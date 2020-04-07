中華職棒將迎來30年首度無觀眾賽事，在武漢肺炎肆虐之際，台灣如何跑在世界前頭，讓外媒大讚：成就比下美國。
1 30年首度「無觀眾」棒球賽開打！中職準備大虧錢，為何美國還很羨慕
去年是中華職棒的30周年生日，不過，2019年對於中華職棒的重要性可不僅止於「30」這個好聽的數字。
在去年，已解散20年的味全龍宣布重組復出，讓中職已經維持了10年的4隊編制，成長到了5隊。另外一則大新聞，是來自日本的樂天集團由La New手上收購了Lamigo桃猿隊（更名為樂天桃猿隊）。這是中職史上第一次有外商收購職棒球隊，而且，也由於樂天在2005年就開始經營日職球隊的經驗，讓桃猿隊的各項動態更讓人關注。
但是，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大爆發的影響，全球體壇都受到巨大衝擊，包括美國大聯盟、日本職棒、韓國職棒紛紛取消或延後開賽，甚至有球員染疫。在這樣的狀況下，儘管今年球季本來有望成為中職進場觀賽人次最高的一年，卻因「關門球賽」打亂計畫。
不過，相較於各國停賽的狀況，台灣由於防疫有成，成為全世界第一個開打的職棒聯盟比賽，外媒《Forbes》就報導，「 台灣職棒聯賽即將開打，達成了美國沒做到的壯舉！ 」
不只如此，中職更打算囊括全世界的球迷。據平面媒體報導，中職秘書長馮勝賢指出，已向日本太平洋聯盟TV等國外電視台交涉轉播中職賽事事宜，讓國外球迷也能看到中職比賽。
一場閉門球賽，不只是運動員、球迷所引領期盼的，也乘載了中職31年以來的夢。
疫情大衝擊！2020恐迎來中職史上最低觀看人次
在今年，原先在有樂天桃猿隊與味全龍隊的兩個玩家加入之後，票房相當被看好。有望成為中職開賽以來最叫座的一年，但卻在這時爆出武漢肺炎疫情。先是開幕賽延後了將近1個月，再來又宣布將以「關門球賽」的方式開打。如果疫情不見好轉，今年整個球季都無法重新開放觀眾入場，本球季將成為中職史上進場人數最少的一年。
據了解，中職球團每年大約有1.5～2億新台幣的支出，主要是以球員薪水與交通費用為主。而收入部分分為電視轉播授權金、球賽門票、周邊商品、廣告收入；占比大約各四分之一。不過，儘管有這麼多收入來源，中職每年每個球團大約還是會虧損1億新台幣左右。
樂天桃猿共同總經理川田喜認為，對於職業運動來說，最重要的還是門票收入，「因為有觀眾進來球場，大家才會買商品，也才會在美食街消費，所以門票收入很重要。」因此，如何行銷球隊？怎麼吸引更多球迷進場觀賽？是近年來各球團都在加碼投資的方向。
回顧過去30年來，中華職棒的平均單場觀眾人數，在1992年～1995年的「龍象大戰」時期達到高峰，而後在1996年時爆出黑鷹事件簽賭案後開始走低。接著在1999年時，簽賭案所帶來的重創未平息，又再遭遇921大地震，原訂300場球賽的球季取消了22場；平均進場觀看人數僅1,600多人，是1992年的四分之一。
但是，中職並沒有被打敗，反而在2013年時又掀起一陣熱潮。在那一年，由於中華隊打入世界棒球經典賽8強、美國職棒大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）加入中職兩個大事件，讓中職重新贏回觀眾的目光。另外，也由於Lamigo桃猿隊組成LamiGirls啦啦隊，開始發展出全新的加油團模式，讓這股熱潮得以延續。從2013年到2019年，中職的觀賽人數已經與1990年代剛開賽時的數字不相上下。
日商入資、老隊復出！中職兩道新風光，晚點才能看得見
說起今年即將開打的球季，樂天桃猿與味全龍兩個球隊所帶來的新氣象原是球迷們引頸期盼的事情。
首先，樂天在日本宮崎與神戶都有經營自己的球場，並且在球場中實現「無現金」購物模式。日前樂天也曾宣布，台灣未來的球季中，樂天市場也打算這麼做。另外，樂天市場在台灣有電子商務、信用卡、電子書等多種業務，也已經拿到純網銀執照，將在2020年正式上路。在未來，這整個樂天生態圈將什麼方式與樂天桃猿棒球隊整合？整個產業都在關注。
另外，許多老龍迷也相當關注味全龍的復出，儘管球員已經與20年前不同，但是許多「老龍迷」依然對味全龍這塊招牌有著高度的認同感。而科技業背景的領隊吳德威也準備了許多結合科技的行銷新玩法，讓新舊球迷眼睛一亮。在今年，味全龍將由二軍出發，是否能帶動二軍的觀賽人次？原先也是業界相當期待的一點。
不過，在受到疫情的影響之下，球迷短時間內恐怕無法進場親身體驗兩支新球隊的現場魅力。對於球團來說，該如何在此狀況之下，持續藉由線上資源經營球星、維持球迷觀賽熱度？將為各球團帶來嚴峻的考驗。
責任編輯：林美欣
2 找機器人當觀眾、推球員嘴型口罩……樂天桃猿怎樣大玩「超前部署」行銷心機？
在去年9月，樂天正式與La New簽署合約，買下La New公司旗下負責營運台灣職業棒球隊「Lamigo Monkeys」的子公司大高熊育樂。樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）這支新隊伍成立，成為中華職棒史上第一支由外商公司經營的球隊。
過去幾年，Lamigo桃猿隊打下的成績有目共睹。中職能在2013年之後，再掀棒球熱潮，就是由於啦啦隊LamiGirls整合球賽主題日，這樣新穎的加油團模式出現。回顧2019年球季，Lamigo每場球賽的平均觀賽人數為7,500人，遠遠高過中職平均每場觀賽人數（5,826人）。如今，中職每個球團都成立了啦啦隊，可見Lamigo帶來的影響有多大。
買下桃猿隊之前，樂天早在2005年就進軍日本職棒，成立東北樂天金鷲隊。樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史曾說，「在日本樂天成立樂天金鷲隊之前，日本職棒是在衰退的，在金鷲隊加入之後日本職棒才又重回榮光。」某種程度上，這樣的經歷與Lamigo如出一轍。
正因為樂天金鷲隊與Lamigo為台日職棒環境打下的基礎，讓整個產業都非常期待在今年球季，樂天桃猿隊會推出什麼行銷新招？
但正當台灣球迷引頸期盼今年球季的時候，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重創全球，中職也宣布例行賽將以「關門球賽」的方式進行。儘管樂天桃猿有Lamigo打下的球迷基礎，也有在日本累積的堅強實力，在觀眾無法進場的情況之下，也難展身手。
不過，樂天也迅速改變行銷策略，由推出的周邊商品，就可以看出樂天的巧思。
疫情重擊！行銷重心轉線上，樂天展現部署高彈性
3月底，樂天推出「超前部署桃猿最罩」企畫，推出了球員、啦啦隊臉部造型的布口罩。KUSO的在地化商品，大大展現了樂天桃猿面臨危機時的行銷實力與彈性。
據平面媒體報導，領隊劉玠廷表示，由於受到疫情影響，新媒體是目前行銷的主力方向，除了電視轉播，也包含了在粉絲專頁上的局間活動。樂天桃猿甚至與機器人公司合作，讓機器人穿上桃猿隊的加油球衣、球帽，坐上觀眾席，營造「熱鬧」氣氛。
樂天在日本也有很成功的應援行銷先例。當東北樂天金鷲隊的球賽，打到了五局中場，會看到金鷲隊的球迷就會舉起手上的毛巾隨著音樂甩動，這是日職球場上相當出名的應援秀。也正因為這個在球場同歡的橋段，東北樂天金鷲嗅到了周邊商品的商機，推出了全隊球員姓名漢字的毛巾，也就是說，光是毛巾這個品項，樂天金鷲就推出了70個款式。
這樣的經驗，也成為樂天為桃猿隊加值的方向。面對台灣市場，樂天桃猿共同總經理川田喜則說，未來也希望可以與台灣的球迷交換意見，做出符合台灣在地喜好的商品。不過，受到疫情重創，在沒有球迷入場的情況下，周邊商品的銷售也會比較難推動。
未來要提升進場人數，桃園主場改造計畫不變
儘管受到疫情影響，球迷短時間內無法進到球場中體驗樂天桃猿的現場魅力。不過，在球場經營上，樂天從去年買下桃猿隊的時候，就已經開始積極布局。
像是樂天在日本仙台市主場的「無現金球場」，就打算未來要實現在桃園主場。另外，樂天也早在去年底就開始動工，要擴增界外區的場邊席座位（Rock Seat），也要增加VIP包廂。種種規畫都是為了讓球賽現場更有趣、觀賽品質更好，吸引更多球迷進場觀賽。
川田喜則以東北樂天為例指出，東北樂天的主場位於人口100萬人的仙台市，而在主場球賽中，平均觀看人口可以達到2萬6千人左右。
而在去年球季，桃猿隊的每場球賽的平均進場觀賽人數為7,500人，不過，桃園市大約有200萬人口，是仙台市的兩倍。因此，以樂天在日本經營球隊的經驗看來，進場看球的人次還大有提升空間。
「未來會規畫一些比較特別的行銷活動，希望每一場比賽都滿場。」川田喜則說。桃園棒球場大約可以容納2萬人觀賽，「雖然沒有辦法在一年的時間內由7,500人提升至2萬人，但未來會往這個方向努力。」
儘管受到疫情影響，新球場與球迷見面的時間有些延宕，但是樂天桃猿依然表示，「已經開始施工的球場設施是中長期計畫，往後也可以繼續使用，所以沒有變更；對外開放VIP包廂及Rock Seat的時間點也正在與相關單位協調中。」
等到雨後天晴的時候，樂天為桃猿隊帶來的日式風情，依然值得球迷們拭目以待。
責任編輯：林美欣
3 職棒的數位轉型！味全龍如何用智慧棒球，找到「未來的張泰山」？
回顧2019年，頂新集團宣布重組在1999年解散的味全龍棒球隊，成為中華職棒聯盟的重大新聞。
時光回到1989年，味全龍是中華職棒創立時的元老4隊（兄弟象、味全龍、統一獅、三商虎）之一，並且在中職第一年就拿下總冠軍；在往後的10年中，總共拿過4次總冠軍。
在中職開打前10年中，味全龍與兄弟象之間的「龍象大戰」更是讓老球迷印象深刻。
其中最激烈的一次，是在1991年球季時的六一事件，當時由於比賽打到六局上、比數2:2平手的時候，主審因雨勢宣布比賽暫停。但是兩隊教練不滿判決，球迷在受到現場氣氛影響之下，不滿情緒越來越高漲，最後陸續開始把手上的飲料罐、便當盒丟入球場內，甚至還把觀賽座椅拆起丟入場中。透過這個故事，不難看出過去的「老龍迷」有多激情。
味全龍致力把球賽當成迪士尼經營，卻因武漢肺炎打亂計劃
在1999年，味全龍由於受到簽賭事件影響，同時又遭逢921大地震帶來的虧損，種種考量之下，頂新集團在併購味全之後隨即解散了球隊。在當時，味全龍剛拿下3連霸，在戰績與人氣都推到最高峰的時候，卻突然宣布解散球隊。當時這個決定讓龍迷非常不能諒解。
儘管味全龍離開球場的時間長達20年，目前的球員也多是新秀。不過，在去年11月冬季聯盟開打、味全龍復出後的首戰開始，還是立刻吸引了許多老龍迷關注。味全龍領隊吳德威也說，在味全龍回歸初期，球迷會是比較年長的男性。
不過，如今整個職棒產業已經不能與當時同日而語。吳德威用迪士尼作為比喻，「就像是今天的迪士尼是一個樂園生意？還是一個IP生意？職業運動也是IP產業的一環，整個棒球產業都是往這個方向動的。」
「我不能等球迷進到球場，才覺得到了『迪士尼』，要打開電視也覺得到了迪士尼、百貨公司也能買到周邊商品。」吳德威說。球賽場館現場就是迪士尼樂園，而球星、啦啦隊、吉祥物都是這場大秀中的重要角色，吸引人群進到球隊觀賽只是圈粉第一步，再來還要用各種IP產品，延續球隊的影響力。
不過，就在味全龍如火如荼準備線上、線下的相關佈局時，全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情震撼，中職球賽也將以「關門球賽」的方式進行。對此，吳德威坦言，由於今年球季味全龍將從二軍比賽開始，因此已經是眾球團中影響較少的一支。不過，對於味全龍在今年球季的行銷、周邊商品的計畫依然是大受影響。「就像是你去迪士尼，一定會帶一些紀念品回去，單純做線上（電商）轉換率一定不會好，這就是IP生意。」他說。
味全龍揪科技新創打群架！領隊吳德威：經營球隊也是傳產革新
疫情全球大流行目前還不見停歇，放眼全球的職業運動都已經紛紛停賽，在美國NBA與日職甚至已有球員確診。對於中職球團來說，球賽還是能持續進行，不過因為不開放進場觀賽，因此該如何利用線上資源維持球迷熱度，就是一個重要課題。而這個課題，味全龍早從去年就開始經營。
吳德威在接棒味全龍領隊之前，曾在多間科技公司任職，其中包含阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理、以及台灣雪豹科技董事長。在統籌、行銷味全龍球隊的路上，吳德威也拉進了許多科技元素，「我以前就對傳產革新有興趣，我來做棒球，也是傳產革新。」
在味全龍加入之前，中職4隊的規模已經維持了10年。與美國職棒大聯盟的30隊、日本職棒的12隊相比有相當大的差距，產業規模非常小。因此，吳德威認為，要說服科技業的人才、資源往體育方面投入有一定的困難度。「希望我們的存在，可以把產業的人才、資源往這個方向去兜，產值才會更大、更好。」
因此，在去年11月，味全龍就攜手KKBOX旗下的音樂數位收藏平台OurSong，聯手推出記錄在以太坊區塊鏈上的「張泰山棒球球員卡」。當時限量發行了1049張虛擬球卡，並把卡片的交易、所有權證明紀錄在區塊鏈上，用區塊鏈技術做到限量、所有權可轉移兩大要素，讓卡片在日後能有增值的空間。
在去年自辦選秀測試會中，味全龍也與STRIKE智慧棒球合作，利用內建感測器的智慧棒球，蒐集到比以往更多的投球、打擊數據，因此找到具有潛力的選手、提升選才效率。吳德威舉例，「像是以前人家說投球要投低一點，比較不容易變成長打，但是如果你轉速更快，打者揮空的機率也是很高。」也就是說，多了更多轉速、變化球品質的參數，選拔球員的時候，就不會都採用同一種類型的人才。
行銷方面，味全龍與Facebook Chatbot平台GoSky合作打造多次行銷活動，像是為了宣傳澳洲職棒交流賽，以遊戲化方式推出聊天機器人，在過程中區分資深龍迷與新龍迷中；並與啟雲科技合作，在開訓周架設「AR拍貼機」，目的都是為了要與球迷透過更多不同管道、不同形式互動。
談起這些在棒球產業的科技新嘗試，吳德威說，「因為這個產業很窄，以往只有4間公司，要科技產業的人才放棄高薪投入到這個產業，或是跟科技公司說這些IoT設備要運用在體育上、吸引生態鏈往體育方面投入，都很不容易。」
對於吳德威來說，把這麼多科技新創拉來合作，就是希望能夠率先示範科技在體育產業的各種應用，在未來，棒球產業與科技業才能有更多合作的可能性。他比喻，「（經營球團）跟經營新創公司一樣，公司本身可以不賺錢，但是估值要高，別人才會想來投資你；品牌、高度一定要做起來。」
正因為這樣的經營理念，在未來，味全龍也將持續邀請更多科技公司加入。「也希望有我們的加入，讓更多新創會覺得，來做這個（棒球體育應用）試試看，」吳德威期許。
責任編輯：林美欣
4 疫情衝擊全球體壇！曾文誠：行銷「這件事」，可能是轉機
他，是中華職棒31年歷史的見證者。
不同於其他球評多是球員、教練出身，曾文誠是由媒體切入產業，從中職3年開始擔任球評工作，是國內現役最資深的球評，人人尊稱他為「曾公」。
曾文誠在中華職棒聯盟準備成立的時候，就加入《職業棒球雜誌》擔任記者，也先後擔任多本棒球刊物的總編輯，也曾創辦「野球人」出版社、網路運動媒體TSNA。著作10多本與棒球有關的書籍，而且至今寫作不輟，在去年底才出了《如何當個好球評: 曾文誠X潘忠韋的完全球評手冊》一書。
時光拉回到1990年代，那時中華職棒聯盟剛成立，兄弟象隊在奮戰3年之後，總算是拿下第一次總冠軍。當時兄弟象的領隊洪瑞河說了一句名言：「兄弟象就像大象一樣，雖然步伐走得比較慢，但是一定會到終點。」這一句話，樹立了早年兄弟象的球隊風格，同時也掀起了一陣兄弟象狂潮。
在1995年出版的《黃潮》一書中，詳盡分析了在當時兄弟象風潮和背後的行銷戰術，是台灣非常早期的體育行銷出版作品。而出版這本書的幕後推手，就是台灣知名球評曾文誠。
2001年，陳金鋒擊出兩支全壘打，在世界盃棒球錦標賽上助中華隊擊敗日本，拿下季軍，曾文誠就坐在播報台上陪著球迷見證歷史。
一路看著中華職棒聯盟的成長茁壯，也看著聯盟數度走過簽賭假球風波，再重新拉回票房。與其說他是一名資深球評，不如說他是一位棒球產業觀察家。
武漢肺炎衝擊，中職至少虧8億元
中職31年，有味全龍隊復出與樂天桃猿隊成立這兩則大新聞，不料新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情攪局，重創新球季。
若整個球季都將以關門球賽的方式進行，中職一軍4個隊伍的虧損總和將達8億新台幣。面對這前所未見的情況，勢必讓中職球團都相當失落。
在這一場武漢肺炎風暴中，幾乎全球的體育賽事無一幸免。除了2020東京奧運宣布延後一年之外，美國MLB、日本職棒、韓國職棒也紛紛宣布停賽或是延後開幕。在此情況下，中職將成為全球首個開打的職棒聯盟賽事，這個消息也吸引了美國媒體關注，甚至有球迷詢問是否能在美國看到中職比賽轉播。
「中華職棒是現在少數有正常在運作的，所以利用這個情況讓大家去看、行銷球星，也許可以是一個轉機。」曾文誠說。
在今年球季，不僅是樂天桃猿、味全龍這兩個新玩家，該如何用創意在透過線上行銷殺出血路？這是每個球團都必須要絞盡腦汁投入的方向。但長期來看，對於中華職棒來說，在未來幾年，這兩個球隊的加入會為產業帶來什麼新衝擊，依然值得持續關注。
Lamigo把「非傳統球迷」帶進球場，樂天未來還能有哪些招數？
「我滿期待樂天。能稍微衝擊一下中華職棒，我覺得是好事情。」曾文誠說。
過去幾年，Lamigo桃猿隊藉著豐富的主題日活動打開職棒新市場，其他球隊也紛紛跟進作法。「在過往，球場門打開、燈打開、比賽打完了就揮揮手再見；但現在不是了，比賽結束之後找來滅火器、伍佰、A-Lin這些知名歌手表演，都是稀鬆平常的事情。」曾文誠說。
另外，LamiGirls啦啦隊成立之後，帶動各隊的啦啦隊熱潮，紛紛跟進。許多觀眾進場，可能不是為了觀看比賽成績，而是拿著相機捕捉啦啦隊女孩們的倩影。但曾文誠認為，這些不同的行銷方式，讓原本不會進場看球的「非傳統球迷」買了門票。「儘管傳統球迷可能不屑，但Lamigo是成功的，那些觀眾就是進場了，而且買了最好的位子。」
在美國大聯盟，觀眾進場看球通常是帶著休閒意味；就算是平常沒有專注戰績的人，也不排斥與朋友一起進場，聊天、吃東西，就像是看一場電影一樣。不過，曾文誠認為，若要帶起這樣的觀賽文化，硬體設備也必須要再優化。「像是座位的間隔，我們的座位太緊了，也不太舒服。」他這樣說。
為了要吸引更多不同客群，樂天接手桃猿隊經營權之後，也立即重整桃園棒球場，並設立更多的VIP席位。針對這一點，曾文誠也說，對於球隊的收入來說，認真經營VIP席位是一個可行的方向。
在過往，台北市立棒球場曾嘗試將本壘板後方的座位高價販售，不過當時效果並不好，原因就在於沒有營造出看棒球的休閒氛圍。這一點也是往後各球團必須思考的重點之一。
味全龍讓老球迷回鍋，曾文誠：新觀眾更值得期待
味全龍的復出，吸引了許多老球迷的關注。儘管球員已經與20年前不同，但是許多「老龍迷」依然對味全龍這塊招牌有著高度的認同感。
「這就是職業棒球的可貴，球迷喜歡的是這個球隊曾經代表的意義，老球迷會不離不棄，而且會影響自己的家人、小孩繼續看比賽。」正因如此，味全龍也指出，目前才正式回歸不久，球迷族群還是以老龍迷為主。
不過，曾文誠也說，「老球迷都會在，但是一般的球迷已經不太清楚過去味全龍的恩恩怨怨，應該要想怎麼樣從零開始，開發新的球迷。」比起如何抓住老龍迷的目光，曾文誠與味全龍本身，其實都更期待能夠開發新的觀眾。
味全龍領隊吳德威分析，目前味全龍的球員比其他球隊平均年輕五歲，除了球員重新換血之外，未來也要努力降低球迷的年齡層，讓球迷也換血。他甚至說，味全龍從一開始就強調導入了許多科技元素在行銷與球隊經營上。目的就是為了「下殺年齡層」，甚至搶攻老龍迷的小孩子。
另一方面，在2020年球季，味全龍將由二軍先開始經營，明年才會投入一軍的戰場。對於味全龍來說，儘管二軍是觀眾比較少的賽事，但是依然要認真行銷、經營，及早在球迷的認同感扎下基礎。味全龍的加入也會帶動台灣球迷看二軍比賽的人次。
「我認為台灣是可以經營二軍的，我們有電視轉播，有一些二軍球員也曾經打過一軍，有知名度在。」曾文誠認為，雖然目前二軍比較著重於訓練，像是一軍球團的「培育農場」，但也可以期待藉著味全龍的加入，帶動二軍的觀賽人次。
責任編輯：林美欣