唱片公司Sony挹注資源投入Podcast節目製作，計畫在今年推出40檔Podcast節目並製作100多個原創內容，旗下藝人碧昂斯等都可能開節目。

自Spotify近年大舉投資Podcast使其聲勢大漲，快速推升收聽人數後，Podcast儼然成為網路紅人或名人積極搶佔的平台。根據《Bloomberg》報導，全球第二大唱片公司Sony計畫在今年推出40檔Podcast節目，同時將製作100多個原創內容，預計下周三將首次向廣告主揭露在Podcast領域的投資狀況，未來Sony音樂旗下藝人艾麗西亞·凱斯（Alicia Keys）、碧昂斯（Beyoncé）都可能推出Podcast節目。

知名歌手碧昂絲（Beyoncé）所屬的索尼音樂公司宣布，要大舉投資Podcast領域。 Beyoncé Instagram

目前Sony以推出的節目包括知名製作人亞當·麥凱（Adam McKay）的兩個新節目、分析1990年代熱門歌曲的音樂性節目、FX電視的犯罪紀錄片內容《Morally Indefensible》，以及犯罪調查故事《Smokescreen：Fake Priest》等。

日前Spotify也陸續簽下美國知名脫口秀喜劇演員、YouTuber喬羅根（Joe Rogan）、前美國總統歐巴馬夫婦的《The Michelle Obama Podcast》、金．卡戴珊（Kim Kardashian West）等名人進駐Spotify的Podcast，希望帶來更多討論社會議題、公益性質的節目，增加內容的多元性。

Sony音樂數位業務全球負責人丹尼斯·庫克（Dennis Kooker）表示，這一系列的節目是Sony音樂迄今對Podcast內容最大的投資，希望有機會藉由聲勢蓬勃的Podcast，透過廣播和各大串流平台吸引更多聽眾及廣告商進而獲利。庫克強調，Sony音樂希望能製作多元類型的Podcast節目，透過好的故事來吸引廣告商。

目前全球幾大唱片公司的發展都較少背離本業，但隨著Podcast聽眾的快速上升，促使唱片公司思考Podcast的商機，因此也對Podcast開始有發展興趣。根據調研公司愛迪生研究公司（Edison Research）的數據顯示，美國每月有超過1億人收聽Podcast，另外，調研公司IAB（Interactive Advertising Bureau）針對Podcast的調查，其廣告銷售額在去年上漲增48％，達到7.081億美元。

若Podcast逐步發展成價值數十億美元的產業，有藝人又有製播專業的唱片公司來說自然是不可錯過的領域，雖然目前唱片公司播權費約佔Spotify收入的70%，但Spotify如規劃中成功提升Podcast的收入佔比，對唱片公司的依賴將慢慢減少，意味唱片公司對Spotify等串流平台的重要性將不若從前。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Hollywood Reporter