FOX體育台官方證實，有計劃終止FOX體育台在台灣地區的營運，但時程未定。原因可能就是無法負擔虧損連連，是「剪線潮」害的嗎？

2013年正式在台開播的FOX體育台頻道18日驚傳將撤出台灣市場，包含「FOX體育台」、「FOX體育二台」，以及在中華電信MOD播出的「FOX體育三台」等頻道，並可能在下午宣布重大聲明，引起熱議。

雖然沒等到重大聲明，但官方卻也向媒體證實了此事：

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我們有計劃終止FOX體育台在台灣地區的營運。如有進一步消息，我們將會再告知。

FOX 體育台在近幾年積極搶播各大運動賽事，包括MLB（美國職業棒球大聯盟）、日本職棒、德國甲級足球聯賽，以及台灣的HBL（高級中等學校籃球聯賽）、UBA（大專校院籃球運動聯賽）等，都是體育迷長期鎖定FOX體育台的節目。如今一撤出，2021年的澳網、法網、美網等比賽，觀眾可能都看不到了。

回歸迪士尼懷抱一年，離開經營七年的台灣市場

回顧FOX體育台的歷史，最早名為「ESPN衛視體育台」，隸屬於迪士尼旗下的福斯國際電視網。2012年7月，迪士尼將亞洲ESPN頻道所有的股權賣給了福斯傳媒集團，「ESPN衛視體育台」也正式更名為「FOX體育台」。

時至2019年3月，迪士尼這一位媒體巨擘併購了21世紀福斯大部分的子公司，其中也包括了福斯傳媒集團，因此FOX體育台又回鍋，再度重返迪士尼的懷抱。

FOX體育台近年購買大量職棒、網球、賽車賽事版權，因此退出台灣，對體育迷來說勢必是一大損失。 FOX體育台官網

在台灣市場，福斯傳媒集團早在2012年就進駐，上架了國家地理頻道、衛視中文台、FOX電影台等頻道，並由台灣團隊自主營運；隔年，FOX體育台正式開播，時過7年已經累積了大批體育迷觀眾，FOX體育台的退場對他們而言，無疑是莫大的損失。

體育賽事昂貴版權 VS 停不下來的「剪線潮」

眾所皆知，體育賽事的版權往往相當昂貴。

還是記得2018年的世足賽嗎？愛爾達光買下台灣的獨家播映權就花了2億元；而近日在中國版權爭議連連的英格蘭足球超級聯賽也是，串流平台PPTV簽訂三個賽季的中國大陸轉播協議，總金額就高達5.64億英鎊。

除了高昂的版權費，日益增長的「剪線潮」更是雪上加霜，或許是虧損連連、不負營運的主因。

根據NCC（國家通訊傳播委員會）統計，2020年第二季全國有線電視總訂閱戶數又再次創新低，只剩下491萬4,724戶，相較去年足足減少了12.8萬戶，降幅達2.55%。

當影音串流平台崛起，觀眾收視行為早已轉變，「剪線潮」不僅發生在台灣，也是全球趨勢。另外更有消息指出，迪士尼接手經營FOX體育台後，不僅僅要放棄台灣市場，甚至可能會放棄整個亞太地區，全球體育迷們都焦急地關注迪士尼的下一步，究竟會怎麼做？

責任編輯：錢玉紘