7家國航上半年大虧53.97億元，華航跟長榮航穩居營收雙雄，而第三名則大洗牌，由立榮航空超越虎航成為三哥，損益方面，星宇航空累計虧損超過28億元。

隨星宇航空今年1月加入首航後，台灣國籍航空累計有7家，交通部民航局定期公布航空季度營運，星宇最受矚目，累計上半年虧13.12億元，僅次於長榮的18.34億元及華航的13.13億元虧損，成燒錢三哥。

不過以營收規模來說，則上半年7家航空公司則出現洗牌，中華航空上半年營收537.83億元，仍領先長榮航空的439.58億元，雙雄排名穩定，不過第三名過去為虎航，如今因封境無法出國，立榮航空上半年營收24.31億元，逆勢取代虎航位置，成為國航第三名。

一張圖說明上半年7家國營航空有多慘，累計虧損53.97億元。

立榮航空隸屬於長榮集團，定位為長榮航空的國內航線，主要航點為國內與離島、兩岸，以及部分國際航線（首爾、胡志明市），這次因離島國旅熱，立榮航空在離島航班最密集，包括澎湖、金門、馬祖等等，成為營收相對穩定的第三名，第三季營運表現也值得觀察。虎航則16.38億元居國籍航空第四，華信航空15.48億元居第五。

綜觀上半年國籍航空表現全數陷入虧損，其中長榮航空因貨機較少，虧損18.34億元最大，而華航虧13.13億元居次，而受到矚目的是星宇航空，由於僅3架班機，但上半年虧損達13.12億元，與華航虧損相當，而被拿來比較。

累計星宇目前累計虧損28.12億元，對此公司官方回應，主要是基礎建設持續中，比方維修廠棚及保稅倉庫都在興建中，加上1000名員工薪資支出，初期虧損屬於預期內，日前董事長張國煒也表示，航空公司開設前4～5年不可能獲利。

「三星的畫質很清楚， iPhone 沒得比，才可以把飛機拍的雄偉！」身為科技迷的張國煒興奮地拍著飛機。 陳映璇攝影

財金文化創辦人謝金河甚至算出星宇航空一天燒360萬元，單月虧2億多元，認為該數字相比國外航空公司還算少。

不過，星宇開航就逢疫情，目前僅三架飛機，距離原豪訂17架空巴A350飛機比起來，疫情在初期飛機尚未交貨完畢前發生，也比全數飛機值勤時壓力小一點。星宇表示，雖疫情尚未鬆緩，A321 neo新租用空巴仍照計畫2021年引進，屆時將增至9架班機。