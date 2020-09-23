台灣已經錯過網路世代了，想在數據世代取得先機，就得加緊腳步展開數位驅動的數位轉型旅程，你，準備好翱翔起飛了嗎？

疫情黑天鵝，打亂全球產業發展，加速企業佈局數位轉型的趨勢，在這個過程中，除了企業當自強，政府單位又可以從哪些面向提供協助？為了解答這個問題，Vpon威朋於日前舉辦「大數據搶攻全通路後疫商機」，邀請國家發展委員會前主任委員陳美伶、悠遊卡公司董事長暨總經理陳亭如、台灣大車隊集團總經理楊榮輝，以及太古汽車集團–車咕嚕（CARGURU）–總經理馮仲陽等來賓，跟與會者分享最新市場趨勢與數位轉型心經。

數據經濟當道，數據交易法制化有利於台灣成為Asia Hub

「在數據經濟時代，唯有透過數據創新、發展新商模，才能成功定義未來。」陳美伶面帶微笑地表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發與擴散不僅加快、加深數位轉型力道，也帶動政府機關與企業對數據的重視，積極透過提升數據基礎（Data Foundation）力的方式，優化決策下達績效、提供需求導向的產品服務。例如，政府機關提供有感市民服務，或者是參考歐盟資料策略（A European strategy for data），讓台灣企業可以在合規環境為數據定價、進行交易。「先要有法治環境，才有辦法真正的做到G2G、G2G2B、或者是B2B數據交換。」

陳美伶表示，依照機敏程度，可將數據資料簡單區分成開放資料（Open Data）、共享資料（Shared Data）與機敏資料（Confidential Data）三種，無論是哪一種數據資料，都需要法規予以規範，尤其，台灣在大健康、大零售等產業累積的數據資料極其寶貴，若能加緊立法腳步，不僅能帶動產業升級，如以發票資料分析跨境交易需求等，還能夠進一步成為數據經濟時代的Asia Hub角色，在世界舞台取得一定話語權。

vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓指出，在運用資料前應該先盤點與清理數據資料，後續的分析與運用才能發揮數據價值 數位時代

搶占數據經濟先機，Vpon助企業以數據驅動交易

「數據被視作21世紀新石油，需要被加工、處理，然後交易，才能創造價值，而這，正是Vpon擅長的領域，藉由串聯前端（數據）與後端（交易），協助企業在數據經濟時代搶得先機。」Vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓進一步解釋，數據是原料、人工智慧（AI）是工具，當企業想透過人工智慧挖掘洞見時，必須先盤點、梳理與確認數據資料的清潔度，才能發揮數據價值；其次，不要好高鶩遠，建議以目前面臨的營運痛點為出發，透過小步快跑的方式進行迭代驗證，逐步提升數據分析能量；最後，同時也是最重要的，不要閉門造車，相反的，可以參考日本、香港、新加坡等先進市場的實作案例，極大化數據交易成效。

舉例來說，為了吸引更多海外旅客到日本旅遊，Vpon威朋憑藉著豐富的亞洲行動數據–每月可觸及的 9 億 行動裝置以及每日 210 億次可競價流量，以及專業的數據分析能量，協助大阪觀光旅遊局整合多元數據資料，如關西地區（境內）人口資料與Master Card消費紀錄等，深入分析關西境內的消費者輪廓，了解是台灣哪個縣市的民眾較常到關西地區旅遊、是專門去關西地區旅遊還是途經關西地區，以及消費能力高低等，藉此擬定更細緻的行銷方案，為疫後旅遊做最佳準備。

其次，為了提升行動銀行App下載率，Vpon協助某銀行業者進行市場競爭分析：分析競爭對手的行動銀行App在各個行銷方案、事件的下載率，了解哪類型事件、行銷方案可以吸引消費者青睞，從而拉升行動銀行App下載率。除此之外，也有不少餐飲、零售業者透過Vpon威朋的行動數據資料，了解各個地區的消費行為，確認是否跟品牌屬性、產品服務契合，優化展店與閉店決策。

「COVID-19將加重政府乃至企業對數據分析的重視度，因此，Vpon威朋將致力於協助客戶優化數據力、適應疫後新常態。」吳詣泓表示，歷經12年的努力，Vpon成功協助在台北、東京、大阪、上海、香港、新加坡與曼谷等亞洲國家與企業進行數據驅動的數位轉型，接下來，將持續不斷的優化服務能量、活化數據生態圈，攜手夥伴協助客戶進行更精準且高價的數據驅動交易。

台灣大車隊集團總經理楊榮輝、悠遊卡公司董事長陳亭如與太古汽車集團總經理馮仲陽在對談中談到集團內部在數位轉型時遇到的痛點與心法 數位時代

疫後新常態：以數據驅動的轉型服務優化客戶體驗

「為了提供消費者更個人化的體驗服務，悠遊卡公司將以數據驅動的轉型手法優化行銷方案。」陳亭如表示，悠遊卡公司的數位轉型策略並非全面數位化或數據化，是透過營運流程優化的方式，循序導入數位化服務，至於在經營決策與客戶服務等方面，則會進一步透過數據分析優化策略與成效，包括掌握消費行為趨勢等，事實上，這也是悠遊卡公司會與Vpon威朋洽談合作的原因，期望能透過整合悠遊卡公司的移動消費紀錄，以及Vpon威朋的移動生活型態資料，將能更好的提供個人化支付服務。「在悠遊卡的轉型過程中，我們積極滿足更多使用族群的需求，例如透過悠遊付協助北一女學生點餐跟使用販賣機等，打造更美好且高價值的生活體驗圈。」

台灣大車隊集團的數位轉型旅程則是從對外服務的M化、對內流程E化，然後，透過數據分析優化服務能量。楊榮輝進一步解釋對外M化服務的轉型方式：除了提供App叫車跟多元支付服務，如信用卡、Apple pay、悠遊卡、街口、LINE Pay等20多種非現金支付服務，更計畫透過策略聯盟的方式，活化會員持有的各種點數，實現「用點數支付車資」的願景。「展望未來，我們將持續不斷的透過數據分析優化會員經濟與點數經濟，創造更便捷的移動體驗服務。」

「我們的目標是滿足駕駛者的所有用車體驗，服務內容包括大數據即時二手車查價、二手車輛交易、無接觸智慧洗車服務與洗車同步偵測胎壓、智慧加油、智慧停車，以及保修服務等。」馮仲陽表示，車咕嚕提供的是虛實整合的服務，在過程中，數據分析尤其關鍵，不僅會左右客戶滿意度，還可以進一步優化車咕嚕的營運流程。「正如同車咕嚕LOGO象徵的含意：藉由整合無障礙的理念與雲端大數據分析，化解消費者在汽車交易過程中的層層阻礙，讓辛苦繁瑣的汽車交易過程變為一種簡單的幸福。」

從悠遊卡公司、台灣大車隊集團，以及太古汽車集團–車咕嚕（CARGURU）等企業的實作案例，可以清楚看到，數位轉型是必然的趨勢，在這個過程中，數據分析扮演極關鍵的角色，不僅會直接影響客戶滿意度、營運績效、獲利表現，還將進一步左右企業佈局未來的能量，為了協助台灣企業更好的渡過COVID-19帶來的衝擊影響，搶進數據經濟時代，Vpon威朋不僅能分享先進國家的數據分析實作，還能夠進一步提供端對端的解決方案與服務，讓台灣企業可以事半功倍之姿，享受數據驅動交易帶來的巨大效益。