研究公司IRI的報告指出，有46％消費者透露，在家防疫期間，他們經常吃零食代替正餐，百事可樂分析大數據看準這個商機，制定相應的促銷方案與鋪貨通路。

2020上半年席捲全球的疫情，令全球經濟陷入困頓，多個產業在疫情下遭遇重創。國際貨幣基金（IMF）組織預測，全球經濟將面臨自1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退，恐怕直到2021年底，都無法恢復疫情前的水準。

儘管各國百業衰退，包括可口可樂、雀巢等國際飲食界巨頭在內，均不敵病毒侵襲，表現下滑。然而，百事集團（PepsiCo）卻逆風而上，在最近一期財報中，繳出近10％同比成長。

百事集團得以通過這場隨堂抽考，關鍵在於過去數年致力於推動在雲端、電商領域的數位轉型。

從數據分析到AI聽玉米片，廣泛布局數位轉型

百事集團旗下擁有22款品牌，業務遍及全球200多個國家和地區，每天有超過10億件商品被購買。為了在龐雜的業務下讀懂消費趨勢，百事這幾年積極導入數位工具，從千絲萬縷的數據中，理出各地民眾的偏好與需求。

2018年採用的技術平台Ada，便可以彙整多方來源的數據，分析產品的開發、行銷、銷售與價格決策等各個營運層面，讓管理者更深入了解資訊間的關聯性，以及趨勢走向。

另一個雲端大數據分析平台Pep Worx，則是可以協助實體通路解決產品陳列、如何制定促銷方案，甚至每間門市怎麼決定庫存量等問題。

在推出新產品「隔夜燕麥粥」時，百事就是藉由Pep Worx判斷可能的受眾，制定促銷方案與鋪貨通路。結果這群利用Pep Worx找出的客群，在產品推出後3個月內，貢獻了80％的銷售額。

百事集團在不到30天內，設立電商網站PantryShop與Snacks，搶攻防疫零食商機。 PantryShop

電商也是百事數位轉型聚焦的領域，執行長拉蒙．拉瓜塔（Ramon Laguarta）在2019年10月的財報會議上，直接將過去一年電商營收達到20億美元的成績，歸功於這幾年在該領域的持續投入。

百事從2017年起，大舉投入電商業務，成立超過200人的團隊，搶攻網購商機。隔年，百事再度擴大投資，利用大數據強化即時行銷資訊，對消費者促銷客製化商品等。

此外，在產品的生產上，百事也導入機器學習技術，在零食製造工廠裡，讓AI判讀雷射打在玉米片上的聲音，測定紋路，以掌握品質。後續更以此為基礎，結合電腦視覺技術，開發出估算馬鈴薯重量的系統，替公司省下上百萬美元的秤重元件費用。

雖然百事集團布局數位轉型的範圍相當廣泛，但全部變革都有著一致的目標：成為更強大、優秀、反應更迅速的企業，聚焦於滿足消費者需求，並贏得市場的青睞。

憑藉上述基本功打底，百事集團擁有抵禦疫情侵襲的力量，非但沒有被劇變擊垮，反倒迎來一波成長。

百事顧客洞見總監萊恩．德克麥特（Ryan Dirkmaat）表示，「在病毒陰霾籠罩下，所有事物都在快速變化，我們必須掌握消費者動向。」而在疫情期間，各項研究均暫緩的情況下，大數據平台正好可以讓他們簡單地找到有用資訊，這項能力彌足珍貴。

雖然各國要求民眾盡量避免外出，影響了罐裝飲料的銷售，但是隨著遠端工作於各地實施，拉瓜塔指出，「現在人們有更多機會在家，我們發現大包裝、綜合包裝（零食）銷量大幅增加。」。

研究公司IRI的數據也顯示，疫情爆發後，電商平台上的零食銷售成長46％，遠超過飲食類別的平均32％；也有46％消費者透露，在家防疫期間，他們經常吃零食代替正餐。

基於這些市場情報，百事當機立斷，成立電商網站PantryShop與Snacks，按照消費者在家的種種情境，將產品畫分成「日常廚房」、「零食」、「運動」及「恢復」等命名獨特的類別，直接瞄準顧客需求。而且，這兩個電商網站從浮現想法到實際推出，間隔不到30天。

百事電商主管吉布．湯瑪斯（Gibu Thomas）表示，「有愈來愈多消費者透過電商平台購買飲料以及零食，PantryShop與Snacks可提供給民眾另一種購買選擇。」

這場威脅全球的疫情危機，讓各家企業遭遇重創，但對於能夠快速應變、適應新常態的企業來說，不失為一個轉機。「疫情給予了品牌與消費者互動、強化市場地位，並贏得客戶芳心的契機。」拉瓜塔說，「我們會捉住這些機會。」

責任編輯：張庭銉

1898年成立的百事集團，以經典產品「百事可樂」著稱，始終與網友戲稱「肥宅快樂水」的可口可樂競爭著「汽水王者」的地位。 shutterstock

百事數位轉型三大策略

1.用AI當品管

百事運用機器學習技術（AI）做品管，省下了百萬美元的器材費用。

2.大數據分析消費者

以雲端大數據平台分析消費者的最新愛好，掌握產品客群、市場情報。

3.投入電商業務

強化即時行銷資訊，客製化促銷商品。在防疫期間快速推出電商平台，面向消費者。