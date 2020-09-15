疫情期間，飲料巨頭百事可樂出新招，推出有助於放鬆、引發睡意的新款飲料「Driftwell」，預計於12月在全美上市販售。

近年來，機能性飲料（Functional Beverages）成為飲料市場新寵，其中大多是具提神作用的能量飲料。飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）反其道而行，推出有助於放鬆、引發睡意的新款飲料「Driftwell」，預計於12月在全美上市販售。

PepsiCo官網

CNBC、CNN等外媒報導，百事可樂宣佈推出營養強化水（Enhanced water）「Driftwell」，為7.5盎司（約220毫升）迷你罐裝，當中含有200毫克的茶氨酸（L-Theanine），並添加10%的每日鎂建議攝取量，能幫助改善睡眠品質、減緩心理壓力。

Driftwell口味為黑莓薰衣草，不含糖或熱量，今年12月起將在全美電商平台開賣，並在2021年第一季上架實體雜貨通路。

疫情焦慮、健康意識抬頭，推機能性飲料挽救銷量

百事可樂北美飲料部門創新與行銷能力副總裁Emily Silver向CNN Business表示，在引起焦慮的疫情期間，該公司看到了市場機會，消費者希望透過飲料來緩解壓力。她說：「我們確實看到這個領域的巨大需求。」

依照歐睿國際的數據顯示，2019年，機能水飲料在美國的市場規模為29.7億美元，隨著機能水飲料越來越受歡迎，今年銷售額預計可成長近5%。

報導指出，在健康意識抬頭下，美國碳酸飲料市場銷售持續下滑，近年百事可樂在北美的飲料銷量逐年下降約1%，而Driftwell是該公司試圖降低對碳酸飲料依賴的舉措之一。

據資料顯示，今年截至週一（14日）收盤，百事可樂（PEP-US）股價保持持平，為136.67美元，公司市值約1,890億美元。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：MoneyDJ理財網