街口執行長胡亦嘉有著一股想改變台灣金融生態的決心。就算因為衝撞體制、挑戰權威而得罪人，他也不在乎外界眼光，不畏阻礙地朝目標邁進。

晚上帶愛犬yoyo一起散步，是街口支付執行長胡亦嘉每天最放鬆的時刻。創業5年多來，他總是緊繃神經，別說未曾度假，加班到晚上11點是家常便飯。忙碌的創業生活他已習以為常。

胡亦嘉的辦公室內，擺著兩張偌大的沙發椅，同來上班的yoyo在上面躺著，彷彿在家中一樣自在。他辦公室外的玻璃牆上，貼著一張醒目的字貼「FUCK LINE」，即便訪客能夠一眼望見、挑釁意味濃厚，但當你貼近玻璃，透過貼紙看著低頭埋首工作的胡亦嘉，就能理解這串字不只是一種宣洩，更代表著他內心的鬥志。

2015年10月上線的街口支付，自夜市攤販出發，從無到有打下電子支付江山；而LINE Pay一向是胡亦嘉的假想敵，目標是攻下其市占率，成為台灣行動支付龍頭。

儘管創業有成，胡亦嘉給外界的印象卻不是英雄，反而是存在更多爭議的角色。 「人家都認為我很愛跟金管會鬥，其實沒有啊！」 在媒體版面上毫無顧慮的胡亦嘉，如同叛逆的「青年」，屢次挑戰「大人」主管機關的底線……這就是他，從不掩飾自己想法。

接受《數位時代》專訪時，才指著手機介紹自家產品，下一秒，又談起近期上線的街口三倍券活動，自豪地向記者分享，其實，胡亦嘉的火熱鬥志，全來自抱著心中深刻不滅的信念，有著賭命也不妥協的堅持，這般強人性格，推著他挑戰未知。

家庭資源也是胡亦嘉難以忽視的優勢，父親胡定吾是前開發金董座，家庭環境使然，他從小至今對數字敏感，15歲就開始買股票，求學歷程不離「數學」專業，過去也曾擔任投信公司研究員、華爾街對沖基金交易員。

被貼上「富二代、靠爸族」標籤的胡亦嘉，父親胡定吾（右）在台灣金融界有十足影響力，但胡亦嘉並不想透過父執輩關係，影響金管會決策。 本刊資料

兩年心血再三被擋，放話下一步「核彈攻擊」

「我定義自己是很金融的人，從頭到尾都沒有離開金融圈。」胡亦嘉鮮明、有話直說的個性，投身在風氣保守的金融產業，著實打破典型金融富二代的優雅形象。

2018年3月，時任台北市議員王威中質疑街口支付有資安漏洞，11月王威中落選，街口推出限時一天「歡慶回饋」活動；2019年，胡亦嘉捲入愛評網收購爭議，以及通訊軟體Jello Chat貼圖侵權風波；同年，他買下國票華頓投信，也因為身兼投信公司執行長與金管會槓上。

回台創業以來風雨不斷，不過，在行動支付市占競爭之外，最讓胡亦嘉內心煎熬的，是兩年來心血「託付寶」的生死關卡。

為什麼會想推託付寶？胡亦嘉單刀直入地說：「投信這個行業已經死掉了！」 投信公司本身不能掌握通路，必須要靠銀行銷售金融產品，而銀行透過理專銷售，只希望客戶常買賣，而不是真正在乎客戶。為打破窠臼，才催生了託付寶，用戶可透過行動支付購買基金，並隨時提領贖回。

外界眼中的猛力衝撞，背後有著滿滿委屈無處宣洩，「要我做原本投信做的業務，那我幹什麼做這些鳥事情呢？」胡亦嘉略顯激動，他認為做重複的事根本沒有意義，「我們要做的事情就是改變，我不會有任何後顧之憂，對就是對，錯就是錯，這很簡單。」

街口支付的創立初衷，就是要藉著創新產品服務用戶，但這樣的嶄新FinTech業務至今尚未開始獲利。而在金融體系裡，年賺千億的眾巨頭們沒有必要挑戰體制，胡亦嘉為了生存所做的抗爭，也就顯得格格不入。

胡亦嘉常以辦公室為家，愛犬yoyo每天都會陪他一起上班。 蔡仁譯攝影

7月20日下午，街口透過新聞稿宣布基金產品「託付寶」上線，金管會幾個小時候卻聲明「未核准街口託付寶的架構。」兩天過後，街口關閉了申購（存入）功能。這已經是託付寶三度被主管機關「Say No」，從2018年奮鬥至今，許多參與開發的團隊成員聽到消息，都在辦公室哭了。革命3次，胡亦嘉的計畫還是失敗了。

「他（指金管會）到今天都說不出我犯了什麼規，就只是把金流切斷 （註：負責保管的彰化銀行拒收資金，投資人收購交易無法成立，等於實質停擺） ，錢卡住我們只能退款、繼續溝通，」胡亦嘉說，如果再一兩周溝通無果，「我就要發射核彈，開一個全世界最大的記者會給他看，證明產品沒疑慮，不用怕。」

會這樣氣憤難當，全是因為產品上線前，胡亦嘉曾親自與金管會各機關多次面對面協商；街口內部甚至成立一組團隊，專門研究法規適切性，產品在設計階段，也曾徵詢許多律師、主管機關的建議，修改產品架構。

我覺得很錯愕，無論我說了什麼、溝通了什麼，好像都有點浪費時間，似乎第一天就沒有要讓我上線。若再溝通8個月，還是會繼續被敷衍下去的。 街口執行長胡亦嘉

當託付寶被喊卡，胡亦嘉說出他內心最深刻的感受「這是一場非戰不可的仗。」他深信，託付寶絕對經得起考驗、完全合法，「沒有任何權力，可以灌一個非法的罪名在我頭上，這是非常離譜的。」說到這裡，窗外下起大雨，彷彿他此刻的心情寫照。

用戶相挺、員工給力，讓他持續相信自己

很顯然，街口與主管機關的溝通間卡了很大的問題，如果不解決，胡亦嘉的金融創新夢想，恐怕難有順利實現的一天。

胡亦嘉不否認自己是個很直的人：「溝通時當然想講什麼就說什麼，有任何疑問就拋出來。」他認為，主管機關心態應該要更開放，「不是我愛衝撞體制，」他選擇不做違背自己原則的事情，「我真的不懂怎麼進去阿諛奉承，這我不會。」

血液流著創業家的性格的他，如果可以，只想不顧一切的拚命往前，但碰上了嚴謹的金融主管機關，這股衝勁，似乎也難以伸展。

「民不與官鬥，」 胡亦嘉最近收到眾多親友長輩的告誡與叮囑，他也理解不同的位置，每個人都有自己的立場與苦衷，「說實話，弄一個很創新的東西，假設萬一出問題，公務員是要去扛責任的。」這是他冷靜下來，試著對主管機關立場做的理解，卻不知道該如何改變。

創立街口這5年，胡亦嘉心態上總是破釜沉舟、毫無退路，面對問題只能解決，然後往前衝，無論規模變得再大，仍須抱持創業初衷與決心。

胡亦嘉也清楚自己跟金管會的「溝通」與其他金融業者不同，產品架構、文宣標語可以改，就是不願意改變自己，「是對的，就繼續做下去，連自己都不相信，就別做了。」 蔡仁譯攝影

面對重重挑戰，街口憑團隊努力逐漸做出成績，「當初往前衝的動力，是自己的夢想。」夢想之下，還有員工的力量，「公司受到委屈，真的是很多員工支持我，願意熬夜改Code什麼的，都沒有關係。」

談起自家員工，胡亦嘉表情柔和了起來，「說實話，託付寶產品有多少人花了多少個晚上，沒有睡覺做測試，政府說要改什麼也都配合馬上改，花了不知多少人心血。」產品再度卡關時，他的第一個感受正是對不起自己員工，「這也是我現在非要上線不可的原因。」

目前街口電子支付、街口投信、街口金融科技3家公司，員工數已經突破300人。「大家的向心力都很強，」胡亦嘉說，他近期最自豪的事，是吸引很多高手認同加入。「很多人放棄Google、微軟職缺而來，街口慢慢成為技術人才聚落。」他開心地表示：「除培養更多年輕人，未來員工若能驕傲地講出『我在街口上班』，就是我最大的成就吧！」

1980年生的胡亦嘉，渾身充滿創業魂，畢業於交通大學應用數學系、美國哥倫比亞大學財務數學研究所碩士，並於2015年創辦街口支付。圖為胡亦嘉與街口App代言人張鈞甯在「街口APP上線記者會」合影。 街口支付FB

雖說主管機關這關暫時找不到突破點，用戶卻以行動給了街口很大的鼓勵。託付寶上線首日，已有約5,000名用戶完成開戶，匯入約1.5億元基金金額，服務被迫喊卡後，更有許多用戶致電客服、對託付寶團隊打氣，「這令人蠻感動的。」

去年3月街口買下國票華頓投信，胡亦嘉驕傲地回憶，當時這家成立近20載的投信，僅有約4,000戶客戶，但改名街口投信重新出發，短短一天就新增7,000名新戶，遠超出過去20年成績。

其中關鍵在於「方便」，街口重新設計開戶流程，消費者上傳雙證件、風險屬性評估、簽訂線上開戶文件等程序後，大約一分鐘內就能完成開戶，「這才是真的往普惠金融方向走。」他說。

不畏外界批評，「用戶信賴感」最重要

如今陷入困境，雖然父親在台灣金融界有十足影響力，胡亦嘉並不想透過父執輩的關係去影響主管機關決策，「官場文化就是不對，」他語氣激動地質疑：「到底是我應該去學官場文化，還是這些官場文化，根本不應該存在呢？」

街口內部甚至討論過，是否找一位熟悉政治生態的「代理人」替胡亦嘉與金管會溝通？「事情做到夠大時，是不是要妥協某些事情？但心裡總覺得，我不想混入這些文化裡面。」他內心又陷入激辯。

創立街口這5年，胡亦嘉心態上總是破釜沉舟、毫無退路，面對問題只能解決，然後往前衝，無論規模變得再大，仍須抱持創業初衷與決心。 蔡仁譯攝影

「儘管現在託付寶被卡住，希望街口之後可以帶給大家信賴、託付的感受。」在胡亦嘉心中，只要產品夠好並長期運作，信任感自然伴隨而來，「街口每天經手這麼多筆交易，從沒有吃掉用戶任何一塊錢，」他認為，未來補上金融產品這塊拼圖，民眾對街口品牌的信任度可再進一步提升。

胡亦嘉做事直接了當，或許他只是堅持自己，信念強度比別人更高一點。「如果產品可以好好上，誰喜歡跟金管會互槓？每個人都會爭取他的權益，我已經無所謂別人怎麼看我了。」

外界評價自四面八方湧入，他坦言：「我早期會看網路上的評論，現在不看了，只看金管會的新聞稿。」面對批評與酸言酸語，胡亦嘉選擇不讓這些影響自己，現在他最在乎的，除了那群挺他的員工們，還有百萬用戶對街口支付的信心。

責任編輯：張庭銉