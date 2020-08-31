誠品的新會員制與App在籌備3年之後，準備上線！更推出了比原先「金卡」門檻更高的「黑卡」會員級別，這能帶來什麼效益？

今年的誠品生活股東會上，董事長吳旻潔宣布，在長達3年的CRM、POS系統串接籌備工作之後，，新誠品人會員制度、新電商平台兩大數位政策都將在今年落地。而打頭陣的是新會員制度與新誠品會員App，將如預期在9月1日上線。

展望未來，這個新誠品人會員App，將成為把會員黏在平台上的工具，待年底電商平台上線之後，能夠串連線上、線下的會員與消費行為，進一步創造綜效。

會員制、App於9月1日更新，新增黑卡增加「尊榮感」

吳旻潔在今年股東會上提到，目前在台灣有250萬個誠品會員，即大約每10個台灣人就有一個。這次誠品會員App更新，主要是希望帶給會員更好的資訊查詢功能，其中包含店內書目、產品查詢、餐廳定位、點數轉移等功能，以及自有支付Eslite Pay。「希望我們的會員覺得更友善、好用。」

誠品人會員制度、新版App將在9月1日上午10點更新，原實體卡片累積點數卡友，以及數位誠品人App會員身份可直接轉換到新會員App中，權益不變。

在今年的誠品生活股東會上，吳旻潔宣布，今年，新誠品人會員制度、新電商平台兩大數位政策將落地。 蔡仁譯攝影

在新會員App中，最為亮眼的一項更新，就是新增了「黑卡」會員級別。

以往，只要申辦誠品會員，即可成為「白卡」會員，消費滿6千元後則晉升「金卡」會員。白卡與金卡會員享有的優惠折扣、項目不同，而成為金卡會員後，要在一年內達到規定消費次數或金額，才可再續一年金卡會員身份。

這次增加的「黑卡」會員則是晉升為金卡會員後，必須消費滿5萬才能拿到的VVIP資格，相較於金卡的6,000元門檻高出許多。成為黑卡會員後，除了有升等禮、書店全年消費折扣更低之外，也多了其他級別沒有的誠品酒窖特殊優惠。可以想見，這一次推出黑卡會員，就是瞄準消費單價更高的客群。

資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師張筱祺就說，經營像這樣的「滿額分級」會員制，最重要的事情就是在優惠程度、服務範疇上，要讓會員與一般消費者做出差異，以營造尊榮感，「要讓會員追求升級、保有會員等級的誘因。」

像是飯店、航空業者就是經營分級會員比較長時間的業種，「很多會員會為了保有會員級數，而特地去住房、搭飛機，這就是滿額分級會員制度最高境界。」

吳旻潔期待，等到新誠品人會員App與新電商平台都上線後，能夠同時帶動線上、線下的業績。 誠品

先用App黏住會員，12月電商平台上線後更吸粉

張筱祺分析，比起傳統紙本貼紙集點，像誠品這樣的實名制會員，對業者來說最大的價值莫過於可以整合消費數據，掌握含金量更高的消費族群輪廓，進而有機會針對這一群「鐵粉」優化行銷、展店策略，讓他們更好買、買更多，「像是Amazon prime會員的年度消費金額，就比非會員高出2倍。」

談到即將上線的會員App，吳旻潔也說，希望App成為一個增加會員黏著度的工具，「但更重要的是，要搭配12月上線的（新電商）平台。」屆時，透過新電商平台與倉儲物流供應鏈，將能提供會員24小時快速到貨服務。

吳旻潔曾在今年股東會上透露，目前誠品網路書店佔整體營收還不到2%，未來透過新電商平台與會員App，除了希望能讓電商能有兩位數以上的成長外，也期許線上佈局能夠帶給消費者更好的體驗，進而回過頭帶動實體門市的業績。

對於誠品來說，透過新電商平台與會員App這兩大數位建設，除了服務250萬名會員之外，也期待能蒐集會員足跡，進而在未來做到精準的個人化行銷，以同時帶動線上、線下銷售。

責任編輯：錢玉紘