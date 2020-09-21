美國總統川普的公開支持下，宣布將會通過和甲骨文、沃爾瑪合作的協議，未來以成立獨立公司TikTok Global繼續營運。

美國政府針對TikTok和微信的禁令預計在20日生效，沒想到劇情大轉彎，在美國總統川普的公開支持下，宣布將會通過和甲骨文、沃爾瑪合作的協議，未來以成立獨立公司TikTok Global繼續營運，並且釋出2萬5千多個職缺。川普對TikTok的態度從「禁用」到「祝福」，不僅美國用戶開心，字節跳動的美國投資人應該也能安心。

為了有足夠時間審議TikTok Global的合作內容，美國商務部也將TikTok的禁令時間延到9月27日，而對WeChat的禁令則是被聯邦法官勞雷爾·比勒（Laurel Beeler）以影響用戶權益暫時擋下。但週五針對TikTok、WeChat的禁令一出，促使這兩個App在美國的下載量大增，僅是週五的安裝量中文版的微信就有10,000，而TikTok更達到將近25萬次的新安裝。

在川普公開支持TikTok Global的成立後，甲骨文也宣布將以TikTok雲端服務商的角色進駐TikTok Global，並持有12.5％股份，而沃爾瑪表示將認購7.5％的股份，執行長道格·麥克米倫（Doug McMillon）將擔任TikTok Global的五名董事會成員之一。雖然甲骨文和沃爾瑪表示，美國TikTok用戶的數據將轉移到甲骨文的雲端服務中，但目前並沒有規劃的時間表。

雖然TikTok母公司字節跳動擁有高達80%的股份，但因為其中40%是由美國風投公司持有，再加上甲骨文和沃爾瑪的持股，因此美國資金擁有多數的TikTok Global，因此「原則上」可稱為美國企業。

甲骨文和沃爾瑪在聯合聲明中表示，未來將為學童製作關於歷史、科學等主題性質的影片，提供線上學習的內容。此外，川普表示TikTok Global將提供50億美元的教育基金，並認為是重要的貢獻，但隨後字節跳動透過旗下新聞聚合App表示，是看了新聞才知道有捐助教育基金一事。

資料來源：CNBC、The Verge、CNN