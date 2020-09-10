不出國，旅行社如何面對新常態拼經濟？老牌鳳凰旅行社宣佈投資成立共享經濟健身房Fitnexx，個人健身一小時700元，搶攻隱私、效率、衛生講究客群。

疫情衝擊境外旅遊，反觀國內消費增溫，鳳凰旅行社宣佈10月將開幕第一家Fitnexx健身房，多角化佈局新業務，特別的是，不走月費會員制，賣的是「空間」，以小時預約制方式經營，一小時只能接待4位貴客，新商業模式成績值得觀察。

鳳凰總經理卞傑民表示，已經成立菲尼克斯健身有限公司，資本額600萬元，將聘請專業人員經營，期望提供好的專屬私人運動空間供教練或運動者租用。他也透露，這個多角化行動，會先把第一家預約制健身房經營好，測試水溫再評估二店可行性。

健身教練商機逐漸加溫，許多上健身房的運動愛好者，會預約專屬健身教練一對一教學，除針對局部加強指導，也可以防止操作器材不當產生運動傷害。

一般來說，隱私是健身房最難維護的價值。由於是多人共用空間，除運動過程中需要面對其他陌生人眼光，若用戶人數過多，朋友交談聲可能會干擾旁人，其次，人多時器材就有要排隊等的狀況，第三則是衛生考量，健身器材上陌生人的汗水對某些用戶也造成困擾。

為解決上述三個問題，卞傑民指出，Fitnexx健身房採預約制，賣效率、賣衛生跟隱私，66坪空間內打造四個獨立空間，供4位用戶預約，用戶包下場地就能享受專屬健身器材，無須等待，同時可以預約教練指導，或者教練可以承租場地在該場域指導學員健身動作，每小時暫訂600～700元使用場地費，這也類似是健身房的共享經濟概念。

Fitnexx健身房地點設立在熱鬧的信義安和捷運站1號出口旁，全新規劃場地、設置最新健身器材及教練群，健身房品牌命名，將Fit+Next結合起來，組成一個新字『Fitnexx』，意義代表此品牌領先市場預先擬定策略，隨時能應對市場環境的快速變化。Finexx讀音也像英文的鳳凰/不死鳥（Phoenix），與本業旅行社相呼應，期待此品牌能提供消費者們一個脫胎換骨的空間。

健身房往往需輪流使用器材，無法滿足追求效率的用戶。 喬山官網

卞傑民說，『Fitnexx』提供全新的運動平台概念，讓一般消費者購買運動課程、或擁有屬於自己訓練空間，將環境資源共享給需要優質教學環境的教練群們。

當然，衛生問題也是新創健身房的重視點，一般健身房最常見的就是健身椅上還留有上一位使用者的汗水，即使現場提供酒精及抹布擦拭，一整天下來重複使用的抹布還是有衛生上的問題。因此，課與課之間，Fitnexx工作人員會進行全方位的清潔與消毒，確保下一位使用者能放心的享受訓練的時光。

責任編輯：錢玉紘