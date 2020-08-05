Podcast市場擴大，New York Times買下Serial、 Spotify買下Anchor，台灣則有SoundOn、Firstory領軍。

從一早起床的手機、辦公室的電腦螢幕、到回家搭捷運的廣告看版，現代生活中充滿著各式各樣的視覺刺激，伴隨著希望博取注意力的「眼球經濟」，而在一片眼花撩亂中，有種看似溫和、卻養出超忠誠顧客的「耳朵經濟」正在全球崛起。

《紐約時報》（New York Times）在七月底正式宣佈用美金250萬買下「Serial Productions」，也就是知名Podcast節目「Serial」及「This American Life」廣播節目的幕後團隊。這是紐時在今年三月買下Audm，一間將長篇新聞聽覺化的App公司後，併購音訊內容服務新創的第二步。

36 氪

這項協議會使Serial Productions有更多資源產製Podcast節目，並透過紐時網頁的曝光製造更多流量。

「這個想法來自於希望將紐時的讀者、聽眾導向Serial的作品，讓紐時幫助Serial說更多更深的故事，並最終發展出我們新聞部跟Serial加深合作的方法。」紐約時報的助理執行編輯Sam Dolnick向TechCrunch說道。他也向CNN表示：「以新聞產業的角度來看，紐時一直是『Serial』及『This American Life』的大粉絲，我們雙方的音訊部門有著高度相似的說故事DNA——在故事敏感度、產製、深度報導上都是，而他們的新聞詮釋方式正是我們最熱衷的新聞樣貌。」Sam Dolnick稱道著。

事實上對《紐約時報》來說，如何成功地媒體轉型是他們不斷面對的挑戰，在Podcast大大改變美國傳播媒體的生態下，其Podcast「The Daily」的200 萬訂閱人數早已超越約45萬訂閱戶的報紙，更被譽為是紐約時報的「新時代頭版頁面」。想當然，連兩度收購音訊相關新創，也不難讓人看出紐約時報企圖進攻聽覺媒體市場的決心。

預估商機十億，紐時、Spotify、SiriusXM開啟Podcast新創收購潮

事實上，《紐約時報》並非快速併購音訊相關新創的媒體公司，今年七月初美國天狼星衛星（SiriusXM）廣播才宣布用3.25億美元大手筆收購 Podcast App Stitcher，並納入旗下事業如政治新聞導向的Stitcher、喜劇為主的Earwolf與廣告聯播網Midroll。而主打音樂串流的平台Spotify更早便嗅到商機，已備好高達5億美元收購Podcast新創，包含Gimlet Media、Parcast及全球最大Podcast託管服務公司Anchor，再次挑戰Apple Podcast的龍頭地位。

這些企業看好「聲音經濟」並非無所依據，國際數位廣告機構互動廣告協會（IAB）及國際顧問公司資誠（PwC）於今年七月發布美國 Podcast 廣告收益年度研究（ U.S. Podcast Advertising Revenue Study）結果顯示：Podcast的廣告收益預計將成長約15%，預計今年將達到10億元，這可謂是疫情重創廣告產業下，少數仍在成長的廣告收益類別。

然而雖說美國Podcast市場正在擴張，無論是用戶數、Podcast節目量、廣告收益皆有明顯成長，但因Podcast目前仍缺乏有效的獲利模式，跟成熟的網路廣告、紙本廣告相比，廣告收益額依舊望塵莫及。

台灣新創SoundOn、Firstory為Podcast市場提前佈局

論及台灣的Podcast風氣，部分大眾因新冠肺炎疫情開始注意到Podcast這項零接觸陪伴，不過國內其實更早便有新創投入Podcast市場，如致力於建立Podcast生態圈的SoundOn、畢業創業備受年輕族群歡迎的Firstory 等，兩者皆提供了播放Podcast的App與Podcast託管服務（Podcast Hosting），而另個知名台灣音樂串流平台 KKBOX 於今年八月也新增了「KKBOX for Podcasters」服務，使創作者透過提交Podcast的RSS feed，便可讓所有KKBOX會員聽見自己的Podcast節目。

Sound On創辦人暨執行長顧立楷。 Meet 創業小聚

台灣Podcast市場相較於國外尚未成熟，但隨著市場日益擴大，新創也紛紛投入市場，準備在台灣聽眾大幅改變閱聽習慣時，搶得「耳朵經濟」的第一線商機。

參考資料：

TechCrunch、New York Times、Forbes、CNN

責任編輯：蕭閔云