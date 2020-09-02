在股價一飛沖天的此刻，特斯拉宣佈發售價值50億美元的股票，為未來的投資與規劃做好準備。

特斯拉在股價屢創新高的此刻，宣佈發售價值50億美元的股票，藉此擴大持有的現金量，替未來發展做好準備，以維持其業界領導者的地位。

特斯拉本週提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他們已經與多家銀行達成協議，將不定時以市價發售高達50億美元的股票。對於這項消息，特斯拉表示是為了降低財務壓力，並用於一般的公司花費上。

高盛、花旗、美國銀行、摩根士丹利等約10家金融機構，將協助發售這50億美元股票，特斯拉沒有給出交易的截止日期。

邁入2020年以來，特斯拉股價節節攀升，至今為止已成長近5倍。這傳奇般的漲勢令特斯拉一舉成為全球最大車廠，市值突破4,000億美元，達到排名第二的Toyota兩倍左右。

今年上半年，特斯拉在疫情衝擊下依舊繳出獲利、交車數與生產量維持穩定的佳績，令股價扶搖直上。近期特斯拉宣佈股票1拆為5的消息，也為股價的漲勢再添一批新燃料。執行長馬斯克（Elon Musk）也因此躍升全球第三大富豪。

雖然公佈發售50億美元股票當日，特斯拉股價下跌了4.67%，但這幾乎不影響整體持續攀高的股價。

積極投入新廠房建設，擴大產能為特斯拉第一要務

特斯拉對資金的需求，或許與現在積極建置的廠房有關。自上海超級工廠步上生產軌道後，特斯拉也加速投資位於德國柏林與德州奧斯汀的新工廠。現在無疑是特斯拉的關鍵時刻，能否維持營利並一舉擴大產能，是外界都在關注的焦點。

就市值而言，特斯拉已是當前全球最大車廠，但2019年僅銷出約36萬輛車，而Toyota銷出的車數卻達到千萬以上。馬斯克在第二季財報會議上曾說，特斯拉從不缺市場需求，困擾他們的只有產能問題。

特斯拉股價未來泡沫化與否，便取決於能不能在投資者失去耐心前，達到符合外界期待的產能表現。再加上，特斯拉目前仍有兩款已發表產品尚未投產，分別是電動卡車Tesla Semi，以及造型前衛的電動皮卡車Cybertruck。

按照特斯拉當前規劃，德國柏林工廠將協助電動車電池生產、Model Y的組裝。而德州奧斯汀廠落成後，則將與費利蒙廠分工合作，費利蒙負責生產Model S、Model X，以及供應美西市場的Model 3及Model Y；奧斯汀廠則生產Tesla Semi、Cybertruck，以及供應美東市場的Model 3及Model Y。

金流維持正成長，但特斯拉需要更多錢投入建設

面對特斯拉出售股票的決定，各方分析師也有著不同的看法。維德布什分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）認為，這次出售股票是個聰明的抉擇，特斯拉需要盡快籌措資金、加大投入，滿足投資者們的期待，在未來繼續創造變革。

羅仕證券分析師克雷格．歐文（Craig Irwin）表示，特斯拉需要現金支援進行中的建設，以及開展新的成長計畫，因此發售股票籌款相當正常。

不過，也有分析師指出，雖然趁股價表現優異時出售很正常，但特斯拉實際上並不缺錢。

馬斯克曾說，提高利潤不是他們最重要的任務，他們主要希望能進一步擴大產能，把電動車變得更親民、更普及。 flickr

雖然馬斯克今年1月曾說，特斯拉消耗資金的速度是「能合理花費的最快速度」，強調金流依舊維持著正成長，沒有打算募集更多資金。

在充滿動盪的疫情時期，特斯拉希望擁有更多資金或許也不是太奇怪，儘管上半年連續獲利，先前仍舊聲稱難以推估下半年的表現，且雖說是獲利，其利潤卻相當微薄。

馬斯克也曾在第二季財報會議中說，大舉獲利不是他現在最重要的目標，「我們只想維持最低的利潤水準，並盡可能地成長，同時讓電動車的價格更為親民，這就是我們要實現的目標。」

資料來源：Reuter、CNBC、Bloomberg

責任編輯：錢玉紘