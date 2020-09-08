味全龍前領隊吳德威在近日接任PChome電子商務副總，擁有許多科技、網路產業經驗的他，也曾幫助味全龍「傳產革新」。

昨（7）日晚間，網路家庭PChome發布重大訊息指，曾任味全龍領隊、台灣雪豹科技董事長的吳德威接任PChome電子商務副總一職位。

目前吳德威表示還不便受訪，但他在8月20日就曾於個人部落格上透露已離開味全龍領隊。一直以來，吳德威都表示自己對「傳產革新」有很大的興趣。未來還要帶著滿滿的科技、網路經歷，繼續幫助PChome做出更多革新。

滿懷科技經歷重返電商產業，吳德威：帶領味全龍是難忘回憶

吳德威之前曾在多間科技公司任職，其中包含阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理、以及台灣雪豹科技董事長，去年4月起擔任味全龍領隊。

不過在今年8月20日，吳德威就在個人部落格上指出，由於身體從3月份開始出狀況，中間也曾休息。7月時，在多位醫師的照護與建議下，正式向味全龍提出辭呈。

一直以來，吳德威都表示自己對「傳產革新」有很大的興趣。 侯俊偉攝影

回憶去年4月接任味全龍領隊至今，吳德威說，「真是千難萬難、可以說是超越任何球隊的買賣與轉手，在極度嚴苛的條件下，從零到一勉力運作，滿足大眾期待。」現在，他已帶領味全龍由零戰力到完成二軍登頂，千辛萬苦都已值得。「滿滿感動，將是我一輩子難忘的回憶。」

吳德威過往在科技、創新相關產業的經歷相當豐富，曾在Dell、HP、BenQ等科技公司任職，也在2014年成立雪豹科技擔任董事長，2018年更擔任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理。現在，他帶著這些科技與網路相關經歷重返電商產業。

當《數位時代》問起未來工作內容時，吳德威低調表示，「目前還不便受訪。」PChome官方則還未有進一步回應。

將科技元素帶近味全龍，曾文誠：讓體育界開了眼界

味全龍在1999年受到簽賭事件影響，同時又碰上921大地震帶來的虧損，種種考量之下，頂新集團在併購味全後隨即解散了球隊。離開了球場20年、決定重組復出時，就找來了剛從阿里巴巴卸任的吳德威擔任領隊。

也由於特殊的科技產業界背景，在統籌、行銷味全龍球隊的路上，吳德威拉進了許多科技元素。他在今年3月接受《數位時代》採訪時曾說，「我以前就對傳產革新有興趣，我來做棒球，也是傳產革新。」

在去年的首次選秀會上，味全龍就利用科技來了解投手球速之外的各種轉速等球路資訊，來了解新秀的未來潛力、選擇人才。 味全龍Facebook粉絲團

像是在去年的首次選秀會上，味全龍與STRIKE智慧棒球合作，利用內建感測器的智慧棒球，蒐集到比以往更多的投球、打擊數據，因此找到具有潛力的選手、提升選才效率。「從投球不同的轉速中知道，投球130公里的這個人，未來可能性超過140公里的人，用這套來作為選秀依據，」

台灣知名球評曾文誠就曾在3月接受《數位時代》採訪時稱讚，「這次選秀讓大家開了眼界。」

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