外貿協會統計，台灣每年65檔國際專業展中，已有過半檔次取消、延期展出。未來「OMO」（虛實融合）展覽會成為新典範。貿協今年至少會建置20檔線上展。

展覽業正努力克服新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的業績衝擊。

今年疫情爆發後，不只全球航空、旅遊、餐飲業營收下滑，展覽業同樣受傷慘重，包括：西班牙世界通訊大會（MWC）、義大利美容展（COSMOPROF）、東京食品展等國際大展陸續宣布停辦。

據估計，如MWC取消展出，直接損失將達到5億歐元（約新台幣106億）；美國CBS電視台指出，芝加哥市因停辦會展導致的直接損失為1.76億美元，周邊經濟效益損失達16億美元（約新台幣480億）。

中華民國對外貿易發展協會（以下簡稱貿協）統計，台灣每年約有65檔國際專業展，今年已至少有台北國際電腦展（COMPUTEX）、台北國際自行車展等16檔展覽取消、19檔宣布延期。換算下來，有超過半數（53.85％）展會皆受到疫情影響。

「未來的重點會是go digital（數位化）。」貿協秘書長葉明水表示，早自2007、2008年就有線上目錄等展覽形式存在，不過當時未受重視、效果也不佳，「如今主角（實體展）不能上場，配角就要變主角上陣了。」

「OMO」成展覽新典範，貿協怎麼做？

25日舉辦數位x實體媒體茶敘，貿協指出，疫情造成了展覽新常態（new normal），實體展延期、停擺或縮小規模，且因為國際買主無法到場，展覽改為對國內買主優先行銷。

貿協打造線上展覽館，如建構太陽眼鏡的360度模型，強化買主體驗。 貿協

在這種情況下，貿協嘗試以OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）方式解緩疫情衝擊，於亞洲生技大展、台北國際自動化大展等展覽結合線上、線下展出，累計於疫情期間舉辦約500場線上採購會，試圖延續商機。

葉明水說，線上展能否成功，重點在於創造流量、帶來高曝光度，才有更高機會替業者帶來訂單。

「線上展的概念仍在模糊階段，很多業者會想看到別人先做，自己再來跟進。」貿協展覽業務處處長施玉霞指出，這代表展覽業得端出更多數位化服務，回應業者的各種疑問與需求。

相較於網頁式的線上展覽，360度影像內容更能吸引買主停留。 貿協

貿協目前約有7類線上展覽服務。像是實體展常見的「國際論壇」、「1對1媒合會」、「國際記者會」都會搬到線上舉辦。

至於「新品發表會」，則會依照企業規模大小採取不同進行方式：大企業會直接拉到總部實體採訪、介紹；中、小企業可到貿協攝影棚錄介紹影片或直播。

貿協指出，虛擬攤位可以讓參展企業上傳影音素材，增加買主的購買意願。 吳元熙攝影

貿協另外也成立了專屬影音頻道，匯集各種自製、委製的形象、介紹影片，替業者打國際行銷。

特別的是，由於不少企業希望在線上展覽中也有「攤位」出現。因此，貿協也建立虛擬大會入口、大廳、攤位等不同場景，提供企業參考。

葉明水認為，線上展缺少面對面交流帶來的溫度，比起實體見面更難建立信賴感，買主下單需要更長的決策時間。另一方面，線上展卻可以「擴大客群」，打破時間和地理限制吸引國外廠商，並透過數據達到精準行銷。

貿協預計，今年將推動近20場實體暨線上展，服務超過3,500家廠商，且11月的台灣國際美容展會以「純線上」方式進行。

「既然線上發展回不去了，展覽業更要試出哪些虛擬服務有效，」施玉霞補充。

責任編輯：蕭閔云