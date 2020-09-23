疫情帶動藝術產業擁抱數位化，不僅創造出如遊戲般互動性的觀賞體驗，也讓藝術交易變得更透明化、更具數據基礎。

自全球最重要的巴塞爾藝術展取消今年3月香港活動，畫廊和博物館陸續關閉，國際間減少面對面的線下藝術活動，我們發現，許多藝文愛好者仍透過網路在世界各個角落尋找藝術品。換個角度看，這可能是件好事；疫情對生活的廣泛影響，使藝術市場比以往更努力尋找與買家建立聯繫的新方法，尤其是時下年輕族群和那些對藝術品購買經驗感興趣的人。

在AR／VR、人工智慧和區塊鏈等技術應用下，藝術平台朝向了可負擔、可及性高、透明且高品質 的服務發展，也使得全球與當地藝術家獲得更多關注。即便我們身在世界一隅，拜網際網路健全發展所賜，科技已帶領藝術產業進入疫情後的新生活。

疫情驅動藝術在線

過去，資本市場機制靠的是資訊落差帶來財富，然而伴隨的利益衝突、環境風險和道德危機常導致更大損失。當疫情成了藝術產業數位化的主要驅動力，平台上的藝術品價格也相對變得透明，為許多收藏家減少了因資訊不對稱而產生的投機風險、提升市場對畫廊營運的良性循環、增強二手市場機制的信心指數。

近期舉辦的在線藝博會，如Enter Art Fair（8／27-8／30）、June Art Fair（8／20-8／31）、SP-Arte Fair（-8／30），不知道大家是否留意到藝術品價格已被廣泛地公開化。除了常見的PDF電子畫冊、我們還能在線體驗AR／VR，如遊戲般使用WASD鍵移動，於畫廊展位2D平面圖與3D模型中隨意跳轉，或在斑駁的粉彩牆和光滑CG傢俱之間穿梭。整個過程難免有些怪譎，但我們的午後時光便在這無聲靜謐的大廳、貴賓室、廊道，以及傾瀉的數位陽光中度過。

可負擔的交互設計

在線導覽、虛擬實境展示和社交媒體（如FB／IG直播）的互動，拉近了你我接觸與傾聽的距離，與藝術大師對談不再是遙不可及。藝術產業中，已有企業採用Artland虛擬展示或區塊鏈基礎的NFT平台進行客戶關係管理；有效的數據收集不僅讓畫廊機構受益匪淺，同時為收藏家帶來前衛的價值反思，使擁有那些激發靈感，承載美好時光的藝術品投資更有所值。

現有的AR／VR平台無需下載應用程式，就能通過瀏覽器輕鬆體驗，甚至擁有線上客服，提供即時對話與作品報價，達到 限定期間的24小時不間斷服務。未來我們會看到更多使用沉浸式技術的博覽會和畫廊展示藝術家及其作品。

藝術品數據分析應用

許多人因疫情影響，半年多沒有搭飛機出國旅行而感到不知所措。然而閒暇之餘，我們反而擁有更充裕的空間，專注於藝術家及其作品本身的文本與可持續發展潛力。富藝斯拍賣行（PHILLIPS）認為具有投資價值的股票證券模型可應用於當代藝術。

8月6日，富藝斯拍賣行正式宣布與Tomasz和Konrad Imielinski父子團隊合作，推出的「Articker 資料庫」。監測全球各地藝術媒體、藝術相關網誌（Blogs）、學術研究等網站，從畫廊、博物館到藝術博覽會，蒐集超過16,000個出版物和50,000個公開資訊建立龐大資料庫，對結果進行加權匯總，預測下一位熱門藝術家。

以非洲加納藝術家Amoako Boafo為例，今年2月首登拍場，便在倫敦富藝斯的晚拍創下個人拍賣紀錄。2019年創作的自畫像《The Lemon Bathing Suit》，連佣以英鎊67.5萬（約台幣2,642萬）成交，遠超英鎊3萬估價。Articker資料顯示，Boafo 媒體曝光率在過去18個月增加了2,406%，增幅驚人。或許初步驗證了備受媒體關注的藝術家，在拍賣市場也能得出好成績。

李依佩提供

另一位非裔美國女藝術家Tschabalala Self，去年她的畫作首登拍場便以遠超估價的價格成交。2015年創作的《Lilith》，去年在倫敦富藝斯估價英鎊4萬至6萬，最終連佣以英鎊12.5萬（約台幣490萬）成交。根據Articker資料庫，Tschabalala Self的媒體曝光率於過去18個月上升174%。

李依佩提供

目前，Articker資料庫已累積超過15萬名藝術家資料，可說是目前全球資料最完整、規模最大的藝術新聞信息資料庫。執行長埃德·多爾曼（Ed Dolman）提到：「數位創新是富藝斯拍賣行的頭號大事，作為員工與客戶的工具，Articker價值無法估量。」

值得注意的是，藝術圈已有許多企業收購第三方平台增強業務拓展。若要顧及客戶或收藏家隱私，優化客戶管理流程，仍需長期投資大量溝通與技術成本，難以進行一次性的特定場景應用。隨著科技發展，越來越重視數據的累積，藝術產業結構也會隨著時間相繼迭代，變得更智慧多元。

參考資料：The Art Newspaper

責任編輯：陳建鈞

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