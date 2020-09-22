特斯拉電池日即將到來，馬斯克卻率先在推特上預告，公佈的內容必須等到2022年才能量產，並強調不會因此減少向供應商下訂的電池訂單。

受到新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）侵擾，一延再延的特斯拉電池日，終於即將在本週特斯拉股東大會後接續登場。

對於這讓人等待多時的盛事，投資者及專家們紛紛預測，特斯拉將在活動當中，為電動車電池技術揭曉新的突破，拉近與油車間的成本差距。不過就在電池日登場前夕，執行長馬斯克（Elon Musk）於推特上率先打預防針，預告此次發布的更新不會太快實現，至少2年左右才會上線。

馬斯克先打預防針，稱發表內容2022年才能量產

馬斯克表示，這次發表的更新主要影響長期的生產，特別是電動卡車Semi、電動皮卡車Cybertruck，以及第二代電動跑車Roadster，並聲稱公佈的內容最快要等到2022年才有辦法邁入量產。

在電池日到來前，有一種風聲認為，當特斯拉掌握突破性的電池技術後，既有供應商如Panasonic的訂單可能會受到影響。而馬斯克也在推特上一併澄清，強調特斯拉未來對電池的需求量極為龐大，他們沒有打算減少給Panasonic、LG及寧德時代等供應商的訂單。

反過來，馬斯克聲稱即使所有供應商都以最大產能供給，他們仍預見2022年將面臨嚴重短缺，除非他們自己也採取行動應對。

《路透社》引述消息來源指出，目前特斯拉在自產電池上正面臨難關，恐怕必須與Panasonic等夥伴合作，才有辦法順利自行製造電池。另一供應商LG也透露，特斯拉對於電池製造的專業知識嚴重不足。

目前特斯拉已計畫在費里蒙的廠房裡，生產有著Model 3當前電池尺寸兩倍大的新電池，至於這是否是即將在電池日中公佈的新進展，目前還不得而知。

風聲傳了半年，電池日可能有什麼？

早在今年第一季，便有消息傳出特斯拉正執行名為「Road Runner」的計畫，祕密投入研發一款新電池，預計使用壽命可達100萬英哩，並將電池的成本降低至與油車相仿的程度，達到100美元/kWh的水準，低於汽油成本。

特斯拉投入電池自產已是勢在必然，過去馬斯克就曾指出，供應商的電池數量不足，是Model 3及Model Y產能的最大限制，上一季財報會議上也強調，特斯拉從來不缺需求，唯一的難題就是如何擴大產能滿足消費者。

自研電池走漏風聲的這半年時間，特斯拉陸陸續續遞交了多項電池專利申請，例如讓電池更耐久、便宜的電解液添加劑；鎳鈷錳電極的合成技術；新型電池配置設計等，都顯示出特斯拉已緊鑼密鼓投入電池研發當中。

另外，雖然馬斯克早在2018年聲稱目前電池中鈷的含量已不到3%，且下一代電池將不再含有鈷，也在今年與寧德時代合作，取得不含鈷的鋰電池供應，但外界預期本次電池日可能公佈的電池仍是含有鈷的版本。

鈷往往牽涉童工與非法勞動等問題，有著電池中血鑽石之稱。 shutterstock

鈷是一種開採往往牽涉童工與非法勞動的重金屬，被稱作是「電池中的血鑽石」，許多企業與研究機構都在想方設法降低或去除電池中含有的鈷。然而特斯拉近期發布的永續發展報告中，宣佈會與採礦業者合作，尋找更具永續性的鈷來源，或許不會這麼快斬斷與鈷的關係。

競爭加劇、續航力不再優勢，特斯拉如何坐穩電動車霸主寶座？

隨著電動車從新興技術成為一項趨勢，特斯拉面臨的市場競爭也愈來愈嚴峻。傳統車廠紛紛加入戰局，例如被視為Cybertruck比較對象的福特F-150即將推出電動版本，福斯也預告最新電動車ID.4明年將在美國上市。

不只傳統車廠轉型的威脅，電動車新創Lucid Motor也正式發表最新款式Lucid Air，有著「特斯拉殺手」之稱的它，標榜續航力達800公里，比特斯拉最好的車款還要高出20%以上，並且20分鐘充電就可提供480公里續航。

面對環伺的競爭對手，特斯拉也必須在電動車的基本盤──也就是電池技術上多加著墨。

曾任多家車廠高管的汽車界大佬鮑伯．魯茲（Bob Lutz）就曾點出特斯拉的問題所在，指出特斯拉使用的鋰電池沒有任何獨特技術，每個車廠都在做，且隨著投入電動車領域的玩家增加，特斯拉過去常作為賣點的續航力現在已無任何優勢，充滿電後能跑300英哩以上的車款比比皆是。

Lucid Air號稱擁有800公里續航，比特斯拉最好的車款還要高出20%以上。 翻攝自 Lucid Air 官網

因此，特斯拉現在可說面臨著關鍵時刻。儘管歷經不少波動，2020年迄今其股價仍舊飆漲400%以上，擠下Toyota成為全球最高市值車廠。投資者對特斯拉的期望達到前所未有的高點，這次電池日特斯拉能否端出維繫電動車霸主地位的證據，很快就會揭曉。

資料來源：The Verge、Reuter、CNBC

責任編輯：錢玉紘