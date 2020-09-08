三星聯手星宇航空舉辦5G摺疊手機「Galaxy Z Fold2」發表會，星宇董事長張國煒現身力挺，這史無前例的行銷操作，會把摺疊手機的未來帶向哪裡？

疫情期間，桃園機場、免稅商店都空蕩蕩，智慧型手機一哥三星卻逆向操作，破天荒地聯手星宇航空，選定今（8）日在飛機上舉辦摺疊新機Galaxy Z Fold2 5G上市發表會，雙方也聯手完成台灣首次企業包機旅行合作，噱頭十足。

藉由這一場發表會，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙自信地預估，售價台幣7萬1,888元起的Galaxy Z Fold2，比上一代摺疊機銷量將再成長10倍，預計9月10日開放預購、9月25日正式上市。

《數位時代》現場直擊，這一場史無前例的發表會從何而來？Galaxy Z Fold2到底做了哪些改變？在被5G手機佔據的2020年，摺疊手機的未來又在哪？

首例！三星 X 星宇企業包機旅行，僅花一個月籌備

事實上，星宇和三星的合作，只花了短短一個月的時間籌備，活動細節甚至在上週才敲定。

包含媒體、三星粉絲在內，一共近130位人員搭乘JX-8888航班參與「機上發表體驗會」，從桃機飛往日本宮古島，折返回恆春、蘭嶼，整趟行程約3小時多，星宇董事長張國煒也親臨現場，心情頗佳。 三星

談起與星宇的合作的起心動念，陳啓蒙透露，兩家公司都有「創新」、「捨我其誰」的品牌DNA，內部也把這一支旗艦手機定位為Top（頂尖），瞄準的正是商務使用者，透過與航空公司的合作，象徵著這支手機飛上高空，還找來台灣之星總經理賴弦五、共享機車新創WeMo執行長吳昕霈拍攝宣傳片。

陳啓蒙進一步透露，上一代Galaxy Fold在台灣的銷量近千台，希望Galaxy Z Fold2 能透過與星宇的合作，開拓不一樣的市場，目標銷量比上一代成長10倍。

「三星的畫質很清楚， iPhone 沒得比，才可以把飛機拍的雄偉！」身為科技迷的張國煒興奮地拍著飛機。 陳映璇攝影

星宇航空董事長張國煒（左）和台灣三星電子總經理李大成（右）都出席了Galaxy Z Fold2 發表會，同框合照。 三星

然而，和三星的合作僅是星宇異業合作的第一步，雖然張國煒並未透露更多未來合作計畫，但他預告鄰近中秋節，星宇將推出中秋包機。

張國煒表示，高空看月亮不受地形限制，可以近距離看月亮，在高空賞月最理想，若沒有疫情，不太可能有這個需求，也希望民眾不要只是為了搭飛機而搭飛機，而是有新的搭機體驗，欣賞機上風景。

近期航空公司紛紛都推偽出國行程，張國煒認為，「偽出國並不叫做商機，」而是因應疫情期間，滿足國人有搭飛機的需求，另一方面也可以讓飛機動一動。

Galaxy Z Fold2上手玩！過去的問題，修正了沒？

一年半之前，即便三星Galaxy Fold售價1,980美金、近7萬台幣，把智慧型手機價格再次推向天花板，但卻開啟了「折疊手機元年」，給了「審美疲勞」的智慧型手機市場一個全新的想像。然而市場研究機構Strategy Analytics統計，2019年全球智慧型手機銷量，還不到100萬台。

一年半後，歷經了技術尚未成熟的手機災情、疫情衝擊消費者購機意願等，三星終於推出了第二代機種Galaxy Z Fold2。手機王總編輯張利安認為，「折疊手機不是『能折就好』，缺的是實用性的使用體驗，但從Galaxy Fold，再到Z Flip、Z Fold2，有越來越好。」

在2020年，「5G」已取代「折疊」成為智慧型手機的最新熱門話題，但Strategy Analytics仍近一步預估，摺疊手機到了2020年，出貨量將達800萬台，預計2025年上看1億台。《數位時代》微開箱直擊，這一代的Galaxy Z Fold2到底做了哪些改變？

在封面螢幕上，上一代採用4.6寸的AMOLED封面螢幕，螢幕比例為21：9，非常不實用；但到了Z Fold2，搭載6.2吋全螢幕，螢幕增大，實用性大幅增加。 陳映璇攝影

可以看到在折疊設計上，Z Fold 2仿照Z Flip，可將螢幕摺疊立起拍照，方便了不少，不用用腳架，也解決了手震問題。 陳映璇攝影

在自拍時，用戶可以透過主鏡頭來自拍，透過封面螢幕 來預覽成像。 三星

同樣地，用主鏡頭他拍他人時，也可以透過封面螢幕讓對方看到影像，自行調整拍照角度。 三星

折疊機的未來在哪？ 專家：要普及，先等售價便宜一半

「華為、 Motorola、微軟，甚是Google都陸續加入，可見大家都看好折疊手機的發展，只是包括面板和折疊的方式，各家各有自己的特色，還沒有形成一個主流。」台經院資深產業分析師邱是芳評論道。由於廠商還是把折疊手機當成智慧型手機瓶頸的一個突破口，但過了一年半，仍未看見殺手級應用，自然也難成一個「明星級商品」。

張利安表示，「重點不是手機以什麼型態面市，而是能否解決使用者的痛點」，即便未來摺疊型手機有了令人願意買單的功能體驗，但短期還是很難普及，因為成本和技術勢必墊高了售價。

從Z Fold2 和上一代的售價，就能明顯看出這點：Fold推出時定價1,980美元起，台版雖然非5G版本，但售價近7萬元台幣；Z Fold2售價則為1,999美元，台灣販售5G版為7萬1,888元，價格下修的幅度非常小。

邱是芳指出，「5G版」讓零組件成本拉高，加上折疊機成本身就高，出貨量小，相關零組件自然規模不大，願意投入的組件廠商相對有限，成本自然會高，加上「今年疫情打壞供應鏈、需求弱，品牌還不能明顯放量，折疊手機只能走持續深耕產品線的定位。」

雖說市調市場其實很看好折疊機的成長速度，Gartner統計，摺疊手機將在2023年佔高階手機市場5%，數量總計3,000萬支，但邱是方仍認為，「去年出貨量大概100萬台，今年能夠持平就不錯」，且目前市面上的5G旗艦機都比Z Fold2便宜不少，三星該如何驅動市場，將是很大挑戰。

張利安也抱持相同觀點認為，「如果要普及，摺疊手機價格至少要是現在的一半，只能等到被大量生產之時了。」

「5G」和「摺疊」，可以看成同一個議題

「多鏡頭早已經是主流，如果要說明年的手機市場，會圍繞兩個議題：5G和折疊。」在2019年12月第一代折疊機Fold上市時，陳啓蒙曾提到。

如今則是要看「折疊機」跟「5G」的結合，陳啓蒙認為，今年是5G教育元年，整體市場成熟要等待5G訊號涵蓋率達70%以上。

此外，針對三星智慧型手機年度銷售目標，年初訂定黃金比例為3（高階）：3（中階）：4（低階）。但由於上半年環境相對嚴峻，目前比率約為25：50：25，銷售額逐漸往上提升當中，也期望藉由Galaxy Z Fold2新機上市，進一步達成目標。

台灣三星對Galaxy Z Fold2 銷量預期樂觀。 陳映璇攝影

這次預購期間，除了通路都能看到實機，還提供2年行動裝置綜合保險，以降低消費者對摺疊機的疑慮，在預購上也會優先滿足台灣的需求。

陳啓蒙進一步指出，旗艦機走向分眾化市場，售價4萬8,880元起的折疊機Z flip瞄準追求輕薄、時尚的族群，售價貴超過2萬的Z fold則瞄準商務人士，目前摺疊機仍屬超旗艦市場，未來隨著產品線的增加，他看好摺疊機將成為未來趨勢。

責任編輯：錢玉紘