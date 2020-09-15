Google於14日公布年度發表會時間，將於9月30日舉辦。除了早已公開的Pixel 5之外，官方預告將發表全新智慧音箱等新品。

正值蘋果（AAPL-US）召開秋季發表會前夕，Google週一（14日）也公布年度發表會時間，將於9月30日舉辦。除了早已公開的Pixel 5、Pixel 4A手機的5G版，官方預告將發表全新智慧音箱，及搭載Google TV的Chromecast。

據《The Verge》報導，從Google新品發表會「Launch Night In」邀請函上可得知，Google這回將推出全新Pixel系列手機、Chromecast和智慧音箱三大新品。Pixel 5和Pixel 4A將是Google旗下首款5G手機。

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Google上個月更表示，5G版Pixel 5和Pixel 4A將在美、加、英、法、德、澳、愛爾蘭、日本和台灣等地推出。

而早在7月已曝光的全新NEST智慧音箱，外型看起來為可垂直站立的設計，大小介於Nest Mini和較大的Google Home Max之間。

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上個月在FCC認證文件中出現的兩項神秘的Google新硬體設備，據傳可能是代號為「Sabrina」的Android TV設備。

由於Chromecast設備通常是由智慧手機驅動，Google的發表會邀請函中也僅特別提到Chromecast，因此上述這兩項神秘新品是否會在發表會上出現，還是未知數。

根據Android Police的Artem Russakovskii在推特分享的貼文顯示，美國零售商Target意外走漏Google TV上架資訊，文中透露代號為「Sabrina」的Android TV設備最終將以「Google Chromecast with Google TV」的名稱上市，定價50美元（約1,460台幣）。

截圖自Twitter

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：鉅亨網