繼2019年推出女性的服裝搭配服務後，亞馬遜今年也推出男裝搭配訂閱服務，只要每月5美元就能讓造型師為你挑選契合偏好風格的服裝搭配。

2019年，亞馬遜在會員衣櫥服務（Prime Wardrobe）推出了針對女性的「個人造型師（Personal Shopper）」方案，提供女性訂閱造型師的服裝搭配，每月寄送至家中任君選購，現在這項服務也拓展至男性消費者，Prime會員可以用每月4.99美元（約台幣142元）的價格，獲得造型師的搭配服務。

在完成個人的風格偏好測試後，亞馬遜的造型師會每月挑選數件服飾，裝在箱中寄送給消費者。顧客可以在試穿後決定購買中意的幾件衣服，並將剩餘的服裝退還給亞馬遜即可。

根據《TechCrunch》報導，新推出的男性搭配服務範圍包括Levi’s、愛迪達、Scotch＆Soda、Lacoste及亞馬遜自有品牌Amazon Essentials等上千個品牌，包含數十萬種男裝及配件款式。

亞馬遜聲稱，個人造型師涵蓋的服飾多達上千個品牌及數十萬種服裝配件款式。 Amazon

在推出個人造型師服務以前，亞馬遜其實也開放部份服裝供消費者在家試穿的服務，消費者可以在7天之內決定購買與否，最多一次可試穿8件衣服，但適用的產品非常有限，往往受歡迎的品牌皆不提供在家試穿。

不過，亞馬遜強調不會刻意讓造型師挑選自有品牌服飾，其占比在可選擇品牌中僅有不到1%。

男性服飾市場快速成長，運動服是最大主力

亞馬遜選擇在2019年先推出女性版本的個人造型師服務毫不奇怪，女性的服裝消費力往往較男性為高。根據統計，16歲以上男性平均每年花費323美元在打理服裝上，而女性則較這個數字高出76%，每年平均花費571美元買衣服。

且女裝往往單價較男裝更高，即使同樣只是一件牛仔褲，女性版本也較男性的高出10%左右價格。

不過，男性時裝市場仍在快速成長，提供服裝搭配訂閱服務的Stitch Fix在前陣子的財報會議中指出，男裝直接購買業務在最近一季迎來高個位數的成長。亞馬遜趁勢在此時推出男裝搭配的訂閱服務似乎也不令人意外。

尤其運動服、休閒服等主打舒適的服飾更因疫情銷量激增。Stitch Fix就指出，女性運動服較去年同期銷量成長350%，而男性運動服也同樣需求熱烈。

疫情推動服飾電商規模擴大，亞馬遜把握發展契機挑戰競爭對手

與業務型態類似的競爭對手Stitch Fix相比，Stitch Fix搭配價格為20美元，而亞馬遜個人造型師則為每月4.99美元。另外，Stitch Fix造型師挑選的服飾直到開箱時消費者才會知曉，而亞馬遜會在發貨前就率先通知客戶造型師為你挑了哪些服飾。

Stitch Fix是服飾搭配訂閱市場龍頭，亞馬遜仍需不少時間才有望領先對手。 截自STITCH FIX

亞馬遜在服裝搭配訂閱服務領域仍處於起步階段，雖然這位電商巨頭聲稱已經有數十萬位消費者利用個人造型師服務建立了服裝偏好資料，相較於Stitch Fix達340萬的活躍用戶數仍然偏少，要在這塊領域取得領先仍需要不少時間。

個人造型師服務是亞馬遜強化在服飾領域市占率的一項策略，目前電商銷售約占美國服裝市場的39%，而亞馬遜已是其中最大賣家，尤其受到疫情衝擊，無論消費者或廠商都紛紛轉往線上，未來電商佔據服裝銷售的比例可望進一步成長。

資料來源：TechCrunch、The Motley Fool、Credit Donkey

責任編輯：錢玉紘