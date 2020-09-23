10/5執行長黃仁勳的主題演講將率先揭開活動序幕；連續 5 天全球同步展開超過 600 場現場直播與隨選演，其中包含 50 餘場台灣在地精選內容

新冠病毒持續於世界各地蔓延，疫情已對全球造成前所未有的重大影響，也徹底改變人類的生活方式，並創造嶄新的經濟模式及加速多項產業發展與應用。據市調機構 Gartner 統計 ，疫情爆發後全球近五成的企業員工採取遠端工作；而勤業眾信 (Deloitte) 也預測 ，除了遠端工作成為當今與未來趨勢外，無接觸經濟與宅經濟正在加速崛起，而人工智慧 (AI) 正是這波疫情中，構建人類新生活型態的關鍵角色。

今年，NVIDIA (輝達) 舉行的全球最大 AI 盛會 GPU 技術大會 (GTC) 將於 10 月 5 日至 9 日連續五天於線上展開，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳將率先分享人工智慧、資料中心、繪圖、高效能運算、自主機器等領域的最新技術與突破。此外，更廣邀全球頂尖專家與科學家帶來超過 600 場現場直播與隨選演講，並精心為台灣觀眾準備超過 50 場在地化演講，內容橫跨醫療、製造、媒體與娛樂、建築工程與營建、電信以及汽車等領域，帶您一窺無所不在的 GPU 加速運算。

匯集全台各領域頂尖專家，分享落地應用最新成果

醫療：

此次的疫情危機充分展現台灣世界級的醫療技術與水準，本次邀請到全台頂尖醫療院所與企業帶來最新 AI 應用實例：

臺大醫院小兒部暨基因醫學部胡務亮教授講述如何將次世代基因定序結合 NVIDIA GPU 伺服器，以加快取得病患的序列資訊；

長庚醫院醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫分享借助 NVIDIA Clara 與深度學習技術應用於醫療影像與舟狀骨骨折偵測的成功經驗；

馬偕醫院主治醫師黃崇堯亦分享 NVIDIA Clara 如何協助放射科醫師進行醫療影像判讀，以改善放射科醫師的工作流程；

國防醫學院助理教授林嶔分享 AI 與深度學習模型應用於急診室中心電圖的血鉀異常檢測和疾病編碼，整體效能甚至較臨床醫師提升 10%；

HTC 旗下健康醫療事業部 DeepQ 專案經理吳億澤講述如何透過資料增幅 (data augmentation) 與遷移式學習 (transfer learning)，克服醫學影像深度學習中，資料量較少的問題；

長佳智能研發長王帝皓與深度學習工程師朱煜講述如何使用 GPU 加速訓練高效能模型，實現自動化的核型分析以檢測染色體異常；

晉弘科技處長黃劔麒分享如何將眼底攝影機、AI 演算法、NVIDIA Jetson TX2 GPU 與邊緣運算結合，藉以在幾秒鐘內生成糖尿病性視網膜病變診斷訊息。

製造：

台灣具備硬體製造的穩固基礎，製造技術與半導體製程更是聞名全球，近年製造業大廠加速導入 AI 與 5G 應用，持續深化智慧工廠發展並達到產品品質與高良率的終極目標。

- 矽品精密工業技術開發處長萬國輝分享如何運用 NVIDIA DGX-2 超級電腦作為訓練伺服器，克服自動瑕疵分類導入 AI 的挑戰；

- 緯創資通處長李元兵分享如何打造 AI 端到端解決方案，以達成零失誤的 AOI 缺陷檢測；

- 英業達機器學習首席科學家陳佩君從表面檢測談起，分享與電子製造大廠合作的實務經驗；

- 亞達科技總經理蘇愷宏分享如何借助自行研發的 A.I.R. (AI + AR) 技術，協助自動化工廠大幅降低人為失誤率，解決工業界最複雜的頭號問題。

媒體與娛樂：

NVIDIA 於 9 月推出的 GeForce RTX 30 系列顯示卡，再次帶來高水準的即時光線追蹤技術表現，而光線追蹤技術不僅應用於遊戲世界，也重塑媒體與娛樂產業視覺影像的創作方式。

- 民視視覺創意林耿暉分享如何以先進的 Unreal 引擎動畫平台、機械手臂及棚內製播合成技術，開創新聞製播的新時代；

- 夢想動畫創辦人暨執行長林家齊則展現疫情下超前部署的精神，分享如何透過 NVIDIA Quadro 中 RTX 產製更擬真的動畫影像，更運用虛擬 GPU 技術大幅提升工作效率與網路安全，為影視產業帶來創新思維。

欲了解更多不同領域之中文演講內容，請瀏覽 GTC 演講目錄。

除了上述台灣在地演講內容，許多全球頂尖的科技組織皆將與會。大會贊助商包括 Accenture、ASUS (華碩)、AWS、Cisco (思科)、Dell Technologies (戴爾科技)、Google Cloud、Hewlett Packard Enterprises (慧與科技)、HP (惠普)、IBM、Leadtek (麗臺科技)、Lenovo (聯想)、Microsoft (微軟)、Modzy、Red Hat (紅帽)、Supermicro (美超微)、VMware 與 Wistron (緯創資通)等。

NVIDIA 深度學習機構為台灣開發者客製化專屬訓練課程

此外，開發者亦可透過註冊參加由 NVIDIA 深度學習機構 (DLI) 舉辦的實作訓練課程，以強化自己的能力。本次特別為台灣的開發者打造兩場專屬課程，包含運用於智慧影片分析的深度學習技術，帶領學員了解如何利用 NVIDIA DeepStream SDK 偵測、辨識、追蹤和定義物體的軌跡，以更快速且更有效率的方式分析大規模的串流影像；以及運用 RAPIDS 加速資料科學的基本原理，帶領學員學習如何構建和執行端到端 GPU 加速的資料科學工作流程，使用 RAPIDS 加速資料科學函式庫進而快速探索、迭代進行大規模數據分析，並投入現實工作流程中。

凡通過上述任一課程測驗之學員，將取得 NVIDIA DLI 官方認證，有助於學員在 AI 專業領域發展上的應用。

報名資訊

即日起至 9 月 25 日止，報名 NVIDIA GTC 享有早鳥優惠價格 49 美元。

若報名 NVIDIA GTC 則可以每堂 99 美元的加購價，參加深度學習機構 (DLI) 實作訓練課程。

使用學術單位、政府或非營利組織的電子郵件地址 (.edu/.gov/.org) 即享免費報名。

欲了解更多活動資訊請瀏覽 NVIDIA GTC 報名網站。