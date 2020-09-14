微軟公布了新一代遊戲主機低配版Xbox Series S和高階版本Xbox Series X 的價格資訊，台灣則是會同步發售，9月22日起就能預購。

微軟Xbox部門負責人Phli Spencer在官方部落格正式公布了微軟新世代家用遊戲主機的上市訊息，除了日前剛剛宣布的Xbox Series S價格之外，更令人矚目的是Xbox Series X的上市日期與價格。

與先前網路爆料的價格相同，Xbox Series X定價為499美元，將與Xbox Series S在同一天11月10號上市，同時Phli Spencer也預告兩款主機的預購將從9月22日開始。至於台灣微軟則在第一時間就宣布，台灣將會同步上市，Xbox Series X/S的台幣售價將會是15,380元以及9,480元，價格算是相當佛心，比起當年的Xbox One竟延了一年才在台灣上市，可以看出這次微軟對於經營亞洲市場更為用心，不過還是期望遊戲的中文化數量能夠同步增加。

Xbox 官網

另一方面，微軟亦準備把Xbox All Access擴展到12個國家、地區，每月24.99美元（約731元台幣）起，即可獲得一台次世代Xbox主機與24個月的Xbox Game Pass Ultimate服務，不用預繳任何費用，等於是訂閱服務送遊戲主機的概念，不過台灣並不在開放的範圍之列，依然要準備許多張小朋友去購買主機。

此外，針對Xbox Game Pass Ultimate訂閱會員，微軟也與EA進行合作，讓Ultimate會員可以在Xbox One，Xbox Series X和Series S和Windows 10 PC上遊玩EA Play的遊戲，Xbox Game Pass for PC會員則在Windows 10上亦可獲得EA Play資格。

Xbox Series X被微軟視為有史以來最強大的主機，Xbox Series S則是被譽為有史以來最小的Xbox主機。 Xbox 官網

遊戲方面，雖然微軟本家《最後一戰：無限》要到明年才會推出，不過伴隨Xbox Series X/S的上市，首日依然會有許多大作可供遊玩，如《戰爭機器：戰術小隊》、《看門狗：自由軍團》、《刺客教條：維京紀元》等等，並透過次世代主機將遊戲畫面體驗大幅提升，此外Xbox Series X/S也是第一款能夠向上兼容共4個世代Xbox遊戲的主機，不用擔心會遇到新主機剛上市的遊戲荒。

Xbox Series S 外型雖不太討喜，但有著與 Xbox Series X 相似的硬體架構。 Xbox 官網

至於該選Xbox Series X或Xbox Series S呢？Phli Spencer提到Xbox Series S雖然是低配版，不過它基本上擁有與Xbox Series X相同的優勢，得力於微軟XVA（Xbox Velocity Architecture）架構，即使是Xbox Series S也能擁有相同的高速載入時間與遊戲回復速度，也支援HDMI 2.1與120fps更新率、DirectX光線追蹤技術與可變速率著色等等，觀看串流影音如Netflix、Disney+亦可支援Dolby Atmos音效，預計2021年將加入支援Dolby Vision影像技術。

至於Xbox Series X則是內建藍光光碟機、支援8K影像或4K/120fps畫面輸出（Xbox Series S最高為1440p/120fps），如果家裡顯示設備還未到位，不到1萬元的Xbox Series S確實也是不錯的選擇，接下來就等著看Sony要如何接招了。

責任編輯：文潔琳

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