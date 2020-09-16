超過一甲子的燃油機車品牌三陽SYM，二代吳奕成導入數位行銷操盤品牌，並大膽與電競快打旋風聯名，成功打中18~35歲消費族群。

一支經典電玩《快打旋風V》聯名三陽SYM的廣告，自6月21日上線以來在YouTube觀看次數突破250萬，顛覆以往的電視廣告，三陽大膽與電競聯名之舉，成功打中年輕消費族群，目前購買高價車款，超過6成來自18~35歲客層。

SYM x StreetFighter

三陽SYM跨足生產機車與汽車，在台擁有66年汽機車開發生產及設計的經驗，超過一甲子的燃油機車品牌，國內市占率平均在20%上下。為突破既有市佔率，三陽董事長吳清源的兒子吳奕成於2018年回到公司操盤品牌，透過三款產品切入8萬元以上的高單價車款，並善用數位行銷，今年8月份三陽機車市占率衝到28%，超車YAMAHA躍居機車市場二哥寶座，截至8月營收達249億元，年成長9.2%。

吳奕成是三陽董事長吳清源之子，15日參與KPMG辦「創新轉型學院」分享如何透過數位轉型，把三陽品牌年輕化。 陳映璇攝影

吳奕成今年才30歲，自當兵退伍就進入三陽工作，擔任專案經理一職，今年轉戰董事長室擔任經理做策略布局。他坦言當初進到公司，面臨最大挑戰是「思維」，同事年資超過30年，他很訝異大家都抱持著「把產品做好，就有人買單」的想法，大學主修消費者行為的吳奕成便開始思考，如何突破過往以低價銷售為導向，創造品牌更大的價值？

切入高單價車款，重新包裝三款產品

回歸產品面，吳奕成決定切入高單價車款，經營車主對品牌的忠誠度。有「賽道王者」封號的JET車系售價9萬多元，就是瞄準年輕人愛改裝特性。

這台車從去年參與TSR機車錦標賽後連續奪下48座冠軍，透過舉辦線下嘉年華實體活動，號召千名車友把車運到屏東大鵬灣賽車場，「體驗機車在賽道上暢飆」，現場有TSR冠軍選手教車友怎麼跑，也找來網紅與車友互動，甚至製作客製化T-shirt，創造車友才有的優越感，至今賣破數十萬台。

有「賽道王者」封號的JET車系，在TSR機車錦標賽連續奪得48座冠軍。 三陽SYM官方粉絲團

在外型設計，三陽也做了改變。早期台灣車廠都走日系風格，吳奕成不諱言，當把車廠Logo拿掉，車子看起來都長一樣。

為了創造視覺上的差異化，2017年三陽在米蘭車展發表FNX車系，聘請義大利設計師重新設計外觀，且研發出首台怠速熄火功能的機車，達到環保省油效果。在上市前，吳奕成率隊遠赴米蘭、希臘、泰國、越南花一個月拍攝形象影片，塑造車子與生活連結，也嘗試與時尚媒體GQ、Vogue及網紅合作，重新塑造網路口碑。

而真正讓三陽機車爆賣，推升網路討論熱度的是新一代神車DRG（龍），售價突破10萬元，平均月銷1,500台，今年賣出近3萬台。吳奕成表示，這台車從設計到行銷，是透過前兩款JET、FNX所蒐集到的線上線下數據回饋，重新包裝的產品，運用的數位行銷資源逼近9成（86%）。

聯名快打旋風，搶攻年輕族群

三陽也大膽嘗試異業合作，首度推出《快打旋風V》聯名機車，並在陽明山舉辦電競趴。吳奕成表示，台灣玩電競的年齡平均落在16~35歲，正是三陽想搶進的年輕族群（18~35歲），因此透過聯名《快打旋風V》來產生話題，提升品牌年輕度，如同LV聯名supreme，也是想進入年輕潮流市場，讓品牌更貼近年輕人。

三陽攜手經典電玩《快打旋風V》推聯名機車。 三陽SYM官方粉絲團

不過在公司大破大立作出新嘗試，吳奕成也不是沒有阻礙，但他透過行銷來提升業績，用數字說服外界。7月剛辦完的快打旋風電競趴，隔天DRG車款就多賣出500台；他也把過去只是搭帳篷辦試乘體驗會翻新，透過結合闖關遊戲，從一天接30組客人拉高到250組試乘，提升線下轉換率，他笑說自己在公司都是撿沒人做的事，相對阻擋力道沒這麼大。

談起電動機車的趨勢，吳奕成先是感謝Gogoro進入機車市場，帶來許多不同的思維，而三陽的進度呢？吳奕成表示電動車在慢慢準備，現階段不用這麼快推出，也觀察到今年電動機車因補助調降，市佔率掉很多的問題，他認為現在七期環保車也在做創新設計，不輸電動車！

未來吳奕成著重的目標是強化高黏著度會員制、深化O2O體驗、異業整合及科技金融應用，透過數位轉型，三陽正走出一條更精準、更適合自己的道路。

責任編輯：錢玉紘