在今年，誠品連關9間店，並且2021年將重啟展店。展店方向為何？年底要上線的新電商平台又扮演什麼角色？

今年底前誠品深圳店將熄燈，累計誠品今年全球將大舉關掉9間店。不過，誠品董事長吳旻潔打算從明年開始，要用模組化的「社區小型店」形式，把分店數再衝回來，而且展店策略更為靈活彈性，她要用新店型、新做法，停止虧損、再衝營收。

吳旻潔將未來五年定義為「全通路業績的快速成長期。」而社區小型店、加上新誠品人會員App與電商平台，就是誠品展望未來5年拉高業績的三大策略。

加快拓展社區模組店，深入誠品不曾到過的地方

在今年股東會上，吳旻潔就曾說過，在今年將用力關店，重新調整體質；明年開始則會用力開店，重新出發。

吳旻潔說，在今年將用力關店，重新調整體質；明年開始則會用力開店，重新出發。 誠品書店

因此，談起今年的一連串關店，吳旻潔並不擔心，「投資人也不會緊張，因為我們是在降低費用與虧損。」她認為，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情是促使誠品進步的催化劑，讓3~4年會發生的事情，集中在2020年發生。「就算沒有疫情，這8間店也還是會關。」

以往，誠品會依照各別的店鋪地點、坪數來「量身訂做」動線與陳列設計，而且籌備時間都必須花費3年左右。這樣的作法，讓投入成本、支出過高，造成損益難以平衡。

「它們的配置沒有辦法統一、一致，就會有成本的問題。」但未來的社區模組店，最大的特色是必須模組化、標準化，才能夠簡短籌備時間、快速複製店點。「確立好（社區小型店的）模組之後，就可以10~20間的展開，會是不同於以往的經驗。」吳旻潔說。

店面標準化，讓誠品可以大量採購店內設備，進而壓低開店成本。因此，誠品將能夠更大膽的進入不曾深入過的小型社區展店。但因為店型小，陳列空間有限，主要擺放熱門排行相關書籍，若消費者想查書找書，可以被導引到誠品線上訂購，24小時到貨，社區店型成為誠品線上書店的一個入口。

「台灣有太多社區誠品都應該在，但是現在都不在，」吳旻潔說，這就是誠品在未來幾年內要趕緊補足的功課。像是三重、汐止，都是考慮的區域。另外像是剛撤出的台東、士林，也會積極尋找符合模組社區店型的地點。不過，模組店型的坪數設定，目前還尚未有定案。

「要輕一點、快一點，成功可以繼續，不成功也可以馬上轉換，」吳旻潔認為，這樣的經營理念，就是疫情時最大的收穫。

電商、會員App補足小店不足，「誠品線上」年底上線

不過，與大型店鋪比起來，小型模組社區店最大的缺點，莫過於陳列空間不足。這個痛點，誠品要用即將在12月上線的電商平台「誠品線上（Eslite Online）」補足。

誠品線上書籍與商品數量將比舊版多，其中中文書高達25～26萬本、英文高達100萬本，2021年底將再把10萬本簡體中文書籍上架，還包括日文書60萬本。

誠品線上將與日前剛上線的新誠品人會員App整合，做到個人化推薦，同時位於桃園平鎮的倉儲物流中心也將同時啟用，提供24小時快速到貨服務。屆時，將服務超過有40萬種不同商品，包括書籍、文創商品即時送達。

誠品將在明年大舉展店，並以社區模組小型店為主要方向。 蔡仁譯攝影

為了籌備這個新電商平台，誠品生活砸入5億成本。「雖然還不到開一個信義店的規格，但是也已經是開1~2個南西店的資本支出。」

目前負責統籌「誠品線上」平台的副總經理張鈿浤舉例，社區模組店可能只有展示熱門新書，但消費者在看到新書之後，也想順手購買同作者的舊作品，就可以打開誠品線上，選購想要的書籍，24小時內，就可以送到店鋪或是住家。「這就是我們想像的使用情境之一。」

「有了誠品線上的存在後，很多過往在社區不能開的小店我們都能開了，因為我們不會受限於物理面積，造成商品有限、支出過高、損益難以平衡。」吳旻潔說。

未來，透過小型社區模組店與誠品線上的串連，吳旻潔期待電商部分至少能有2~3位數的成長。「而且要帶動我們的實體成長，而且要持續好幾年，達到一定相對的規模為止。」

責任編輯：蕭閔云