蘋果宣布9月15日以線上的形式舉辦年度秋季發表會，外界推測除了將推出新款iPhone 12之外，還會介紹新版Apple Watch及iOS 14平台。

蘋果宣布將於美東時間9月15日下午1點（台灣時間9月16日凌晨1點），以「時光飛逝」（Time Flies）為主題舉辦年度秋季發表會，官方透露，受到疫情影響，這一次仍將沿用6月WWDC的「線上發表會」形式進行。此外，外界推測會中不僅將推出新款iPhone和Apple Watch，也將公布iOS 14作業系統的發布日期。

今年蘋果的秋季發表會比之前都來得晚，這是因為上半年在全球擴散的新冠疫情影響了供應鏈的供貨時程，使得蘋果必須推遲新款iPhone的上市時間。

即將推出的新款iPhone 12，在規格設計上將如何滿足市場的需要，仍讓人好奇，目前市場猜測可能將宣布四款新iPhone，包括5.4吋和6.1吋螢幕的iPhone 12以及6.1吋和6.7吋螢幕的iPhone 12 Pro高階機款，若是真如市場預測，那此次推出的5.4吋iPhone 12將是2016年發布iPhone SE之後，蘋果再次推出的輕巧易握小螢幕手機，而6.7吋的iPhone 12 Pro則是有史以來最螢幕尺寸最大的iPhone。

外界關注的新款iPhone，最令人期待的功能就是支援5G網路，市場也預期在支援5G的新款iPhone推出後，將帶動5G網路的普及率，也將有機會推進殺手級應用早日現身。

新款iPhone的Pro版本，除預估仍將搭載三個攝影鏡頭之外，還將使用120Hz刷新率ProMotion螢幕，而這次推出的四款iPhone都將採用OLED面板，而非僅是高階機種的iPhone 12 Pro使用。

今年蘋果秋季新品發表會的主題色為漸變藍，似乎應驗了新iPhone的特殊色將是「海軍藍」的傳聞。 Apple

此外，《Bloomberg》報導中也提到，蘋果秋季發表會除了發布新款iPhone 12之外，也可能推出採用類似iPad Pro設計且擁有窄邊框的新款iPad Air；另外，高階的Apple Watch Series 6及平價的Series 3。至於傳聞已久的耳罩式耳機及Air Tag是否將在發表會中現身，且待9月15日揭曉。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：蘋果、The Verge、Bloomberg