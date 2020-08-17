自行車雙雄公布上半年財報，獲利創下新高。除了疫情改變民眾通勤習慣，歐洲各國補助購買電動自行車、增設自行車道路，也都是創下好成績的原因。

受到疫情影響下，選擇自行車代步及運動的民眾愈來愈多，自行車雙雄巨大、美利達公佈上半年財報，獲利都創下新高。除了疫情帶動銷售，在產能製造上的超前部署，也是一大原因，展望下半年，兩大巨頭均看好電動自行車趨勢。

攤開雙雄財報，巨大集團上半年營收330億元，稅後淨利21.5億元，年增24.9%，EPS（每股盈餘）5.72元，優於去年4.59元。美利達上半年營收128.4億元，年衰退1.7%，稅後淨利15.6億元，年增49%，EPS 5.24元，獲利表現優於營收，電動自行車是一大關鍵動能。

看好歐洲電動自行車市場持續成長，美利達副總經理鄭文祥表示，去年電動自行車占營收約30~40%，今年有望來到50%， 美利達將轉為電動自行車的專業供應商 。

就地取得歐洲零組件，短鏈供應發酵

美利達去年就擴充德國廠，預計明（2021）年投產，年供9萬輛電動自行車，加上台灣產能，美利達電動自行車全年產能上看50萬輛，足以供應未來2~3年內需求。

鄭文祥表示，城市型電動自行車占整體市場68%，為大宗，是歐洲在地廠商強項，因此美利達在德國擴廠，能符合「短鏈供應」就地生產需求，更容易取得歐洲零組件，組裝完就能直接出貨；長遠來看，若還有需要在歐洲開設第二個廠房，就能複製德國的經驗。

美利達近期發表第四代空氣力型公路車「REACTO銳克多」，除了標榜低風阻外，更兼具騎乘的舒適性，結合美利達多年來的造車工藝與經驗。 陳映璇攝影

雖然美利達在以通勤為需求的城市型電動自行車競爭不過歐洲業者，但鄭文祥認為運動型電動自行車會是下一個成長點，帶有騎乘樂趣且單價較高，會是美利達未來研發重點。雖然美利達本身擅長研發運動型自行車，如公路車等，但若歐洲業者也大量投入運動型電動自行車開發，勢必還是會正面交鋒。

對另一家自行車大廠巨大來說，歐洲是最主要市場，營收占比37%，繼歐洲荷蘭廠後，第二座位在匈牙利的新廠已於7月開始出貨，其產品包括一般自行車及電動自行車，預計明年產能上看30萬輛，巨大預估今年電動自行車依然能維持30%營收占比。

自行車雙雄都視電動自行車為歐洲市場的成長動能。若以電動自行車營收估算，巨大仍遠遠超過美利達；但就成長性來看，美利達的成長性較高，轉換腳步快。

樂見新玩家Gogoro搶進，自行車雙雄：掌握騎乘體驗才是核心

到底電動自行車市場有多大？根據經濟部統計處資料，2019年電動自行車年產值231億元、年增率111%，占整體自行車比重提升到35%，這塊市場也吸引科技新創Gogoro投入，推出一台要價近12萬的電動自行車eeyo。

鄭文祥則是樂觀看待Gogoro參戰，「有越多人投入更好，也讓外界了解為什麼一部電動自行車要價10萬元，目前許多台灣人還被辦法接受（價格）。」

Gogoro還開發電動自行車系統，把電池、馬達、控制器、感測器全部集中在後輪，未來希望這套系統，能被其他自行車廠採用。

Gogoro7月在台推出電動自行車eeyo，售價11.7萬元起，目前也在美國、法國上市。 Gogoro Eeyo

自行車雙雄認為，即便邁入電動化時代，騎乘體驗依然是核心。鄭文祥表示，美利達不會去開發電機系統，而是掌握開發車架、騎乘體驗及品牌經營的優勢，至於未來是否與Gogoro有合作機會？「我們就是一個平台，只要有好的東西都能進來」，並未把話說死。

他也認為，當有越多廠商投入自行車市場，價格競爭才有進步，外型設計也會更多樣化，提供消費者更多選擇。

巨大則是和YAMAHA（日本山葉）合作開發中置電機系統，YAMAHA針對巨大所需的電動模式調校，即便有自己的know-how，未來仍不排除採用他牌的系統。

根據研調機構marketsandmarkets指出，全球電動自行車市場將從2018年的211億美元攀升至2025年的386億美元，年複合成長率9.01%，當電動自行車成為自行車市場新拐點，將吸引更多人馬搶進，傳統自行車廠如何維持既有優勢，將成為觀察重點。

責任編輯：錢玉紘