看好疫情下的Podcast商機，圓剛推出AM310黑鳩麥克風，以收音品質佳、價格親民、安裝簡單，協助素人創作者實踐夢想，輕鬆踏上Podcast創作之路

新冠肺炎疫情未歇，儘管國際上已有部份國家放寬管制，但人民生活與經濟發展仍舊受到影響，在這波經濟寒冬中，有些產業因此被迫歇業，有些產業卻逆勢成長，尤其以網路影音內容為基礎而發展出來的各項產品與服務，例如：Podcast、活動預錄/直播、線上教學、視訊會議、電子商務…等，更是快速成長，甚至有可能變成未來的新常態(new normal)生活。

以Podcast為例，其在美國已發展超過10年，台灣則是在最近二年快速崛起。從節目數量來看，台灣Podcast原創節目在過去一年多成長了近10倍，從原本20多個，迅速增加為目前的200多個；從閱聽大眾來看，根據台灣Podcast公司 SoundOn於今年7月發起的《Podcast 產業調查報告》，90%以上的聽眾是在最近二年才開始收聽Podcast節目。

而2020年新冠肺炎疫情，更加速推動台灣的Podcast浪潮，電子報訂閱媒體「科技島讀」創辦人周欽華透露，過去三個月內，「科技島讀」的Podcast訂閱用戶成長了20%。

使用圓剛AM310麥克風 輕鬆踏上Podcaster之路

台灣快速成長的Podcast市場，吸引許多人想成為Podcaster，像是Youtuber網紅、直播主、藝人、還有許多懷抱想法的素人創作者，都希望能自行開設Podcast節目，用聲音與世界溝通。

然而，工欲善其事、必先利其器，對於想要嚐試Podcast創作的人來說，光靠一般手機或電腦去錄製節目，粗糙的聲音品質，就算內容再好，只怕也很難吸引聽眾訂閱。

圓剛台灣區行銷負責人王辰安表示，專業錄音設備往往要價不菲，對Podcast入門創作者而言，其實負擔頗重；對於剛進入或想踏進聲音創作者領域的人來說，通常會考量選擇高CP值、定價不會太高、但錄音品質又不錯的產品。圓剛科技特別推出AM310黑鳩麥克風，具備高性價比、安裝簡單方便兩大特色，成為入門者最佳選擇。

AM310黑鳩麥克風收音品質接近專業錄音室等級，但售價卻只要一千多元，是專業錄音設備的一半、甚至三分之一，是平價的準專業商品。由於AM310為心型單一指向設計，將收音範圍聚焦在麥克風正前方，減少不必要的雜音，故能更準確將聲音完整收錄。不管是對談節目、一人或多人同時直播實況、甚至是遠距會議也能使用，同時有一鍵靜音功能能即時操作，功能非常全面，換句話說，Podcaster不一定要去專業錄音室才能錄製節目，只要選擇一個隔音效果好的環境，再透過軟體調校，去掉環境內原本就有的雜音，就能確保收音品質。

再就簡單安裝來看，Podcast創作者在第一次使用時，只需將黑鳩麥克風接到電腦（無論Windows或Mac皆可）的USB接口，或使用USB轉接頭連接至手機、平板，即可開始使用，無須安裝驅動，為使用者省去手動安裝的繁瑣過程。除了透過隨插即用的方式，降低安裝複雜度，AM310屬於電容式麥克風的設計架構，收到的聲音直接是數位音檔，省去傳統動圈式麥克風、使用者還要使用軟體將類比收音數位化的學習門檻。

數位時代

圓剛發揮自身專長，挑起虛擬世界裡影像與聲音品質的重任

圓剛全球產品行銷副理張伊雯表示，疫情後的新生活運動，改變了民眾的日常生活習慣，因此希望發揮自身專長，挑起確保虛擬世界裡影像與聲音品質的重任。

圓剛除了高品質麥克風外，針對遊戲實況主、內容創作者也提供GC系列擷取產品，重視畫質解析度方面的提升，以及追求更高速的影像更新率，這些對於強調影像品質的創作者而言，無疑都是置於首位的「剛需」，期望能朝更專業的領域邁進。此外，還有一些特殊應用方式，像是遠距教學、視訊會議等，透過圓剛的擷取產品，就能善加利用手邊已有的攝影器材與電腦，組出一套遠距視訊方案，迅速解決遠端視訊需求，無需額外採購專業的遠端視訊會議設備。如為個人工作者亦有推出PW313網路攝影機，可即時提供高品質HD 視訊的協作體驗。

數位時代

從AM310黑鳩麥克風到各種規格的擷取產品，不難發現圓剛一直在推出各種簡單好用又價格親民的設備，滿足新興網路影音內容創作者及因應本次疫情影響造成的需求。圓剛科技作為台灣本土品牌，堅持台灣製造，近期也積極推出新的顧客服務，以提升在地服務品質，並打造精品級產品行銷國際，致力成為全球每一位創作者及工作者的夥伴，希望讓人們能夠專注在既有工作上，或是盡情揮灑創意、實踐夢想。