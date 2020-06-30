數位身分證識別（New eID）上路背後，是隱私與便利間的拉扯，要達到兩全的最佳平衡，必須在資安與法律規範上審慎評估與規劃。

自2000年起，全球興起「數位身分證（eID）」的浪潮，其宗旨乃為符合數位化及行動世代需求，提供同時可作為實體及網路身分識別的證明文件。

內政部亦於2019年對外公布「數位身分證」發行計畫，預計在2020年將國民身分證，全面改版升級具有晶片功能、內嵌自然人憑證，同時整合健保卡和駕照等多卡合一的新版數位身分證（New eID）。

eID的數位化整合，提升民眾便利生活

新版身分證將搭配自訂密碼雙重身分認證，提升及強化防偽變造，保障民眾身分財產安全。技術上，民眾與政府藉由New eID及T-Road（政府骨幹網路），可享受免臨櫃、免奔波、免提書證、免填寫、不受時空環境限制，可隨時辦理業務等各項便利服務。

可預見的是，New eID能夠大幅降低民眾向政府申辦各類業務的成本，加速台灣政府數位轉型，然就法規層面與執行面，仍有諸多細節與潛在風險，引起民眾高度討論。

追求進步之餘，我們還有哪些顧慮？

就法規面而言，單以個資法為例，個人資料保護法第5條、第15條、第16條針對「公務機關」蒐集、利用、處理個人資料規範有三大條件：限於公務使用、需取具備特定目的、當事人「同意」。但內政部尚未全面公告eID將記錄與整合哪些個人資訊，此外，換發eID後有多少資料將握在政府手中，如同空白支票一樣，無從掌握，對民眾來說有所疑慮。

現行個資法，允許公務機關援引「組織法」作為資料蒐集、處理、利用的法律依據，也就是說在「法定職務必要範圍內」政府機關就可以蒐集，不用一一檢視；但重要關鍵是，在個資法中也尚未區分蒐集、處理、利用「大規模資料」與「個別資料」的差異。 目前已知eID收集之資料，將可供「跨部會」檢視使用，那麼初始收集的資料，究竟是以哪個機關的「法定職務」作為必要範圍的認定？無法確定。因此，民眾可能暴露在不特定資料被調閱，卻不自知的風險中。

此外，政府並未公開eID具體資安保護技術，實施之規格、標準，甚至改善標準情況下，亦未說明透過eID存取各行政機關資料時，是否「皆」須取得「個人同意」方能為之的保證。

客觀來說，台灣並無eID個人資料專責保護機關與辦法，連個人資料保護法之主管機關也正要由國發會接手啟動，如何落實eID之個資保護與管理，將是人民對政府的一大信任難題。

就同意推動eID方的意見論述則認為，eID存放個人資料設計上已有分區管制，讀取不同區域資料需輸入不同密碼以存取不同資料，並無不小心洩漏個資之問題。同時eID系統，需符合國際資安規範需求，也公開記載於招標文件，理論上資安無虞。

透過eID僅做為個人身分資料存取之鑰匙，資料實際存取仍有其他保障措施，eID的推行將有效推動政府服務線上申辦，提昇行政效率、便民服務。（詳細正反論述之比較與牽涉之法規可參考表一。）

其實eID本身就像是一種工具，使用者可以自主決定是否使用。就像數位健保卡，國家制度上也可以選擇是否使用。雖然原本健保卡可以選擇使用紙卡，再由診所在背面蓋章的方式執行，個資不被蒐集較易得到保護，但效率也將會無比低落。因此國家決定透過數位卡片之方式增進效率，很合邏輯。

保護個資就是保護人權

以數位健保卡之推動先例，將可以預期eID討論的戰火重點，如同光譜兩端，一端是選擇保護人權，包括隱私權、人格權、選擇自由；另一端則是選擇增進科技運用與經濟發展，當運用先進科技，效率必然顯著提升。

健保卡制度的推行，使台灣可以有效推動健保實施、點數支付、個人醫病紀錄等服務，確保人民可妥善受到健保的保障，相對來說，也讓國家擁有民眾的健保資料。就結果論來看，台灣健保的成功，數位健保卡的實施算是重要因素。不過，雖然資料集中是一種效率的展現，但是也可能造成集體個資一次大幅洩漏，或受不當使用的風險

公開透明、全民參與，也許是解套最好的辦法

數位身分證的案例中，國外也有如愛沙尼亞的先例，愛沙尼亞讓世界上任何人都可以申請該國數位公民。但數位公民並非愛沙尼亞傳統上歸化成愛沙尼亞國籍公民的制度，而是類似「友達以上，戀人未滿」一樣，額外給予一種名義，讓認同愛沙尼亞的人，可以取得類似電商網站上的會員資格，可以享有一些進階權力。

經過研究，註冊成為愛沙尼亞數位公民的民眾，不僅可以取得政府開放資料，同時換得在愛沙尼亞擁有相對便利的生活，如在海關通關、設立公司、銀行開戶與貸款等，都享有較方便快速的識別流程。這其實就是經典的freemium（免費增值）商業模式：從免費到進階收費。 只是國家收費的內容未必是錢，而是個人資料。愛沙尼亞提早取得世界上具有跨國移動商業能力的人民的認同度，進而促進經濟。

此外，以紀律與人權聞名世界的德國，在eID的推行則是採循序漸進的方式。先於2007年先推出電子護照及其系統，該系統在當時已儲存擁有護照之國民相當完整的個人資料。同時，政府認為晶片身分證若要更為普及，須滿足的其中一個重要原則，就是「是否具有法源依據」。因此在電子護照系統推出與實施後的3年間，德國政府根據電子護照的實際運作情況，為日後所要推動的eID，不斷制定與調整法規與施行細項，制定出適合該政策的法規架構，最後在時機成熟的時候，推出eID法案。

除此之外，德國政府認為，當政策有法源做後盾時，仍需開誠布公eID的服務與資料，才有可能贏得民眾的信任。因此德國政府將統一制定的電子身分證製作與技術規格、eID所存取的資料，與eID所有相關周邊，如卡片終端機、讀卡機等技術規格，全部公布在網路上；讓德國民眾了解政府、eID 服務商，可以透過eID掌握什麼樣的資訊，人民可以自由選擇，是否要啟用電子身分證所帶來的服務。

此舉確實贏得了民眾的信任，德國eID推出至今，已發行超過5,500萬張，代表全國超過6成民眾選擇換發新身分證。德國政府發行的eID不僅能用於存取公部門與私人企業的數位服務，甚至能做為歐盟境內的旅遊文件，大幅增加德國民眾在德國境內甚至歐洲的便利性。因此選擇要用數位身分證的人得到便利，選擇不用的人得到隱私，算得上是國際上的成功案例。

便利生活的背後，都是看不見的犧牲

當我們看新聞，欽羨其他國家政府所提供的智慧化服務與制度時，要理解這些便利的制度，背後不可能沒有犧牲。 就像享受高速公路帶來的便捷，背後是犧牲了路上急速移動車輛中乘客的死亡風險。任何我們所期望的便捷個人化服務，勢必都得依靠數位化處理，而犧牲部分或全部的隱私，則是代價。

如今我們面對的問題是，台灣這個社會需不需要、想不想要數位轉型來取得更便利的生活與經濟發展？ 相信這對現代社會來說，多數人的回答必然是「要」。只是在實現的同時，如何兼顧光譜另一端的「人權保護」、中間的這一刀又該切在哪裡？

法規設計與個資保護必須周全

周全分兩部分：第一，不能因為國家的系統疏漏導致個資外洩，個資外洩可能導致如信用卡盜刷、詐騙電話等屬於「第三方侵害個資」的狀況。第二，法律必須保護個資不會被特定執政者做不當應用，屬於「內部不當應用個資」的範疇。

這兩點都需要審慎考慮與規畫，系統的資安保護只能保障前者，如何確保後者 ── 個資不會被特定執政者公器私用，才是台灣eID政策實施核心的爭議之處。

【表一】eID之正反論述與相關法律細節

【表二】New eID影響兩大重點

責任編輯：陳建鈞

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