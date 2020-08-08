聚集觀光、美食購物、視聽娛樂等多元業態，國泰人壽打造全新品牌「置地廣場桃園」，攜手橫浜八景島海外首座分館「Xpark」，本周正式對外營運。

桃園高鐵站旁的青埔，從空屋率高達44.7％的「鬼城」，搖身一變，成為全台近期關注度最高的區域。

原因無他，國泰人壽打造全新品牌「置地廣場桃園」，攜手橫浜八景島海外首座分館「Xpark」，本周正式對外營運，一旁還有COZZI Blu和逸飯店、新光影城，以及緊鄰的全台最大IKEA、全台最大的Outlet華泰名品城。

聚集觀光、美食購物、視聽娛樂等多元業態，加上一旁緊鄰機場捷運、高鐵，群聚效應下，桃園青埔將有望成為桃園副都心。

還沒開幕線上報名就破20萬！不用出國就能體驗到國際級水族館—XPARK

最受矚目的，就是還沒開幕就討論度爆棚，日本「橫濱八景島海島樂園」所策畫的Xpark，門票在七月底開放預購後，隨即秒殺，更創下20多萬線上報名的佳績。

為何大家都搶著購票參觀？

Xpark的最大亮點，在於透過空間、燈光與科技的結合，在每個主題展區中，創造出五感體驗（例如：濕度、溫度的變化），做出與一般水族館的差異。

Xpark的最大亮點，在於透過空間、燈光與科技的結合，創造五感體驗。 國泰人壽

館內一共分為四大展區，分別為：「福爾摩沙區」呈現台灣海洋生態之美、「雨林探險」展出熱帶雨林生態、「癒見水母」則有360度的水母箱、「企鵝奇遇」能近距離觀賞企鵝的、「珊瑚潛行」則可看到小丑魚與珊瑚礁。

館內一共分為四大展區。 國泰人壽

位於場館中央所設置的企鵝隧道，企鵝從上方滑行彷彿在空中飛行般，讓第一天親臨現場的民眾驚呼連連。

此外，搭配不同顏色的燈光轉換的水母區，更成為許多網美取景的熱門場景。

搭配不同顏色的燈光轉換的水母區，是展區亮點。 國泰人壽

還有挑高透明大缸水族箱，讓民眾一入場，就能感受到海域水底世界的驚人震撼。讓民眾在疫情期間就算無法出國，同樣能體驗到國際級水族館。

挑高透明大缸水族箱，效果震撼。 國泰人壽

做出差異！新光影城靠與兩大品牌聯名

國泰人壽還在置地廣場中，引進了新光影城。不同於一般電影院，推出獨家品牌「B.O.X.」，共有兩大亮點主題影廳。

首先是「SealyCinema席伊麗影廳」，影廳內的座椅，是五星飯店選用的席伊麗床墊，讓民眾可以舒適躺床看電影。官方表示，全廳38席全部採用澳洲原裝進口的電動彈簧床墊，每組市價超過五十萬元，觀影時只要動動手指操作無線遙控器，即可依照個人需求調整床墊的曲線幅度，順應身型提供不同姿勢的貼身支撐。

國泰人壽還在置地廣場中，引進了新光影城。 國泰人壽

第二個是「OSIM天王廳」，跟按摩椅龍頭品牌OSIM合作聯名，廳內座椅採用OSIM 4手天王按摩椅，創新的AI科技，可以準確偵測每位使用者的身型，再透過OSIM專利V手科技與4手按摩科技，給予每位貴賓極致專屬的享受，在觀賞電影娛樂之際，不僅療癒疲憊的心靈，同時徹底放鬆身體的勞累。

在餐飲方面，還有Texas Roadhouse德州鮮切牛排、點點心、這一小鍋、大師兄銷魂麵舖、韓虎嘯、隔壁老王等多家人氣餐廳入駐，一次滿足娛樂、飲食需求。

呼應海洋主題，和逸飯店訂房滿到年底

隸屬於國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店，同樣也進駐置地廣場。桃園館以海洋主題元素貫穿飯店全區，更結合五感體驗，讓房客擁有宛如入住豪華郵輪般的享受。

COZZI Blu和逸飯店，同樣也進駐置地廣場。 國泰人壽

飯店採用藍色調內裝、魚群迴流吊燈、鯨魚掛畫、碼頭市集，與一旁的XPARK相互呼應海洋主題。

餐飲部分，全時段營業的COZZI Market逸市集，更是把市集概念完整複製，讓民眾彷彿置身在碼頭市集。此外，COZZI Blu還特別和戶外旅遊潮牌Snow Peak獨家合作，規劃情境專區，讓人在陸上郵輪上，同時享有時下最流行的野營體驗。

業者表示，開放訂房以來，COZZI Blu房源到今年底幾近預約全滿。 國泰人壽

業者表示，開放訂房以來，COZZI Blu房源到今年底幾近預約全滿，「可以感受到民眾們對國旅的廣大需求和對COZZI Blu的期待。」

國泰人壽表示，這項開發合作案預計將為台灣高鐵沿線和桃園市帶來廣大人潮及商機，特別在後疫情時期為振興經濟大力助攻。

國泰人壽表示，置地廣場桃園，預計將為台灣高鐵沿線和桃園市帶來廣大人潮及商機。 國泰人壽

鄭文燦市長提到，置地廣場的開幕，為桃園青埔帶來更多觀光人潮，加上桃園國際機場和高鐵桃園站兩大交通重鎮的雙重加持，不僅讓桃園地區納入大台北一日生活圈，發展都會休憩園地，更期許未來可以將桃園打造成出入境前必訪的旅行前哨站。

國泰人壽目前在台北、台南、桃園，都有打造置地廣場，總經理劉上旗透露，置地廣場第四個地點，預計會在台中的台灣大道，但還是要先經過評估客群、選商後，才會動工興建，預計最晚5年內會完工。