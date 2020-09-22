微軟將以75億美元收購遊戲開發商Bethesda母公司ZeniMax Media，獲得多款熱門遊戲IP，為年底遊戲主機Xbox Series拉抬聲勢

微軟宣布將以75億美元（約台幣2144億元）現金收購遊戲開發暨發行商貝塞斯達軟體公司（Bethesda Software）的母公司ZeniMax Media，預計交易將在2021 財年下半年完成。貝塞斯達擁有多款3A級遊戲IP，包括《異塵餘生系列》、《上古捲軸》、《毀滅戰士》等等，這些知名遊戲IP也將隨著收購進入微軟的麾下。

微軟上次大舉併購遊戲工作室，是在2014年以25億美元的價格，收購擁有全球最暢銷遊戲《我的世界》（Minecraft）的遊戲工作室Mojang。微軟執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）表示：「遊戲是娛樂行業中最廣泛的類別。」從工具、社交、娛樂內容的應用開發來看，遊戲化內容是目前最受歡迎的形式，尤其在新冠疫情之後，遊戲下載量和收入在短期內大增，也成為隔離時的一種社交形式。

微軟Xbox主管菲爾•斯賓塞（Phil Spencer ）表示，ZeniMax將維持獨立運營，維持打造優質遊戲的優勢，而在貝塞斯達加入之後，微軟旗下遊戲工作室由15個擴張至23個，而貝塞斯達手上的知名遊戲IP未來也將加入雲端遊戲訂閱服務Xbox Game Pass。微軟近來重點投資雲端遊戲的發展，提供用戶透過手機或平板也能玩知名IP遊戲，透過雲端技術突破硬體的限制，而微軟也表示，貝塞斯達將推出的太空主題遊戲《Starfield》也將引入Xbox Game Pass。

微軟的新一代遊戲主機Xbox Series X和Xbox Series S將在下個月推出，與Sony的PlayStation 5競爭遊戲主機市佔，因此，隨著微軟手裡掌握越來越多的人氣遊戲IP，代表這些遊戲也可能會在Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox Game Pass上獨家推出，連帶將影響玩家對新遊戲主機的購買選擇，因此微軟豪擲75億美元併購遊戲開發商，證明對遊戲主機及雲端遊戲產業的正積極佈局。

資料來源：微軟、微軟Xbox、CNBC、GeekWire

責任編輯：錢玉紘