IKEA與華碩ROG玩家共和國針對電競玩家開發一系列居家家飾，期望抓住疫情過後人們更重視打造家庭環境的趨勢。

電競品牌逐漸重視社群互動性，甚至走入生活家飾中，成為生活風格。北歐家具大廠IKEA宣佈與華碩ROG玩家共和國合作一年半後，將開發30款玩家需要的遊戲類家具與配件在2021年2月率先在中國開賣，10月則將進一部擴散到全球市場。

根據Nwezoo最新報告顯示，目前全球玩家數量仍在躍升中，2020年底將達26.98億人。到2023年將突破30.78億人，複合成長率5.6%，2020年分拆玩家使用平台的話，桌上電腦遊戲玩家13億人，遊戲機玩家約8億人口，手遊仍是最大眾，來到25億人。

IKEA宣佈上海產品開發中心將與ROG合作開發玩家所需家飾。 IKEA

由於用戶市場夠大，IKEA宣佈與ROG合作開發針對玩家開發的功能家具，滿足需求。IKEA官方發佈新聞指出，過去玩家家居需求一直被忽略，2019年，IKEA跟UNYQ及Area Academy合作，開始研究玩家需求，更與華碩合作理解玩家習慣，從IKEA公佈的照片可以顯示， 家具設計師正在理解玩家雙螢幕對戰過程可能會做的動作及配件。

IKEA表示，第一批電競系列家具將由中國產品開發中心開發，為了妥善滿足用戶需要，雙方召開多次焦點會談，IKEA也表示，遊戲玩家逐漸消除「專屬男性」或「暴力」等刻板印象，被發現具有消除心理壓力，增加與他人社交互動的優點，處於防疫隔離時期，相信玩家對打造適宜電競的家庭環境會更為重視。

電競玩家需要什麼家具？照片透露正在討論耳機架。 IKEA

電競玩家在設備上投資龐大，除電子類裝備，電競桌及電競椅已是電競品牌積極推出的產品，比方宏碁Predator就推出電競包及T恤類周邊，而如今華碩ROG可能更擴張到耳機架或櫥櫃等產品面向上，但若商品向外延伸過廣，異業合作成為一種方式。

龐大的玩家數量正是電競業者重視的高含金量市場，根據Nwezoo調查顯示，亞太玩家占比已經壓倒性超過歐美，數量來到14.47億人，佔全球市場規模54%，這或許說明IKEA在亞洲開始推出電競家具的原因。

玩家不僅重視電競中的聲光效果體驗，對周遭環境的氛圍要求也格外注意，且砸金不手軟，價格敏感度低，成為家具業者也積極掘金商機。

IKEA跟ROG團隊正在研究玩家需要的功能家具。 IKEA

責任編輯：蕭閔云