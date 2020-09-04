在Google台灣董事總經理馬大康推動下，宏碁董事長陳俊聖、廣達董事長林百里、聯發科副總游人傑如何攜手Google翻轉台灣教育現場？

在Google台灣董事總經理馬大康推動下，宏碁董事長暨執行長陳俊聖、廣達創辦人兼總裁林百里與聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑將於9月9日聯合舉行記者會，宣示一起翻轉台灣教育市場，作為亞洲示範案例。

據了解，宏碁將推出採用聯發科處理器的Chromebook，由廣達代工，並透過Google的G Suite教育平台，協助改變台灣學生學習體驗。這四巨頭如何用Chromebook改變台灣教育現場？馬大康3日表示，台灣有很好的軟硬體基礎建設，期望未來12個月提供更多培訓課程，協助教師瞭解如何利用Google做線上教學，並讓偏鄉學童也能線上學習。

宏碁董事長陳俊聖樂觀預估北美還有超過6000萬台Chromebook需求。 王郁倫攝影

馬大康表示，在提供軟體工具與平台外，會從三面向協助台灣數位轉型與教育發展。首先是提升全民數位素養，比方成人網路訊息識讀、年長公民數位素養建立、兒少網路安全知識教育。

其次是打造數位學習環境，掌握遠距教學力，例如目前已經跟新北市、均一教育平台合作辦理雲端師培專班，幫助3000所學校，近600名老師熟悉遠距教學。此外，Google也與均一教育合作，利用Google CS First課程，加強小學生對電腦科學教育認識，並在台灣廣開Chromebook及G Suite課程教學。

最後是培訓AI及電腦科學人才，設立AI創新研究營，加強學生學習機器學習及人工智慧技能，甚至是優秀人才獎學金與一對一指導方案。

馬大康成Chromebook推手，歐美滲透率高於亞洲

宏碁一直是全球Chromebook龍頭，主要由廣達代工，雙方合作已久，而在馬大康今年上任以來，業者透露他對推動Chrome及Chromebook相當積極，或許是因為他加入Google近10年，過去就負責主導全球軟、硬體廠商及晶片大廠合作，成功使Chromebook全球教育及消費者市占率大幅提升。

但美中不足的是，Chromebook在台灣教育市場並非呼風喚雨。業者透露，台灣K12校園中仍以微軟平台居冠，且多以電腦教室教學為主，桌上電腦比例高於筆電。Chromebook雖前幾年在教育市場動作積極，價格又相對微軟筆電有競爭力，市場滲透率一度明顯提高，但近一年來動作較少，使蘋果iPad趁隙搶下不少校園標案，比方北市府智慧校園。第三勢力崛起，或許是馬大康更積極推動主因。

根據市調機構TrendForce調查，今年第1季下旬起因遠距上課與上班需求，筆電需求大增，Chromebook是銷售最強勁的筆電類別之一，該機構預估，第2季Chromebook全球出貨上看1,160萬台，單季筆電滲透率上看25%，今年全球銷量預估會超過2000萬台，比去年1700萬台大增超過2成。

Chromebook目前多為英特爾平台，但聯發科將積極卡位。 flickr

馬大康日前接受媒體專訪也透露，2020年Chromebook銷量已經提前達成2022年目標，台灣廠商在其中扮演絕對關鍵角色。

教育市場競爭激烈，三方勢力競逐

如今馬大康領軍率Chromebook供應鏈宣示要翻轉教育現場，是否意味將積極對教育市場出招？業者分析，首先近年三大平台（微軟、Google、Apple）教育筆電（平板）價位都相近約1萬多元，硬體價格基本上差異不大，但平台管理與內容豐富度則有不同特色。

舉例而言，Google的G Suite能讓業者將教材Chrome化，所以教師不僅能在平台上教學，還可以在線上掌握學生作業完成進度，並在課堂上以互動方式讓學生共同創作，指導作業；微軟則有Surface及Microsoft Teams 教育版遠距教學平台，各有擅長之處，就看教材是否豐富，或學校偏好哪一平台。

遠距教學需求擴散，Google期望掌握此波趨勢加速Chromebook滲透率。 shutterstock

業者預估，台灣教育市場仍以微軟市占率最高，Chromebook居次，蘋果平台第三名，Chromebook要如何翻轉台灣市場佔有率？也值得觀察。

全球Chromebook賣逾2000萬台，聯發科分杯羹

9月是全球各校開學季節，但卻有千萬學生無法到校上課，為避免疫情擴散，部分疫情緩和國家的學校也採分批上課的方式，減少群聚傳染，教育電腦需求殷切，宏碁董事長陳俊聖日前才透露美國仍有3成學生無電腦可用，相當於6000~8000萬台需求，甚至某國教育部次長來電請託，希望宏碁優先供貨筆電好讓學生開學。

但筆電面板供貨吃緊，英特爾處理器供應也並不充裕，如今馬大康邀聯發科加入Chromebook供應鏈，似乎是期望藉此化解供應鏈緊張。

Chromebook不只在教育市場壯大，馬大康日前也透露，企業員工在家工作，要打造安全的工作環境並不容易，但使用Chromebook連結安全的雲端資源，設定工作環境極為簡便，故過去半年Chromebook在醫療、政府、銀行等領域也廣泛被採用。

聯發科資深副總經理暨智能設備事業群總經理游人傑下週將出席記者會與廣達、Google、宏碁合作。 簡永昌攝影

較值得關注是這次Google邀請聯發科合作，過去雖然聯發科也有小量Chromebook市場佔有率，但比例相對低得多，但2016年宏碁就是第一個用聯發科處理器推Chromebook的品牌，另一家是聯想。

Google在智慧手機方面與高通及聯發科合作密切，但國外媒體盛傳，Google正在開發自有晶片，期待取代聯發科及高通成為智慧手機心臟。

責任編輯：錢玉紘