蘋果宣布將於9/15舉辦線上發表會，目前已有不少謠言都指向iPhone 12，在發表會之前不妨先來看看這次iPhone可能會有哪些新變化吧！

新的iPhone 12受到全球果粉關注，雖說目前還未正式確定亮相日期，但已經有許多相關猜測！究竟下個時代的iPhone會長什麼樣子呢？

4種iPhone 12款式、三種螢幕大小

根據外媒《The Verge》指出，今年預計會推出三種不同尺寸、共四款機型的iPhone 12系列。第一種是5.4吋iPhone 12，這款螢幕對比今年的5.8吋iPhone 11 Pro還要小，可說是全新的小螢幕iPhone選擇。

再來則有兩款6.1吋新iPhone款式，其一是入門級6.1吋iPhone 12 Max，此款被定位在iPhone 11的後繼機種；另亦有高規版的6.1吋iPhone 12 Pro；最後是6.7吋的旗艦級iPhone 12 Pro Max，對比現在的6.5吋iPhone 11 Pro Max搭載更大的螢幕，如消息屬實，也將會是有史以來尺寸最大的iPhone手機。

iPhone 12 Sizes Compared with iPhone SE, 7, 8, SE 2, X, 11, 11 Pro and 11 Pro Max https://t.co/mtaBAeNFAS by @MacRumors pic.twitter.com/14oFHGyJrD — MacRumors.com (@MacRumors) July 8, 2020

究竟在發表會上新設計的三種尺寸都會一併推出還是維持以往機身大小？就讓我們拭目以待！

類似iPhone 4與iPad Pro的設計

根據《Bloomberg》的報導，在外型的部分，iPhone 12預計會採用方正設計，整體相似於iPhone 4和iPad Pro的融合體，方形機身邊緣和四角也會使用同樣風格的圓潤設計，簡單來說，四款新iPhone 12都將具有方形的邊框，高階款將繼續沿用不銹鋼金屬邊框，而價格便宜的機型將採用鋁金屬邊框，至於機身顏色，則有可能會推出全新的「深藍色」來取代原本的夜幕綠。

截圖自MacRumors.com Twitter

2020年的iPhone手機將採用金屬框架，與iPhone 4的框架相似。蘋果分析師郭明錤表示，新的iPhone將採用「更複雜的分段設計、新的挖槽和注塑成型程序，以及採用藍寶石或玻璃表蓋保護溝槽注塑成型結構」的金屬邊框。

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整體設計將類似於iPhone 4或iPad Pro，兩塊玻璃之間採用了一個邊角方正的不銹鋼框架。新款iPhone將採用不銹鋼邊框，取代目前的圓形不銹鋼邊框，而且它的機身將繼續使用前後玻璃。據悉，新的設計可以減少金屬遮罩對內部天線高頻傳輸效率的負面影響。

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根據彭博社的報導，蘋果計畫在2020年至少會發表兩款高階iPhone，並且採用新的設計，用平坦的不銹鋼邊緣代替弧形邊緣，讓人想起iPad Pro的設計。

日本網站Mac Otakara認為，6.7英寸iPhone的厚度降到7.4公毫，這將比8.1公毫厚的iPhone 11 Pro Max薄不少。預計它的高度也會比11 Pro Max略高。5.4英寸iPhone的高度預計將介於iPhone SE和iPhone 8的高度之間。5.4、6.7以及至少一款6.1英寸的iPhone預計將沿底部設置不同數量的麥克風孔。

除了iPad Pro風格的設計和尺寸調整之外，據網路上號稱蘋果洩露的設計圖，還顯示了其他幾項值得注意的小調整：

略微增大的相機鏡頭

側面的天線線更粗，以滿足5G的需求。

SIM卡託盤移至左側

稍微降低電源鍵

iPhone 12上將會有一個Lightning介面，蘋果將繼續使用Lightning而不是換成USB-C

鏡頭模組

蘋果在2019年的iPhone產品線中對後置鏡頭進行了重大改變，iPhone 11 Pro和Pro Max採用了全新的三鏡頭設計，2020年可能會帶來更多的鏡頭。有傳言認為，2020年即將推出的iPhone新機中至少有一款會配備3D鏡頭，這聽起來像是蘋果在2020年iPad Pro機型中加入的LiDAR光學雷達掃描儀。

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iPad Pro中的LiDAR利用反射光來測量感測器與周圍物體的距離，最遠可達5公尺。它可以在室內和室外使用，基本上能夠以奈秒級的速度繪製周圍環境。

iPadOS中的深度框架結合了LiDAR測量的深度點、鏡頭的資料以及運動感測器的資料，對場景有更詳細完整的瞭解，以提高增強現實能力。而如果未來iPhone的3D鏡頭即使與iPad Pro所用的鏡頭不完全相同，也有可能採用類似的工作方式。

與2019年的iPhone系列一樣，2020年的iPhone預計將採用不同的鏡頭技術。分析師認為，高階的6.7和6.1吋iPhone，採用三鏡頭模組，而低階的5.4和6.1吋iPhone可能採用雙鏡頭模組。

更高階的iPhone 12可能會採用改進的長焦鏡頭，具有3倍光學變焦，比目前的2倍光學變焦有所改進。蘋果還可能計畫改進智慧HDR，以獲得更好的低光源拍照性能。

前置鏡頭設計可能會改變

講完後置鏡頭來看看前置鏡頭，郭明錤認為2020年至少有一款新iPhone會採用更小的前置鏡頭，以改善螢幕與邊框的比例，最終導致正面的凹口變小。不過，關於這一點的傳言不一，一些流出的算繪圖和示意圖上的缺口與當前機型的缺口大小相同。

截圖自MacRumors.com Twitter

也有一說是有關 iPhone 12的瀏海，蘋果會將揚聲器和麥克風零件移到黑邊內，藉此縮減瀏海佔比。

電池

2020年推出的iPhone可能會在電池容量上有一些小的改變，因為蘋果供應商正在研究一種特製的電池保護模組，比以前iPhone中的相同元件小50%，更薄。這可能會釋放iPhone中的寶貴空間。iPhone 12系列或許可以使用比iPhone 11機型電池容量更低的電池。

這三種容量包含2,227mAh(或許用於5.4英寸iPhone)、2,775mAh(用於6.1英寸iPhone)和3,687mAh(用於6.7英寸iPhone)。另外一款高階的6.1英寸iPhone，則可能有稍大一點的電池容量2815mAh。

相對而言，iPhone 11 Pro的電池容量為3,046mAh，11 Pro Max的電池容量為3,969mAh，iPhone 11的電池容量為3,110mAh。

目前不知道這些爆料的電池容量是否準確，但如果為真，在處理器改進的情況下，電池續航能力可能和上一年的機型差不多。然而，5G連接需要的電力是一個問題，可能會比較耗電，因此實際的續航力還是要等產品上路實戰才知道。

由於iPhone 12機型中的5G元件非常昂貴，所以蘋果希望在其他元件方面節省開支。蘋果正在轉向更簡單、更小、層數更少的電池板設計，這將比iPhone 11系列上的同等部件便宜40%到50%。

可能沒有充電頭以及EarPods

iPhone 12可能不會在包裝盒中附送變壓器，也就是充電頭。

透過這樣蘋果將可以降低生產成本，因為5G的元件成本很高。另外，也沒有EarPods。也因此預計iPhone 12的包裝可能會更薄、更輕。

據說是來自於iPhone 12的包裝設計圖所製作出來的算繪圖可以看出，這個紙盒僅有iPhone 12、說明書以及傳輸線的空間，容納不下其他的東西。

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也因此，據說新的20W USB-C電源充電器及將要上市，新的20W充電器已經在挪威獲得認證，另外還有未知的充電器也在挪威和澳洲獲得認證。

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玻璃後蓋

8月，一張可能是iPhone 12 Pro機型玻璃後蓋的照片被爆料。其中一個玻璃後蓋的特點是在超寬鏡頭孔下方有一個額外的切口，這很可能是為了放置LiDAR。預計兩款Pro機型都將採用三鏡頭模組，但6.7英寸的iPhone 12 Pro可能是唯一獲得LiDAR的機型。

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5.4吋面板上的缺口

據稱是5.4吋iPhone 12的顯示面板照片於7月在流傳，如果準確的話，缺口的設計表明，更小的瀏海將引入整個iPhone 12系列。

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在現有的iPhone上，如11 Pro和11 Pro Max，這兩款裝置上的瀏海是一樣的。所以，如果2020年所有的iPhone都有同樣大小的瀏海，那麼瀏海可能比目前的設計更小。這也印證了前面對於前置鏡頭的猜測。

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搭載A14處理器，並支援5G

目前關於iPhone 12，預計將搭載A14 Bionic處理器，效能比前一代A13更強。不過目前關於這款處理器所知不多，只聽說是台積電以5奈米製程代工，另外將會支援5G。

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螢幕

雖然預計蘋果將在2020年繼續提供更高階（也就是更昂貴）的iPhone和更低階（更實惠）的iPhone，但今年所有的裝置可能都會配備OLED顯示幕，蘋果已經在iPhone產品線中取消了LCD螢幕。

未來的iPhone可能會採用Apple Watch的低功耗LTPO顯示技術。LTPO，即低溫多晶矽氧化物，可以比蘋果目前使用的背板技術LTPS，最多降低15%的功耗。不過目前還不完全清楚蘋果是否會在iPhone 12或未來的iPhone上採用這種技術。

據傳，2020年iPhone將以三星的螢幕為主，也有部分會採用LG提供的觸控一體化顯示幕，LG也計畫在2020年下半年改用LTPO背板技術，如果他們及時準備好，或許將能趕上為部分2020年版iPhone提供更省電的螢幕設計。

對於目前4款 iPhone 12 系列螢幕細節如下：

5.4吋iPhone 12 — 來自三星的OLED顯示幕，集成了Y-OCTA觸控技術、2340 x 1080解析度，475 PPI。

6.1吋iPhone 12 Max — 來自京東方/LG Display的OLED顯示幕，解析度為2532 x 1170，PPI為460。

6.1吋iPhone 12 Pro — 來自三星的OLED顯示幕，可能採用XDR、ProMotion。2532 x 1170解析度和460 PPI。

6.7吋iPhone 12 Pro Max — 來自三星的OLED顯示幕，支援Y-OCTA，可能採用XDR、ProMotion。2778 x 1284解析度，458 PPI。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：T客邦