受到疫情影響，全球電商佔整體零售的比重正在逐年上升，台灣也不例外。連續2年台灣的電商龍頭寶座由momo拿下，6組關鍵數字拆解momo贏的秘訣。

今年上半年在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響之下，電商宅經濟持續發酵。

根據研究單位eMarketer的數據，全球電商佔整體零售的比例，預期在2020年達到18.1%，是近3年最高的數字，比2017年高出將近8%；而且展望未來兩年，這個數字還將持續成長。

再看到台灣的狀況，由經濟部統計處的數據可以看出，在2020年第二季，電商占整體零售的銷售比例來到8.8%，雖然比全球電商佔比來得低，卻是台灣的歷年新高。這樣的好成績，也反應在momo富邦媒的第二季的成績中。

營收、獲利皆創歷史新高，momo打敗PChome蟬聯龍頭

momo富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，其中電商營收占9成以上，比去年同期增加4.5%。在今年第二季營收約新台幣158億元，較去年同期成長34%，EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤）年增29.7%，摩天商城轉虧為盈，更成為momo單季每股盈餘(EPS)6.51元推手。

另外，每人平均每筆訂單購買金額也達到2,118元，比去年同期增加23元。儘管GMV轉換率（Take Rate）降低，但每月不重複訪客則大幅增加46%，達到1,087萬。這些成績皆為歷史同期最佳紀錄，讓momo富邦媒再次打敗PChome網路家庭，連續2年以上蟬聯台灣電商龍頭寶座。

面對這樣的好成績，momo富邦媒認為，主要是受惠於上半年疫情動的宅經濟影響，讓消費者的購物習慣轉移到線上所致。

因應成長加強物流倉儲佈局，中台灣物流中心也在計畫中

為了因應momo為因應每年電商業務雙位數的成長，momo富邦媒將在今年加大車隊、倉儲佈局。

在倉儲方面，目前momo在全台8都共設有23座倉儲設施。momo透過主倉與衛星倉間相互串連運作，來提升物流效能。同時，透過大數據提供的參考資料，將商品直接入庫至各地衛星倉，做到貨量南北分流。今年將持續拓展倉儲布建藍圖，至今年底將朝30座倉儲邁進。

另一方面，為了要強化南部配送布局，在2019年第三季也已經投資6.3億元在台南市新市區購置土地，增設南區物流中心。預計在今年下半年開工動土，並計劃在2022年正式啟用。同時，中台灣物流中心也正在計畫中。

在物流車隊方面，為了提升物流營運的效能、補足市場服務需求出發，momo富邦媒在今年正式成立了富昇物流公司。

其實在過去幾年，就已經可以看到momo富邦媒持續擴大自營車隊的經營規模。在2019年初，momo富邦媒董事長林啟峰曾提到，momo的自有車隊大約只有數十輛車，還在練習階段。如今，富昇物流車隊規模含貨車與機車已破百輛，物流配送士為200人，已經能夠支撐momo整體的10%運量。預計未來一年也將再持續擴增配送運能需求。

momo富邦媒表示，富昇物流被賦予的首要任務，是拓展momo短鏈綿密佈局，起步之初業務足跡橫跨台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都當日配送服務。更致力於未來momo超快速配送服務。

但momo也強調，目前也有與多間物流車隊合作，成立貨運子公司是為了應付未來逐漸擴大的運能需求，並非是要以自家運能來取代外部合作。

責任編輯：錢玉紘