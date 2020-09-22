口罩詐騙、名人粉絲專頁遭駭層出不窮，截至八月底台灣偵測到詐騙網址數量達170萬，較去年同期增4倍，趨勢科技暢銷防毒軟體PC-cillin提出哪些對策？

防毒軟體不只防毒防駭，也要防詐，趨勢科技防毒軟體PC-cillin 2021雲端版今（22日）上市，目標解決新型態的網路詐騙，且支援防護教育筆電Chromebook，資安防護再升級。趨勢科技也在台北市府轉運站放置創意販賣所的大型裝置，推出只送不賣的限量聯名乖乖，提升大眾資安意識。

疫情期間，網路詐騙、名人粉絲專頁遭駭層出不窮，根據趨勢科技統計，近6個月內全球新冠疫情威脅高達880萬筆， 截至今年八月底，台灣偵測到詐騙網址數量達170萬，較去年同期成長4倍 ，甚至已傳出有教師節的Line假貼圖詐騙。

趨勢科技在台北市府轉運站1F售票大廳設立「C琳特務創意販賣所」，推出只送不賣的乖乖造句聯名包，推廣資安防毒意識。 趨勢科技

詐騙緊跟疫情時事，名人粉專也受害

詐騙事件緊跟疫情時事，造成民眾受騙上當，像是假粉專送口罩、口罩詐騙簡訊、假振興券都成為駭客操作的題目。駭客可能會以假宅配簡訊引誘被害者進入惡意網站，不僅誘騙個資並盜刷，甚至追蹤盜用其他雲端服務帳戶。

疫情期間，假粉專送口罩、口罩詐騙簡訊、假振興券都成為駭客操作題目。 趨勢科技

此外，名人、網紅粉絲專頁遭駭事件也持續延燒中，根據趨勢科技統計，平均每日就有3位人氣粉專的帳號遭盜，迄今有上百個山寨Facebook官方帳號散發釣魚詐騙訊息。

究竟粉專是如何被盜？趨勢科技產品行銷經理朱芳薇說明，駭客會先大量建立山寨Facebook官方帳號，發送貼文並tag多個人氣粉專，接著小編會收到假檢舉通知，引誘至假Facebook登入網頁輸入帳密，導致粉專帳號被盜，進而讓駭客進行勒索取財，甚至在有百萬人的粉專上賣商品，造成網紅名譽受害。

新版PC-cillin防毒軟體，強化詐騙網址、網路釣魚偵測

面對網路詐騙猖獗，趨勢科技旗下的付費防毒軟體PC-cillin 2021雲端版也強化對詐騙網址、網路釣魚的偵測與防護力。

第一是透過影像掃描功能，讓用戶透過手機快照截圖，就能快速檢查影像中網址的安全性；第二為防範登入假網頁，透過AI機器學習進一步分析釣魚網頁特徵，並和常見的登入網站比對，即時封鎖釣魚網站。

而因應勒索病毒肆虐，增加僅允許設定白名單的應用程式才可修改檔案的功能，作為保護檔案的最後一道防線。另外隨著病毒跨平台攻擊，除了可支援Windows、Mac、Android、iOS，2021版本增加支援Chromebook。

在使用體驗上，2021版本更為玩家設計無干擾模式，在全螢幕模式下進行遊戲或工作，會自動開啟無干擾模式，暫停非緊急通知、預約掃描作業或Line等應用程式，提升使用體驗。

趨勢科技也提醒，民眾面對駭客絕不能靠運氣，事先防禦的觀念很重要。

責任編輯：錢玉紘