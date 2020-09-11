蘋果也加入摺疊機行列？微博爆料客表示，蘋果請三星提供大量的可摺疊面板樣本，暗示蘋果正加速生產樣機，外界猜測iPhone摺疊機最快會在明年問世。

蘋果也準備推出面板可摺疊智慧機？微博爆料客表示，蘋果請三星提供「大量」的可摺疊面板樣本，暗示蘋果正加速生產樣機，外界猜測iPhone摺疊機最快或許會在明年問世。

MacRumors、PhoneArena 10日報導，知名的微博爆料客「Ice Universe」發文稱，蘋果要求三星旗下的Samsung Display提供大量的摺疊面板樣本，如果進展順利，蘋果可能會和三星簽訂一年的供給合約。爆料客強調訂單的急迫性，暗示可能即將商用。

蘋果已申請多項技術專利，預測未來10年摺疊機成長幅度最大

據傳去年三星寄送可摺疊面板給蘋果等多家公司，希望能獲得訂單。此一消息顯示，經過去年的初期樣品測試後，現在蘋果更密集試驗。部份消息人士猜測，蘋果最快明年將推出iPhone摺疊機。據了解，蘋果研發摺疊面板技術多年，已經申請了數項相關專利。

另一爆料客Jon Prosser發言有部份準確性，他曾宣稱，蘋果摺疊機不久後就會問世。不過，問世時程將視康寧何時發布可摺疊的大猩猩玻璃面板（Gorilla Glass）而定。Strategy Analytics預測，未來十年，摺疊機將是成長最快的旗艦機種，預測包括蘋果等各家智慧機大廠，2025年前都將推出摺疊機。

三星Z Fold 2反應佳，傳初期出貨量為前代3倍

Korea Herald 9日報導，電信業人士透露，三星摺疊機「Galaxy Z Fold 2」（見圖）市場反應良好，估計初期出貨量將達1萬支、為前代「Galaxy Fold」的三倍。

Samsung

韓聯社8月5日報導，Counterpoint Research預測，今年底為止，Galaxy Z Fold 2將售出50萬支，比前代Galaxy Fold首年銷量多出10萬支。Galaxy Fold在去年9月問世，2019年底在全球60國銷售，可是面板和鉸鏈問題，導致Galaxy Fold供給短缺。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：MoneyDJ理財網