4年前第一銀行ATM盜領案件震驚全台，為保護員工電腦不被駭客入侵，今年一銀率先導入虛擬隔離上網，這個耗資數千萬預算的解決方案，帶來什麼效益？

第一銀行（簡稱一銀）在2016年爆發大規模ATM盜領案件，41台ATM自動吐鈔8千多萬元轟動全台，當時駭客滲透一銀的內網，利用惡意程式遠端控制ATM。事件發生後，同年一銀迅速設立「數位安全處」，對資訊安全高度重視，今年9月2日再宣布導入專攻網路及雲端服務的思杰系統（Citrix）的虛擬上網方案，確保員工安全上網，斷開駭客入侵的機會。

以往銀行是採取在辦公室劃定特定上網區，員工要使用上網必須得到特定區域，但銀行業務量龐大，像是一銀在台員工有7千多位、共有187家分行，隨時有上網的需求，一銀數位安全處觀察到國外有虛擬上網做法，內部經過評比後挑選Citrix方案，並經2年的測試才正式導入，是台灣金融業第一個投入虛擬上網的業者。

一銀導入虛擬上網，斷開駭客攻擊

什麼是虛擬上網？即透過安裝Citrix的伺服器，當使用者連接外網時，Citrix會幫用戶代播瀏覽器、應用程式的畫面，並不會入侵到公司內部網路，建立類似「隔離板」的概念。

關鍵是用戶在使用體驗上並不會影響網速。Citrix除了提供虛擬上網方案外，還能做檔案清洗，把攔截到的惡意程式做檢查。

一銀透過安裝citrix的伺服器，當使用者連接外網時，citrix會幫用戶代播瀏覽器、應用程式的畫面，並不會入侵到公司內部網路。 shutterstock

「就算員工的隨身碟、Email被植入惡意程式，因為對外網路都被切斷，駭客無法遠端遙控電腦，」第一銀行數位安全處處長張晉榮強調。一銀耗時2年、花費數千萬元預算，是國內第一家導入虛擬上網的金融業者，也承受不小的風險，因此採分階段導入虛擬上網，初期先找三家分行測試，確保運營正常後，才做大規模推廣，讓員工電腦的資安防護無後顧之憂。

當初怎麼獲得高層的支持？張晉榮提到，在溝通上，他會從駭客的角度來看事件，分析攻擊的步驟及風險，因此當初就決定從保護員工電腦下手；再加上近來主管機關金管會要求金融業必須強化資安防護能力，以及在ATM事件過後，銀行業都對資安有高度的重視。

「資安不是談民主！」 一銀靠獨立團隊把關

一銀導入虛擬上網的作法陸續引起其他銀行的關注，張晉榮則有感而發表示，資安不是談民主，必須是「從上而下」訂出規則，一銀的數位安全處就是獨立運作的資安單位，和資訊部門完全分開，從事的工作包括模擬駭客怎麼攻擊，就連防火牆都是自己管的。

第一銀行數位安全處處長張晉榮表示，一銀的數位安全處就是獨立運作的資安單位，和資訊部門完全分開。 Citrix

目前一銀的數位安全處共30多人，匯聚各方資安好手，負責主導的張晉榮經歷也相當驚人，曾是IBM資安顧問、待過台積電企業資訊安全，現在碰到最大問題是人才經常被挖角，到目前為止團隊人數都沒補滿，除了導入虛擬上網外，接下來還有多項計畫在進行中，以提升一銀的資安防禦力。

責任編輯：錢玉紘