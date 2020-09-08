長榮偽出國2.0來了！超前佈署一次推七大節慶

「偽出國」的下半場賽事正式開打！長榮航空也在7日宣布加入「戰局」，超前部署「類出國專案航班2.0」，從中秋節一口氣飛到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等七大主題。

另外為滿足南部民眾的需求，長榮也正在同步規劃高雄起飛的中秋賞月及雙十專機，看來這個搭機「偽出國」的熱潮還會持續好一陣子。

一次推兩種迷人航線：東部海景+西部夜景

「偽出國」最受矚目的就是空中遊覽航路，長榮航空規劃了適合白天飛航的東海岸航路，將壯闊的海岸線、花東縱谷及日本琉球列島西端盡收眼底外。另外也有全新的西海岸航路，適合在一望無際的夜空中飛行，盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景。

為了讓旅客有絕佳的視覺享受，特別選定最新引進的波音787-10夢幻客機執飛中秋賞月及曙光專機，其擁有業界最大面積的舷窗特色，讓旅客在2萬英呎的高空穿越雲層，坐擁一輪明月、環抱新年的第一道曙光。

在機上服務方面，每個航班除了提供米其林三星主廚中村元計設計的餐點及免費Wi-Fi文字訊息服務外，並依照不同機型及節慶氛圍，搭配各具特色的專屬大禮包，如Ferragamo或Furla的品牌過夜包，以及榮獲最佳經濟艙紡織品的「ecoTHREAD™環保毛毯」，還有Hello Kitty彩繪機周邊商品。

買氣屢創新高的免稅品同樣享有業界最優惠，預購2件7折，單筆折扣後金額滿9,200元再加贈滿額禮「樂旅遊肩背包」；機上購買也可享有2件85折優惠，長榮樂e也加贈期間限定的8折優惠碼。

價格部分，經濟艙超值優惠價5,888元(含稅)，商務艙豪華體驗價7,888元(含稅)，不分艙等加價1,000元即可指定靠窗座位。長榮航空也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，購買商務艙可獲得1,000哩+1.5個航段；購買經濟艙者可獲得800哩+1個航段，讓這段時間無法出國的會員，可繼續累積哩程及晉升卡籍。

長榮航空也推出以哩程兌換「類出國」酬賓機票，26,500哩程即可兌換經濟艙，32,500哩可兌換商務艙，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位。

7大節慶都有小確幸，送「嫦娥」好禮

而即將到來的中秋節已成為各家航空爭相出奇招的節慶戰場。長榮指出，賞月專機上的旅客只要姓名中有「嫦娥」，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架。另外，雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架，後續的幾大節慶專機也將陸續推出不同的小確幸活動。

長榮航空類出國2.0 長榮航空提供

相關購票資訊可洽以下旅行社：長汎假期、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅行社、喜鴻假期、五福旅行社、世邦旅行社、百威旅遊、大興旅行社、易遊網、良友旅行社、山富旅遊、鳳凰旅遊、易飛網以及星捷飛旅遊。