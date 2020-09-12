信義誠品「書寫超試」文具展將於9月4日開展！集結100種筆款、400種墨水及300款紙品，還有與「九ポ堂」跨海合作的多款聯名商品，就等你來逛！

全場自由體驗書寫工具的「Supertry書寫超試」9月4日於誠品信義店開展！在UV燈下才看得見的隱形墨水、帶有可樂及咖啡香味的墨水、木質調香氛鉛筆等超過100種筆款、400種墨水及300款紙品；此外，日本話題品牌「九ポ堂」更首次跨海合作，與誠品獨家開發多款聯名商品，有限量的鋼筆禮盒、冷萃墨水咖啡等，文具迷們千萬不要錯過這場盛會！

日本話題文具「九ポ堂」首度海外聯名

在日本文具展的話題活版印刷團隊「九ポ堂」聯名誠品帶來多款獨家商品：德國經典鋼筆品牌LAMY以紅與白為設計，搭配九ポ堂插畫推出LAMY safari狩獵者「星空實驗室」全球限量鋼筆禮盒；義大利Perpetua「星空聯名石墨筆」主打整支石墨筆360度都可書寫，還有展場限定的「集墨組」，內含玻璃筆、LiFE聯名集墨本、聯名帆布袋等。

誠品「書寫超試」其他展出重點

新奇「冷萃墨水咖啡」

除了用的也有喝的！誠品也聯手文青咖啡品牌沛洛瑟與九ポ堂推出兩款帶有微酸黃檸檬味以及香甜蜜地瓜香氣的「冷萃墨水咖啡」，除了味道值得一試，可愛又帶文青感的兩款瓶身設計也讓人很想收藏。

寫字飄來迷人淡雅香氣

瑞士品牌CARAN D'ACHE的Swiss Wood原木鉛筆用高級櫸木製成，筆身帶有優雅簡約的櫸木香氣；另一款結合日內瓦香氛品牌Mizensir的鉛筆組則選用白梧桐木、楊木等珍稀木材，散發森林氣息，以及被紐約時代雜誌暢銷作家 Joseph Finder譽為「世界最棒鉛筆」的BLACKWING。這些讓人們在寫字時能一邊沉浸在淡雅的香氣當中，帶出別於過去的書寫體驗。

瑞士品牌CARAN D'ACHE香氛第三代鉛筆組結合日內瓦香氛品牌Mizensir，散發香氣，售價1,200元。 圖片提供／誠品

被紐約時代雜誌暢銷作家 Joseph Finder譽為「世界最棒鉛筆」的BLACKWING，定價65元／支。 圖片提供／誠品

水泥材質、花瓶造型筆身設計

台灣鋼筆品牌OPUS 88的Flora鋼筆以五顏六色的花瓶造型打造筆身，增添書桌繽紛景色；擅長以水泥打造文具、居家生活小物的台灣設計品牌22STUDIO推出「等高線鋼筆」，以等高線設計的水泥筆身填入特調水泥灰墨水，提供獨特的水泥書寫體驗。誠品「書寫超試」全展超過100支鋼筆、鉛筆筆款皆可試寫。

台灣鋼筆品牌OPUS 88的Flora鋼筆以五顏六色的花瓶造型打造筆身，增添書桌繽紛景色，定價3,300元。 圖片提供／誠品

400種新奇墨水

誠品「書寫超試」蒐逾400種新奇墨水：日本新興墨水品牌Tono & Lims推出寫秘密專用的「隱形墨水」、少女不能錯過的粉紅亮粉「緬甸碧璽」墨水等；以日本神戶當地景物為名的墨水品牌NAGASAWA Kobe Ink物語，每個顏色均與神戶有關，此次也與誠品合作推出兩款九ポ堂聯名限定色，以及台灣限定「阿里山墨水」，傳達阿里山富有神秘感的野生檜木森林意象。

日本高級文具品牌TACCIA將江戶時代流行的浮世繪做為靈感，從墨水顏色到外包裝都融入浮世繪畫作，質感與美感兼具；首次進駐誠品的台灣品牌蘭泉墨研所，最新推出的「台北捷運系列」墨水引起話題討論；台灣品牌iPAPER與藍濃道具屋也相繼推出像是台灣藍鵲、台灣櫻花等以台灣動植物和各種文化為主題的系列色，豐富漸層效果讓人不得不愛。

日本新興墨水品牌Tono _ Lims推出寫秘密專用的「隱形墨水」。 圖片提供／誠品

開展限定體驗活動

誠品「書寫超試」大展將於9月4日在誠品信義店開展！開展當天會有全台獨家、展場限定的客製活動經典品牌LAMY首次在台推出鋼筆自組體驗，從鋼筆的筆蓋到筆身都可以依個人喜好挑選；日本百年製墨大廠吳竹讓消費者自由裝填多樣墨色，打造充滿個人魅力的書寫工具。

誠品 書寫超試

時間：9/4（五）– 9/21（一）

地點：誠品信義店3F Forum（台北市信義區松高路11號）

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design

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