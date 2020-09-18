預期美國政府下週將公布決議，TikTok美國業務將分拆為獨立公司，字節跳動將擁多數股份，同時邀請Instagram聯合創辦人擔任新執行長。

隨著美國政府將在本週（9月20日）前，對字節跳動和甲骨文的合作協議提出正式決議，TikTok美國業務分拆為獨立公司後，字節跳動將擁多數股份，另外根據《紐約時報》報導，字節跳動已邀請Instagram共同創辦人凱文·西斯特羅姆（Kevin Systrom）擔任執行長一職。

由於根據TikTok和美國政府的協議，要維持TikTok美國業務的營運則必須要由美國人擔任執行長，因此，市場認為在此時刻傳出TikTok執行長的新人選，頗有安撫美國政府的意味。TikTok前執行長凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）在8月底以企業結構與政治情勢的變化為由，離開TikTok之後，都一直由TikTok的美國總經理凡妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）暫代執行長的職務。

根據《Bloomberg》和《Reuters》的報導，在下週將正式公布的協議中，TikTok美國業務將從字節跳動獨立拆分，但字節跳動仍擁有多數的股份，甲骨文作為技術合作夥伴將持有20%的股份，另外，沃爾瑪和其他投資者則將擁有少數股份；在協議中，也清楚規定TikTok美國公司的執行長及董事會成員必須要是美國人。

據悉，目前字節跳動邀請西斯特羅姆擔任TikTok執行長一事仍在初步溝通的階段，尚未做出任何決定。西斯特羅姆與邁克·克里格（Mike Krieger）在2010年共同創立了Instagram，兩年後Facebook即以10億美元收購。西斯特羅姆和克里格雙雙在2018年9月離職。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Business Insider、Reuters、CNN