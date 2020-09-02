為提升台灣的國際辨識度，經立法院決議，外交部發布新版護照封面，預計在明年元旦發行。除了TAIWAN加大外，引起網友注意的還有這個「神秘符號」。

護照是民眾在海外旅行的重要國籍證明文件，繼立法院7月決議提升護照上的「台灣」辨識度，外交部今（2日）公布新版護照封面，有3大變動重點：保留現行護照封面元素；放大「TAIWAN」字樣；中華民國英文國名「Republic of China」縮小呈現，環繞於國徽旁。

外交部表示，新版護照考量印製流程及安全存量，以及通知各國政府、機場港口海關、移民局，以及國際航空運輸協會(IATA)等相關機關與航空公司，預計會趕在2021年元旦發行，已持有護照的民眾可使用至效期結束為止，如果民眾要提前換發也可以，換發規費照舊為1,300元。

今年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發以來，許多國家強化入境審查，外交部長吳釗燮在記者會中解釋，「為避免我國護照使用者被誤認為來自中國，影響國人旅外權益及便利性，」經行政院專案小組討論，新版護照基於現行封面架構來強化台灣的辨識度。對於護照印製成本，吳釗燮則表示「在年度預算內，沒增加額外成本」。

變動最小，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則。 圖片來源／行政院

登載中、英文正式國名，並將英文正式國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。 圖片來源／行政院

封面保留「神秘符號」...什麼是晶片護照？

據悉，我國護照自1949年（民國38年）政府遷台以來共改版18次，封面顏色沒有變更過，在2003年首度加註TAIWAN字樣，而國際民航組織（ICAO）規定護照資料頁需刊載正式國名，吳釗燮說道，「新版護照的封面也將保持中英文國名（ROC），符合內頁與封面一致。」

外交部舉行記者會的同時，行政院長蘇貞昌也在其FB粉絲專頁揭露新護照的樣貌，引起網友的廣大討論。除了封面字體大小與位置更動，其中有人好奇位於「PASSPORT」字樣下方、舊護照沿用至新護照的「神秘符號」的用意，蘇貞昌也親自貼上「晶片護照」的維基百科解答。

晶片護照又稱「生物特徵護照」（biometric passport），具備內建電子標籤（RFID）技術的電子晶片，晶片的記憶體則裝載護照基本資訊（持照人通訊方式）、持照人「生物特徵資訊」，以便民眾在出入境口岸使用通關系統。而我國晶片護照的寫入資料後便無法更動，大幅提升了防偽功能。

什麼是生物特徵資訊呢？根據ICAO的電子機讀旅行證件（eMRTD）標準，強制要求內含證件持有人的容貌影像（JPEG檔案），而各國簽發部門還可選擇性對敏感資料進行加密。雖然我國護照封面的「晶片護照」符號，與多數國家護照的符號位置差異不大，但實際上晶片位置是在封底內襯左上方。

責任編輯：錢玉紘