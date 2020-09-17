老牌家電業者元山科技，已在歐系車廠座椅通風系統拿下4成市占率，穩居第一，中國市場也積極開發中，新總座劉賢文6月走馬上任要如何拼車體電子商機？

台灣老牌業者元山科技已經傳承到第二代，產品以「元山開飲機」最受消費者熟悉，但其實近年散熱事業群成績已比小家電做得更大。元山6月宣佈高階經理人人事新佈局，熱傳事業部負責人劉賢文升任總經理，組織更大刀闊斧分為6大事業體系，汽車「電池管理系統」將是最積極佈局的一塊。

元山總經理劉賢文6月剛升任總座。 王郁倫攝影

「我們想從車內電子業務做到車體電子！」劉賢文走馬上任新總座職位3個月，首度面對媒體，而他升任總座也意味公司對熱傳業務的期待，過去元山在車內電子（比方通風座椅內風扇、中控電腦散熱）市佔率高，未來也計畫跨入車體電子（電源管理系統散熱、輔助馬達散熱）等等。

車廠高級車款都已經陸續導入座椅通風系統，元山在德系車廠高階車款座椅通風系統市佔率高達40~45%，穩居第一大，中國車廠方面雖剛起步，客戶也已包括比亞迪、長城、吉利等等，在高階車款市佔率也已有20%，劉賢文預估，因吉利等車廠新機種多在2021年才量產，目標明年中國車市佔有率拉高到30%，續拚成長。

33年老企業改組，獨立6部門拚成長

散熱業務相當穩健，為何組織要大改組？劉賢文解釋過去組織分兩大業務：家電與熱傳事業，但管理起來，常無法拆分家電業務中是自有品牌家電賺得多，還是幫日本客戶代工家電賺得好？為更精實管理，讓各訂單透明化，決定將組織一拆為6大體系，根據區域及客戶別做切割，未來會更好管理。

元山汽車電子業務目前以車內電子為主，下一步期望朝車體電子領域發展。 元山

新組織規劃，熱傳電子業務則分4大系統，車用客戶集中BU1，最大客戶有戴姆勒、BMW、福斯及上廣汽車等等，這幾家客戶佔元山營收比例就逼近2成，而資訊電腦與非歐中市場汽車電子客戶屬於BU2業務範疇，最大客戶是歐洲電腦DIY品牌貓頭鷹Noctua，佔元山業務比例就高達20%。

而顯示卡與主機板用的散熱風扇，處於散熱模組事業處掌管，客戶包括華碩跟技嘉，受惠居家經濟發酵，今年電競買氣相當好，元山預估電競類散熱模組營收今年就比去年成長40%。

BU3則是元山最新的單位，主要任務是開發網通基礎設備通風系統，提供客戶AC（交流電）轉DC（直流電）的大型通風風扇，從風扇到電路設計都由元山自己開發，目前申請安規認證中，鎖定5G通訊機房及無塵室等市場。

Noctua貓頭鷹是歐洲知名DIY風扇大廠。 Noctua

而這個單位也負責新電源管理系統的散熱模組開發重任。劉賢文說，除現在鋰電池外，未來各種燃料電池也是重要研究方向，由於戴姆勒提出24V電池電壓轉換為48V電池平台設計後，電力能源轉換效率逐漸受重視，如此可以減少車子電力不必要耗損，陸續已獲車廠採用導入車系中，由於燃油車或電動車未來都會有升級需求，對風扇散熱需求也會增加，目前元山正與一家客戶合作開發設計期望切入車體電子商機。

「組織要成長，要培育人才，事業群化可以讓費用效益提升。」劉賢文表示，透過這次組織改組，各部門都有新業務拓展中，2020年不僅全年營收跟獲利要拼優於去年，2021年也對6大部門設定成長目標，期望能提高規模經濟。

責任編輯：蕭閔云