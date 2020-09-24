未來由車庫娛樂發行的電影，將能夠在中華電信MOD同步首播，預計每週都會有特色院線新片。

首輪院線片一定要到電影院才看得到，這種傳統規則已被線上影音趨勢逐漸打破。

中華電信24日宣布與GaragePlay車庫娛樂合作「完全電影生態系」，未來由車庫娛樂發行的電影將在MOD同步首播，預計每週都會有特色院線新片，提供影迷戲院外的觀影選擇。

中華電信與車庫娛樂的合作計畫，目標是提供影迷戲院外的良好觀影體驗，包含：推出更多高畫質電影與同步上映時間。 吳元熙攝影

中華電信指出，與車庫娛樂合作後，10月和11月都有獨家電影大片會在平台上映。 吳元熙攝影

雙方合作計畫還包含：每月有強檔大片獨家首播、會員專屬戲院首映會以及原創國片計畫。第一部原創電影將由《怪胎》導演廖明毅操刀，以iPhone 4k規格拍攝新作品《夢魘》，談控制狂女孩的愛情故事。

少了奧運轉播加持，MOD要靠電影往前衝

至今年第二季為止，MOD會員數約在208萬人，已連續5季持平，未有太多漲跌變化。第二季營收為9.15億元，也與前幾季相去不遠。但中華電信數位匯流處副總經理林茂興表示，「今年MOD獲利成長10幾個百分點，應該是有機會。」

林茂興解釋，MOD用戶數雖沒有大變化，來自固定月費的收入持平，但新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）期間，隨選影音（VOD）收視需求明顯，選擇單次影音付費的消費者增加，帶動營收年增。

中華電信看好「電影」能成為MOD營收成長動能。 吳元熙攝影

中華電信表示，今年1月至9月下旬，客戶於MOD觀看電影時間累積超過18億分鐘，而觀眾同期於全台戲院累積觀影時刻約為16億分鐘，顯示MOD「電影通路地位」超越全台戲院。

「MOD過去確實是靠奧運、世足賽轉播快速累積用戶。」中華電信數位匯流處協理陳淑玲指出，今年雖少了奧運加持，但相信推出打破戲院生態慣例的「首輪新片同步」播出方式，有機會能複製美國成功經驗。

中華電信舉例，今年4月環球影業大片《魔髮精靈：唱遊世界》僅在美國少數影廳上映，並在上映當天以19.99美元價格提供消費者於串流平台同步觀看。過程中，雖然受到AMC戲院抗議，但上映首三周付費金額高達1億美元，創下院線片同步影音平台播出的銷售記錄。

「串流平台跟院線播出，兩者不見得會衝突，美國許多平台都已經有院線首映。」車庫娛樂創辦人張心望說。

截至9月23日為止，GaragePlay車庫娛樂的全台累積票房達7億，於整體票房占比超過22%，排在發行商首位。MOD除了有車庫娛樂支持，也將持續與其他發行商討論同步上架機會。

實際上，遠傳電信旗下friday影音過去也有同步播出院線片嘗試。最近平台與韓國院線同步上映黑幫電影《魔鬼對決》，受到影迷熱烈回響。

儘管未表態是否如台灣大myvedio、遠傳friday影音積極「投資」國片，但中華電信結盟台灣最大電影發行商定期同步播新片，也是瞄準這股新興的觀影行為。

責任編輯：錢玉紘