繼重金簽下名Podcast主持人Joe Rogan後，Spotify再度找上名媛金．卡戴珊合作推出獨家Podcast節目。

對Podcast領域頻頻砸下重金投資的音樂串流巨頭Spotify，現在又宣布簽下美國名媛金．卡戴珊（Kim Kardashian West），將在平台上開設全新的Podcast節目，主題預計會圍繞司法改革、司法正義等相關議題。

金．卡戴珊不單是娛樂界名人，多年來更致力於消除冤罪，甚至有意成為一名律師，她攜手非營利組織「清白專案」（Innocence Project），共同呼籲司法改革，希望為冤案中的受害者平反。

《華爾街日報》指出，金．卡戴珊將和電視製作人安薩爾迪（Lori Rothschild Ansaldi）共同製作及主持該Podcast節目《Justice for Kevin Keith》。目前該節目的官網已經釋出，預計9月開播，將聚焦於1994年美國的一起謀殺冤案。

Justice for Kevin Keith官網

至於令外界好奇的簽約金方面，Spotify沒有對外透露，不過外媒分析，鑑於金．卡戴珊是建立全新Podcast，並非搬遷既有當紅節目，因此簽約金應會低於上個月Spotify外傳簽下Podcast巨星喬．羅根（Joe Rogan）的1億美元。

成為Podcast界的Netflix

從2019年起，Spotify開始積極搶攻Podcast領域。去年Spotify砸近4億美元買下了Gimlet、Parcast及Anchor等3間Podcast公司，前兩家為產製Podcast內容的業者，後者則為Podcast平台，這次與金．卡戴珊簽約的節目也預計將在Anchor播出。

另外，Spotify還與美國前總統歐巴馬的製片公司高地製片（Higher Ground Productions）達成獨家Podcast節目協議。高地製片是去年引發轟動的Netflix紀錄片《美國工廠》製作公司

邁入2020年來，Spotify更是頻頻出招，先是以1.96億美元重金收購美國知名體育評論家比爾．西蒙斯（Bill Simmons）的Podcast平台The Ringer，而後再砸1億美元簽下知名Podcast主持人喬．羅根（Joe Rogan），將獨家在Spotify播出的《The Joe Rogan Experience》，去年每月下載量達1.9億次。

Spotify上個月簽下頂級Podcast主持人喬．羅根，其節目《The Joe Rogan Experience》每月下載量達1.9人次。 YouTube Via PowerfulJRE

這接連不斷的重金收購，顯示Spotify正在效法Netflix的成功道路，想透過廣大原生內容吸引用戶。Spotify內容長Dawn Ostroff曾表示，「我們會在平台上建立更多獨家內容，這讓我們能用更有意義的方式做行銷，並且將用戶帶到平台。」

Spotify指出，Podcast有助於提升用戶的參與度、留存率及轉換率，有收聽Podcast習慣的用戶較不易流失，且更容易從免費用戶轉為付費用戶。

Apple Podcasts一直是Podcast領域的領導者，但Spotify近年急起直追，快速拉近與蘋果間的距離，2019年市占率達到34%，只略低於Apple Podcasts的36%。

沈佑穎製圖

今年4月，Spotify聲稱平台上收錄超過100萬個Podcast節目，Podcast收聽時間較去年同期成長超過100%，目前約19%用戶有收聽Podcast的習慣。

Podcast市場快速成長，美國超過1億人每月收聽

Podcast市場也在近年來快速成長，德勤預估全球Podcast市場將以30%的年增率成長，並在2020年達到11億美元規模。作為比較，媒體及娛樂領域的平均成長幅度為4%。

美國Podcast用戶數也快速成長當中，Edison Research的一份報告指出，大約55%美國人口曾經收聽過Podcast，並且每月收聽Podcast的用戶，已經占12歲以上美國人口的37%（1.04億）。

沈佑穎製圖

在視覺娛樂琳瑯滿目的現代，不需要你太多注意力，在通勤或者做菜時都能一心二用收聽的Podcast，正逐漸躍升主流的娛樂舞台。

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資料來源：The Verge、TechCrunch、CNN

責任編輯：林美欣