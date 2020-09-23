疫情黑天鵝，打亂全球產業發展，加速企業佈局數位轉型的趨勢，在這個過程中，除了企業當自強，政府單位又可以從哪些面向提供協助？為了解答這個問題，Vpon威朋於日前舉辦「大數據搶攻全通路後疫商機」，邀請國家發展委員會前主任委員陳美伶、悠遊卡公司董事長暨總經理陳亭如、台灣大車隊集團總經理楊榮輝，以及太古汽車集團–車咕嚕（CARGURU）–總經理馮仲陽等來賓，跟與會者分享最新市場趨勢與數位轉型心經。
數據經濟當道，數據交易法制化有利於台灣成為Asia Hub
「在數據經濟時代，唯有透過數據創新、發展新商模，才能成功定義未來。」陳美伶面帶微笑地表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發與擴散不僅加快、加深數位轉型力道，也帶動政府機關與企業對數據的重視，積極透過提升數據基礎（Data Foundation）力的方式，優化決策下達績效、提供需求導向的產品服務。例如，政府機關提供有感市民服務，或者是參考歐盟資料策略（A European strategy for data），讓台灣企業可以在合規環境為數據定價、進行交易。「先要有法治環境，才有辦法真正的做到G2G、G2G2B、或者是B2B數據交換。」
陳美伶表示，依照機敏程度，可將數據資料簡單區分成開放資料（Open Data）、共享資料（Shared Data）與機敏資料（Confidential Data）三種，無論是哪一種數據資料，都需要法規予以規範，尤其，台灣在大健康、大零售等產業累積的數據資料極其寶貴，若能加緊立法腳步，不僅能帶動產業升級，如以發票資料分析跨境交易需求等，還能夠進一步成為數據經濟時代的Asia Hub角色，在世界舞台取得一定話語權。
搶占數據經濟先機，Vpon助企業以數據驅動交易
「數據被視作21世紀新石油，需要被加工、處理，然後交易，才能創造價值，而這，正是Vpon擅長的領域，藉由串聯前端（數據）與後端（交易），協助企業在數據經濟時代搶得先機。」Vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓進一步解釋，數據是原料、人工智慧（AI）是工具，當企業想透過人工智慧挖掘洞見時，必須先盤點、梳理與確認數據資料的清潔度，才能發揮數據價值；其次，不要好高鶩遠，建議以目前面臨的營運痛點為出發，透過小步快跑的方式進行迭代驗證，逐步提升數據分析能量；最後，同時也是最重要的，不要閉門造車，相反的，可以參考日本、香港、新加坡等先進市場的實作案例，極大化數據交易成效。
舉例來說，為了吸引更多海外旅客到日本旅遊，Vpon威朋憑藉著豐富的亞洲行動數據–每月可觸及的 9 億 行動裝置以及每日 210 億次可競價流量，以及專業的數據分析能量，協助大阪觀光旅遊局整合多元數據資料，如關西地區（境內）人口資料與Master Card消費紀錄等，深入分析關西境內的消費者輪廓，了解是台灣哪個縣市的民眾較常到關西地區旅遊、是專門去關西地區旅遊還是途經關西地區，以及消費能力高低等，藉此擬定更細緻的行銷方案，為疫後旅遊做最佳準備。
其次，為了提升行動銀行App下載率，Vpon協助某銀行業者進行市場競爭分析：分析競爭對手的行動銀行App在各個行銷方案、事件的下載率，了解哪類型事件、行銷方案可以吸引消費者青睞，從而拉升行動銀行App下載率。除此之外，也有不少餐飲、零售業者透過Vpon威朋的行動數據資料，了解各個地區的消費行為，確認是否跟品牌屬性、產品服務契合，優化展店與閉店決策。
「COVID-19將加重政府乃至企業對數據分析的重視度，因此，Vpon威朋將致力於協助客戶優化數據力、適應疫後新常態。」吳詣泓表示，歷經12年的努力，Vpon成功協助在台北、東京、大阪、上海、香港、新加坡與曼谷等亞洲國家與企業進行數據驅動的數位轉型，接下來，將持續不斷的優化服務能量、活化數據生態圈，攜手夥伴協助客戶進行更精準且高價的數據驅動交易。
疫後新常態：以數據驅動的轉型服務優化客戶體驗
「為了提供消費者更個人化的體驗服務，悠遊卡公司將以數據驅動的轉型手法優化行銷方案。」陳亭如表示，悠遊卡公司的數位轉型策略並非全面數位化或數據化，是透過營運流程優化的方式，循序導入數位化服務，至於在經營決策與客戶服務等方面，則會進一步透過數據分析優化策略與成效，包括掌握消費行為趨勢等，事實上，這也是悠遊卡公司會與Vpon威朋洽談合作的原因，期望能透過整合悠遊卡公司的移動消費紀錄，以及Vpon威朋的移動生活型態資料，將能更好的提供個人化支付服務。「在悠遊卡的轉型過程中，我們積極滿足更多使用族群的需求，例如透過悠遊付協助北一女學生點餐跟使用販賣機等，打造更美好且高價值的生活體驗圈。」
台灣大車隊集團的數位轉型旅程則是從對外服務的M化、對內流程E化，然後，透過數據分析優化服務能量。楊榮輝進一步解釋對外M化服務的轉型方式：除了提供App叫車跟多元支付服務，如信用卡、Apple pay、悠遊卡、街口、LINE Pay等20多種非現金支付服務，更計畫透過策略聯盟的方式，活化會員持有的各種點數，實現「用點數支付車資」的願景。「展望未來，我們將持續不斷的透過數據分析優化會員經濟與點數經濟，創造更便捷的移動體驗服務。」
「我們的目標是滿足駕駛者的所有用車體驗，服務內容包括大數據即時二手車查價、二手車輛交易、無接觸智慧洗車服務與洗車同步偵測胎壓、智慧加油、智慧停車，以及保修服務等。」馮仲陽表示，車咕嚕提供的是虛實整合的服務，在過程中，數據分析尤其關鍵，不僅會左右客戶滿意度，還可以進一步優化車咕嚕的營運流程。「正如同車咕嚕LOGO象徵的含意：藉由整合無障礙的理念與雲端大數據分析，化解消費者在汽車交易過程中的層層阻礙，讓辛苦繁瑣的汽車交易過程變為一種簡單的幸福。」
從悠遊卡公司、台灣大車隊集團，以及太古汽車集團–車咕嚕（CARGURU）等企業的實作案例，可以清楚看到，數位轉型是必然的趨勢，在這個過程中，數據分析扮演極關鍵的角色，不僅會直接影響客戶滿意度、營運績效、獲利表現，還將進一步左右企業佈局未來的能量，為了協助台灣企業更好的渡過COVID-19帶來的衝擊影響，搶進數據經濟時代，Vpon威朋不僅能分享先進國家的數據分析實作，還能夠進一步提供端對端的解決方案與服務，讓台灣企業可以事半功倍之姿，享受數據驅動交易帶來的巨大效益。