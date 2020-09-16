疫情帶動自行車需求，其中電動自行車出口年增21%。巨大、美利達、鏈條大廠桂盟都表示訂單旺到明年，而針對台灣Ebike發展，自行車三巨頭怎麼看？

「COVID-19後全世界自行車人口忽然暴增，面臨自行車短缺問題，」巨大董事長杜綉珍說。疫情期間自行車熱賣，成了維持社交距離最佳通勤工具。

自行車產業巨頭美利達、巨大、鏈條廠桂盟15日出席台北國際自行車展國際記者會，都表示訂單滿到明年，並看好電動自行車發展，桂盟董事長吳盈進更形容，未來是「No E no money（無電不歡）」時代，透過科技輔助，自行車將變得更智能、有趣，出現更多跨業結盟合作。

貿協表示，2021年3月台北國際自行車展，將採線上線下的虛實整合方式進行。 陳映璇攝影

為迎接後疫情時代，外貿協會秘書長葉明水表示，2021年台北國際自行車展，將採虛實整合的方式進行。實體展示將於3月3日至6日於南港一館及二館展出，線上展則將於3月3日展開為期一個月，透過展場直播、線上論壇等方式，強化廠商與國際買主連結。

疫情讓自行車需求暴增，巨大：明年訂單全滿

雖然疫情帶動自行車銷售，但零件面臨供不應求。杜綉珍透露，巨大明年訂單全滿，零組件交貨期更拉長到一年，坦言「不曉得何時能緩解」，現階段廠房人力仍不足10%。美利達董事長曾崧柱則說，會一直忙到明年3月，目前原物料還是追不上。

桂盟董事長吳盈進則指出，疫情最嚴重的2到5月，全球自行車廠長達4個月面臨生產停擺，通路都找不到車子可以買，他認為明年自行車市場還會非常熱鬧，因為民眾對於自行車需求還沒有被滿足。

而因應市場需求，桂盟明年將加碼投資，目前在台灣、中國、越南廠房產能滿載，未來會加開產線，吳盈進說：「目前是一條條在建，提升生產力。」

除了海外市場訂單增加，杜綉珍說，台灣6月解封後帶動自行車旅遊，捷安特在台銷售就成長40％。

迎接電動車時代，桂盟：零件廠朝向跨業聯盟

電動自行車（Ebike）更被視為是自行車產業的明日之星。貿協指出，截至今年7月，電動輔助自行車出口數41萬台，較去年同期增加21%，出口產值高達5.23億美元，幾乎與一般整車出口值5.83億美元相當。

桂盟董座吳盈進認為，未來自行車產業是「無電不歡」，加入AI、5G，自行車會變得更智能、有趣。 shutterstock

杜綉珍觀察到，台灣做Ebike，不只巨大、美利達，很多IT產業包括宏碁、華碩都進場，看好Ebike產業會如火如荼發展。曾崧柱認為，今後自行車業會跟上電動汽車、電動機車朝向e化發展，他認為Ebike是全球化產品，美利達也進口歐洲馬達到台組裝，未來「國際化合作」會越來越明顯。

吳盈進則認為，未來自行車產業是「無電不歡」，無論是零件e化、AI化，桂盟已做好升級準備，他也提醒未來所有自行車零件廠，都要想辦法跨業聯盟，透過5G、AI科技的加持，會讓自行車變得更智能、有趣，是未來產品研發核心。

他也補充，傳統自行車與電動自行車並不是競爭關係，而是一種「進化」的過程，民眾在騎乘上可以挑戰更高的高度及行駛距離，兩者是相輔相成。並看好自行車對於氣候變遷、城市能源短缺，是最好的解決方案，不會因為多做了電動自行車，整個自行車市場就會萎縮。

責任編輯：蕭閔云