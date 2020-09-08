護照設計是最近的熱門話題，除了近期公布的新護照之外，今年的金點設計獎也有護照設計的作品獲獎。

護照就像是一個國家的名片！行政院在9月2日公布了台灣的新版護照，引起廣大討論，也讓護照的設計再度受到關注。而早在2016年，Taiwan Redesign便發起了台灣護照設計Redesign計畫，今年的金點設計獎也有護照設計的作品獲獎。

讓我們暫時拋開金色國徽與墨綠封面的印象，透過以下5個提案，回顧設計師們對台灣護照的無限想像！

1、我們的 12 個世界第一

Designers: 南台科技大學視覺傳達設計系 許峻豪、蔡亞妡、許雅筑（2020）

今年金點概念設計獎的獲獎作品。巧妙運用護照防偽線，呈現蘭花、水果、蝴蝶等12件台灣現在與過去的「世界第一」。

在螢光之下，台北 101 在夜裡綻放煙花。

出入境的印章將台灣地圖分成左右兩半，完成一趟旅程後，一出一進的兩個印章即能拼湊成完整的台灣。在護照內頁裡，也內嵌主題式AR互動動畫。

02、外帶一份「台灣」

Designers: 黃耀霆、黃宇謙

（2016，Taiwan Redesign 護照設計 Redesign 計畫）

設計概念來自台灣炸雞排、紅豆餅等幸福感滿滿的外帶小吃，除了補充能量之外也讓人感到幸福，護照封面是我們都很熟悉的小吃店紙袋，裡頭裝著一份美味的「台灣地圖」。

翻開護照內頁，豬血糕和花枝丸的台灣日常，在紫外線的照射下，幻化為城市裡的台味招牌、小綠人紅綠燈。

03、以島的山川海洋出發

Designers: 方智弘、楊境庭（插畫）、徐維澤（概念企劃）

護照封面以島嶼剖面為 logo，從台灣南端在大海上，用新的角度看見我們所居住的這座小島。選用山岳丘陵的翠綠色，作為護照封面顏色。

中央山脈的雲海、高山草原和圈谷也都是護照內頁的台灣風景。

台灣水鹿、台灣黑熊藍鵲。

以山脊出發的護照設計，在內頁安排了能凸顯台灣的特有種——台灣水鹿、台灣黑熊、台灣藍鵲。

04、粉嫩色調的特色建築

Designer: Yi-Ting Lee（2015）

封面維持原設計的墨綠底色和燙金字樣，換上台灣地圖為 logo，也換新字體並重新排版。

建築物是人類在土地上留下的印記，反映著時代的思想與變遷，而粉紅色系是個有趣的選擇，為整份文件帶來活潑愉悅的感受。

內頁選用粉嫩色調表現台灣特色建築，台北 101、中正紀念堂都被納入其中。

05、以灰階重新定義台灣

Designer: 醇

將台灣兩字放置在圓圈中心，象徵團結，設計師特意將英文字母 R 融入其中，代表 Restart，透過一個新的開始，重新定義台灣。以灰階為主色調，是沒有政治色彩、沒有不平等、團結的台灣。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：Shopping Design