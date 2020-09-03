Google 今日宣布「Google 2020智慧台灣計劃」，在投資台灣邁入第三年，和過去相比有哪些因疫情而生的新計畫？

Google「智慧台灣計畫」正式邁入第三年，但在2020這一年，卻因為一場席捲全球的新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），成為極其特別的一年，新計劃的展開幾乎都不開疫情。

大大小小的企業，都不得不走上數位轉型之路；學生、職員們都得開始使用數位工具，進行遠端作業；當疫情爆發，資訊混亂、假消息滿天飛，全民得開始學習媒體識讀⋯⋯

「台灣針對這一場疫情迅速作出反應，但疫情的影響並非短期而已，所以2020 Google智慧台灣計畫的主題就聚焦在『振興』和『轉型』兩大主軸上。」Google台灣總經理林雅芳說道。

自Google收購HTC手機研發團隊後，台灣已正式成為Google在亞太地區規模最大的研發基地。「Google智慧台灣計畫」則是Google自2018年起，在台灣一年一度推出的大規模投資計劃，在這一年，台灣副總統賴清德也到場參與。 Google

回顧一年來投資成績：Google證實擴點雲林，蓋第三座資料中心

「大家都非常關心Google資料中心的發展現況，今天跟大家確認，我們近期已經在雲林購地，以因應未來Google在台灣持續成長的需求。」

往往一開場，Google會回顧上一年立下的目標是否達成，並總結上一年的投資成果。林雅芳一開場，便證實了近期的傳言：Google繼彰濱工業區、台南後，近期將在雲林購買土地，興建全台第三座資料中心，即便尚未透露相關時程及建設細節，但仍證明了Google加碼投資台灣的決心。

當資料中心、海底電纜等大型網路基礎建設工程展開，無疑造就了許多就業機會。Google台灣透露，過去10年來，Google網路基礎建設投資在台灣，共計創造了7.2萬個工作機會，在2019年，Google網路基礎建設投資讓台灣網路流量成長了46%、網速延遲減少了15毫秒。

除此之外，去年Google宣布將在板橋市的Tpark（台北遠東通訊園區）建立全新辦公園區，這一項計畫也並沒有因為疫情而延後，林雅芳透露，園區將於今年底落成，並將核心的工程團隊遷移至此。

此外，人才培育一直是Google智慧台灣計劃的重點，目前Google已達到去年所設定的目標，完成1萬名AI基礎訓練與超過9萬名數位行銷人才的培訓。 Google

觀光旅遊、實體店面業者⋯⋯是Google第一的「振興」對象

談起2020新計畫的第一部份——振興，除了延續數位人才、YouTube及開發者社群的培育，特別的是，今年針對因疫情損失極其慘重的旅遊業，推出了相關的應用和合作，幫助他們「回春」。

像是在Google Maps上的「一鍵預訂」功能，KKday、EZtable、Inline平台串連，用戶可以直接在Google地圖上預定餐廳、購買景點門票⋯⋯等等，推動全台各地旅遊商機，林雅芳表示，未來不只訂餐、訂票，希望繼續增加合作夥伴，食衣住行育樂都能在Google Maps上解決。

除此之外，Google攜手交通部，開始針對觀光業者數位轉型的訓練，舉辦了多場線上及線下的培訓輔導課程，教會業者使用Google雲端和數位行銷工具。

不只是旅遊光觀業者，營運「實體店面」的中小企業也面臨很大的衝擊，Google也推動了「我的商家工作坊」，輔導商家使用Google Maps等數位工具，幫助他們提高能見度，能更彈性地營運。

不只企業轉型，教育也要轉，全民思維也得轉

振興無非是短期的計畫，當疫情已經改變了人們生活的運作方式，長遠來看，各個產業都得進行「轉型」，每一個人的思維也都得跟著轉變。

Google台灣董事總經理馬大康博士透露，在2020年，Google第一次嘗試在智慧台灣計劃中納入各種年齡都囊括的「數位公民素養教育」內容，與許多合作夥伴建立媒體識讀與網路觀念，達成打擊不實訊息的長程目標。

除此之外，疫情也帶動民眾對遠距教學的需求，並開始著手計畫未來該如何進行「數位學習」，針對這一點，Google今年也設計了「短、中、長」的未來規劃。

像是與新北市政府、均一平台教育基金會合作開設「雲端創新師培專班」，幫助教師熟悉雲端教學工具，目前已協助超過300所學校、近60 位教師；又或是將在全台各地開設Chromebook與G Suite的教學課程，幫助更多老師和學校，建立起數位教學的方法模式。

AI人才的培養，向來是一大重點，今年特別和科技部AI創新研究中心、台大人工智慧研究中心合作，促進國內外AI領域產學交流，今年共有近2,000位學界人士參與。 Google

「台灣畢竟不是自然資源比較豐沛的國家，也沒辦法像大國一樣有足口的人口紅利，搭上台灣政府『智慧國家』的想法，Google希望能扮演起，讓台灣成為『世界智慧島』的角色。」林雅芳談起對台灣未來三年願景時總結道。

責任編輯：蕭閔云