日本現任官房長官菅義偉，週一（14日）下午當選日本自民黨的新任總裁，成為該黨新任黨魁。日本參、眾兩院也將於16日（週三） 舉行新任首相的指名選舉。

日本現任官房長官菅義偉，週一（14日）下午以過半票數的377票當選日本自民黨的新任總裁，成為該黨新任黨魁。日本參、眾兩院也將於16日（週三） 舉行新任首相的指名選舉，正式選出新任的日本首相。

日本執政的自民黨，於日本時間週一（14日）下午2點起，在日本東京的飯店召開了參、眾兩院的議員總會，來對三名黨魁候選人進行投票。

自民黨的國會議員共握有394張票，該黨遍布日本47個都道府縣的黨部也各有 3 票。國會議員的394票與地方的141票，在加總後合計有535票。

菅義偉共獲得377票，石破茂元幹事長拿到68票，岸田文雄政調會長拿到89票。

將接手安倍餘一年任期，新內閣走馬上任

菅義偉在14日的自民黨總裁選舉前，於黨內的7個派系中，共獲得最大勢力細田派，第二大勢力的麻生、竹下兩派，以及二階派及石原派等共5個派系支持。結果也一如預期的順利當選。

日本首相安倍晉三在8月28日的時候，以個人健康因素為由，辭去了日本首相職務。他患有潰瘍性大腸炎，需要靠長期服藥來控制病情。

沒有意外的話，菅義偉也將接手安倍晉三所留下的一年左右首相任期，直到2021年的9月底止。

菅義偉在14日的總裁選舉後，也將立即著手自民黨的重要幹部人事。預測在15日的時候，就會決定幹事長、政調會長、總務會長，以及選舉對策委員長等四大要職人選。

安倍晉三應該會於16日上午進行內閣總辭。同日下午經過參、眾兩院的首相指名選舉後，菅義偉的新內閣也將走馬上任。

責任編輯：文潔琳

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