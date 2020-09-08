今年受到疫情衝擊，跨境物流受到影響，但今年草莓網整體營收依然預期比去年成長3成。原因就在於不斷開拓新的市場。

東森購物旗下的美妝跨境垂直電商草莓網，近三年來業績不斷成長。在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情打亂物流航班的情況下，今年全年的業績依然預估可以比去年成長30%，達到11億港幣（約41.6億新台幣），未來還將持續拓展更多跨境市場。

為了強化國際競爭優勢，東森購物在2018年初，以10億台幣收購了來自香港的草莓網，希望利用雙方的優勢打造最強美妝跨境電商。回顧2018年一到六月，草莓網的累積營收約為4.4億元，而 在東森正式入主後，2019年一到六月的累積營收則成長227%，來到14.4億元，約占東森購物總營收的15%。

談到今年的營收狀況，身兼東森購物「電子商務事業部」及「全球商貿中心」執行長的草莓網執行長楊俊元說，雖然在疫情期間，電商普遍銷售很好，但是都集中在民生用品、食品，對奢侈品的消費力道減弱。而且許多班機停飛，造成物流成本增加、到貨時間延長。

不過，「雖然前面三個月表現不好，但是今年業績比去年成長30%應該不是問題，估計可以達到11億港幣營業額，獲利表現也會是過去三年來最好的。」

為什麼可以成長如此快速？配合不同的區域市場來開展不同的商業模式，是一大關鍵。

楊俊元說，在疫情期間，雖然電商普遍銷售很好，但是都集中在民生用品、食品，對奢侈品的消費力道減弱。 賀大新

依市場特性調整商業模式，在阿拉伯一個月賣出100萬港幣

目前在草莓網上，有超過830個美妝品牌、3萬項單品，並且在全球擁有330萬會員。站上商品可以配送到超過200個國家地區，支援38種語言。其中，澳洲是貢獻度最高的地區，佔整體營收8％~10%。

在今年5月，雖然恰逢疫情高峰，但草莓網依然開始在阿拉伯市場的佈局，並打下了好成績。

回顧剛落地時，楊俊元也很懷疑市場潛力，「我們在最艱困的時刻到阿拉伯，也會想說，當地普遍很富裕，會這麼麻煩跨境買東西嗎？」結果一開賣，阿拉伯就衝上草莓網銷售第五名地區。

如何在陌生的市場打下好成績？「因為我們找到了最大的合作夥伴亞馬遜（Amazon），」楊俊元回答。

草莓網在跨境的業務分為三種，第一，是國外買家大量採購草莓網商品到自己的通路做銷售的傳統B2B業務。第二，是讓各地消費者上草莓網購物的一般B2C跨境電商業務。第三，則是與當地電商合作，把草莓網商品上架到當地電商的策略聯盟合作方式。

草莓網會依照不同的區域市場情況，彈性調整在不同市場的營收模式。而在阿拉伯，則是以第三種模式為主。「把商品放到Amazon UAE（阿拉伯）網站上賣，第一個月就賣出了100萬港幣（約台幣377萬元），主要以香水、美髮產品為主。」

楊俊元說明，「在同一個區域市場，電商與電商之間通常彼此競爭，但我們專注在美妝，而且可以做到跨境、品牌又多，因此草莓網可以把競爭對手變成合作夥伴。」他認為，在全世界與許多知名電商合作，是草莓網經營跨境電商時的最大優勢。也正因為這個原因，草莓網才能在阿拉伯打下其他電商無法做到的成績。

目前在草莓網的800個品牌中，大約僅有10個台灣本土品牌。 草莓網截圖

把美妝之外的MIT商品賣到海外，Strawberry Mart即將上線

正由於有了阿拉伯的成功經驗，展望未來，草莓網將開發更多市場列為重點，並將持續用三大商業模式，彈性調整每個國家的佈局。同時，也要開發更多台灣商品賣到全世界。

因此，在今年，草莓網將趁勝追擊，除了將持續營運草莓網之外，也將在今年9月另開一個子網站「Strawberry Mart」來銷售更多美妝以外的台灣商品。讓草莓網持續專注在美妝品項的垂直電商，其他的MIT商品，則在「Strawberry Mart」上販售。

「但第一步廠商一定會怕，所以一開始還是會拿我們自己生產的面膜來嘗試，」楊俊元說。「像是這陣子因為防疫、口罩的關係，台灣在國際上很紅。」，因此在銷售面膜時，都要刻意讓行銷文案、圖像與台北101搭上關係。

目前在草莓網的800個品牌中，大約僅有10個台灣本土品牌，而且集中在面膜、乳液等美容保養品項。除了這10個台灣本土品牌之外，也會開發更多美妝之外的品牌、品項，上架Strawberry Mart。

責任編輯：蕭閔云