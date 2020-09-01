《經理人月刊》每年發布「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」，2020的調查結果，可作為品牌面對疫情影響下的考核成績。

消費者生活型態研究顧問 EOL 東方線上消費者研究集團、日經BP顧問公司（Nikkei BP Consulting），以及《經理人月刊》每年發布「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」，今年已邁入第 5 年。本次調查期間正逢COVID-19疫情期間（4月14日至5月3日），居家時間增加、採用線上管道完成購物的頻率相應提高。本年度的品牌影響力調查結果，更可作為品牌面對疫情影響下的考核成績。

今年不分指標、跨品項的總排行榜由Google蟬聯冠軍，第2名到第20名依序為YouTube、Apple、Line、3M、7-ELEVEN、Nike、adidas、全家、IKEA、Facebook、BMW、Panasonic、麥當勞、星巴克、COSTCO、捷安特、全聯、ASUS 華碩、肯德基。新進Top20榜單的品牌為捷安特、ASUS華碩與肯德基。

今年「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」台灣調查範圍包括140個品牌（80個不分區品牌、60個各區提名品牌），橫跨網路、日用品、服飾、家電、航空、通路等。依照品牌價值大師David Aaker與日經BP顧問的研究架構，透過親切友善（friendly）、便利實用（convenient）、卓越出色（outstanding）、創意革新（innovative）四大指標來評量，得出企業總體在消費者心中的品牌力。（延伸閱讀：亞洲影響力品牌調查方法）

製圖 / 楊婷宇

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疫情期中考：便利商店影響不大，誠品、家樂福跌出前 20 名

消費者在疫情中最常拜訪的實體通路便利商店7-ELEVEN、全家便利商店仍維持在前20名。然而部分實體通路受到疫情影響導致名次下滑，誠品、家樂福甚至跌出前 20 名榜單之外。

與2019年相比，前 20 名品牌排行也透露疫情對消費者偏好的影響。根據東方線上的疫情調查，消費者期待改善居家環境，同時優化居家生活功能及品質；在不同年齡層也有影音、健身的需求，與這些期待有所連結的品牌，都可以在排行榜中看出對應的成績。

疫情期間的在家烹煮飲食行為，讓近年強打料理小家電產品的Panasonic一舉上升六名，搶進第 13 名；本就關注居家生活用品的IKEA（+4）與特力家（+8）名次也有爬升。而在居家辦公的強需求下，消費電子也受惠疫情，相關品牌蘋果（+1）、華碩（+3）及宏碁（+18）名次皆有提升。

另外，桂格（+13）的健康營養形象、中華電信（+14）搭著5G話題和影視服務，以及中華航空（+18）在疫情期間透過包機事件，於鏡頭前展現國家品牌價值，都在疫情狀態下，刺激各品牌的排名提升。

創意革新變基本功，辨識度高再加分

在總分排名前 20 大的品牌中，過往都是由「親切友善」「便利實用」做為維持品牌名次的基礎，凸顯在台灣的品牌經營必須獲得夠高的好感度，吸引夠多人使用，才會被視為有價值的品牌。但從2020年調查結果來看，「創意革新」正式從加分項變成基本功，此項目取得高分，才有機會擠進前20名。

另外，觀察品牌這兩年在4大因素的分數變化，也可以發現「卓越出色」的分數若增加，也能帶動部分品牌成為前20名。卓越出色的定義為，品牌個性和風格識別度高，傳遞的精神令人著迷，顯示台灣消費者對品牌的期待愈來愈高，不僅要親切好用，更要具備創新能量、成為熱門討論話題，甚至建立品牌獨特風格，才能維持不墜。

亮眼品牌：玉山銀行靠數位金融、信用卡策略，一舉上升37名

2020年前50名榜單中，最亮眼的品牌非玉山銀行莫屬，一舉上升37名，來到第28名，在四大指標上都分別增加3到10分不等，主要斬獲是在便利實用與創意革新的分數有所提升。

玉山銀行近一年為了提升數位金融體驗，打造消費金融生態圈，推出「玉山 Wallet」App，讓用戶透過單一App 掌握信用卡及支付工具。另外近兩年的信用卡布局也十分完善，Pi拍錢包聯名卡、U Bear 信用卡、Only 卡分別因折抵費用、點數累積、回饋機制等多種消費設計，創造極高的商品吸引力，被網友喻為神卡級的產品，引起消費者高度關注、提升申辦意願。根據金管會資料，玉山銀行刷卡額也在今年 2 月突破 338 億成為刷卡王。

綜合多項創意金融產品的革新表現，的金融作為，並創造自身獨特個性的卓越，創造消費者有感的良好使用體驗，推測是玉山銀行在這是跨產業的品牌排名中，有大幅度上升的主因。

2020亞洲影響力品牌榜單

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